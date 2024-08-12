AK Parti Sözcüsü Çelik: Netanyahu hükümeti yargılanmalıdır

Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak suretle yargılanmalıdır"

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na görüşmek içi mesaj gönderdiği iddiasına ilişkin) Bu bilgi doğru değildir bu beyan doğru bir beyan değildir."

ANKARA - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak suretle yargılanmalıdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu toplantısı devam ederken basın toplantısı gerçekleştirdi. Çelik, Gazze'nin içinde hareket etmesi bile orada ne kadar büyük bir yoksunluk ve yoksulluk içerisinde yaşadıklarını gösterdiğini belirti. Son bombalamalarda insanların cesetlerine bile ulaşılmadığını, paramparça olmuş insan parçaları torbalara doldurulmak zorunda kalındığını ifade eden Çelik, "İnsanlık tarihinin en soykırımcı hükümeti olarak Netanyahu hükümeti muhakkak suretle yargılanmalıdır. Bugün Fransa, Almanya, İngiltere, Gazze'ye insani yardım erişiminin tam olarak açılması için çağrı yaptılar, Devlet Başkanı Macron, Almanya Şansölyesi Scholz, İngiltere başbakanı yaptılar. Tabii bu çağrılar İslam dünyasından gelmiyor sadece. Herhangi bir demokrasiye sahip bütün ülkelerin, Gazze konusunda hassas sahibi bütün ülkelerin yaptığı çağrılar ama İsrail hiçbirine uymuyor. Burada temel soru şudur. Fransa, Almanya, İngiltere bu çağrıyı yaparken Birleşmiş Milletler bu çağrıyı yaparken bu çağrılara olumlu karşılık vermeyen hatta daha çok insan öldürme şeklinde karşılık veren İsrail'e karşı yaptırım ne olacaktır? ve dikkat ederseniz ne zaman bir ateşkes iradesi uluslararası toplumda yükseliyor, o sırada bir suikast ya da bir saldırı gerçekleştiriyor İsrail. Bu ateşkes iradesini sabote etmek için ortaya koyduğu bir tutum olarak geliyor. Tabii daha önce de ifade ettim. İsrail'in Dışişleri Bakanı, Hitler'in Dışişleri Bakanı gibi davranmaya devam ediyor. Bunlar birbiriyle katliam ve ahlaksızlıkla yarışıyorlar. En son İsrail Maliye Bakanı çıktı, 'Gazzelilerin açlığa terk edilmesinin İsrail'in hakkı olduğunu' savundu. Bu onun karşısında Birleşmiş Milletlerden, Avrupa Birliği Dış İlişkilerden Sorumlu Borell'den, İngiliz Dışişleri Bakanı'ndan ağır ifadelerle cevap verildi, 'bu bir alçaklıktır, insanlık suçudur' diye. Ama gördüğünüz gibi tecavüzleri savunan ve insanların açlığa mahkum edilmesi savunan bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız" diye konuştu.

İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin barış çağrılarının çıktığı, barış konusunda yüksek bir seslendiği dönemde olduğunu bildiren Çelik, Biden, Katar Emiri ve Mısır Cumhurbaşkanı tarafından üçlü bir deklarasyon yayınlanmışken İsrail'in buna cevabı ne oldu arkadaşlar? Bir okulu bombalamak şeklinde oldu diye hatırlattı.

Uluslararası Adalet Divanına Türkiye'nin soykırım konusunda İsrail haline açılmış davada taraf olduğunu belirten Çelik, "Bundan sonrasında da bunun daha büyük bir katılımla gerçekleşmesini uluslararası adalet divanındaki davaya bütün devletlerin katılmasını arzu ediyoruz" dedi.

14 Ağustos günü AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya vatandaşları davet eden Çelik, "AK Partimiz Türkiye'de büyük reformlar gerçekleştirmiş büyük devrimlere imza atmış bir halk, bir halk hareketi olarak doğmuş ve millet siyasetini, devlet hayatına yansıtmış büyük bir siyasi yürüyüşü adıdır Hem Türkiye'de Türkiye'nin en büyük partisi olarak yoluna devam etmektedir. Hem de dünya siyasetinde bir marka haline gelmiştir. Gerçekleştirdiğimiz reformlar, değişimler, dönüşümler demokratik devrimler. Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlanması, devlet hayatına millet odaklı siyasetin hakim olması sivil siyasetin üstünlüğünün her türlü vesayet karşısında korunması ve Türkiye'nin Türkiye yüzyılı hedefleri çerçevesinde daha ileriye yürümesi için büyük bir yolculuğu, büyük bir mücadelenin adıdır. Vesayetle dışarıdan yapılan saldırılarla, bilinen ve bilinmeyen suikast girişimleriyle, sabotajlarla mücadele ederek bugünlere gelinmiştir. Bundan sonrasında da inşallah cumhurbaşkanımızın, genel başkanımızın liderliğinde bu hizmet, bu mücadele, bu değişim, dönüşüm, Türkiye'yi geleceğe taşıma iradesi yoluna devam edecektir" ifadelerini kullandı.

25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen Hakkari'de Cilo Festivali hakkında konuşan Çelik, "Orada geçmişte terörle anılan bölgeler bugün festivallerle alınıyor. Orada halaylarla, türkülerle, şarkılarla Hakkari'de Cilo festivali kutlandı ve bu bir kere daha Türkiye'de huzuru Türkiye'nin demokratik açıdan güvenliğini sağladığımız iradenin Türkiye'nin geleceğine imza atmaya, Türkiye'nin her tarafındaki insanımıza olduğu gibi, tabii ki Hakkari'deki vatandaşlarımıza da yansımaya devam edeceğini gösterdi. Oraya biliyorsunuz İçişleri Bakanımız Sayın Yerlikaya katıldı. Bu vesileyle canımız, göz bebeğimiz, Hakkari'mize bütün vatandaşlarımıza AK Parti Genel Merkezi'nden bir kere daha selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki dönemde gençlerle pek çok faaliyetlerinin olacağını açıklayan Çelik, "Yine yeni anayasa çalışmaları bağlamında bugünkü sunumlar çerçevesinde alınan kararlar çerçevesinde kurultaylar düzenleyeceğiz. Vatandaşlarımızı ve uzmanları dinleyeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu yaz için teşkilatlarımıza tam bir seferberlik talimatı vermiştir daha çok buluşmak için. Yirmi üçüncü yılımızı her zaman 18 yaşındaki dinamizm ile partimizi kutlayacağız. Yirmi yirminci yılı da olsa yirmi üçüncü yıl da olsa otuzuncu yıl da olsa AK Parti her zaman 18 yaşında olmaya devam edecek. Çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'yla görüşmek için aracı gönderdiği iddia edildi. Konu hakkında konuşan Kılıçdaroğlu da iddia yalanlamadı. Ancak görüşmeye yanaşmayacağını söyledi. Gerçekten böyle bir görüşme planlandı mı? sorusuna Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Sayın Kılıçdaroğlu'na gönderilmiş görevi mesaj yoktur. Bu bilgi doğru değildir bu beyan doğru bir beyan değildir. Herhangi bir Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu bahsedildiği şekilde bir mesaj gönderilmemiştir. Herhangi bir görüşme, buluşma, konuşma için herhangi bir mesaj iletilmemiştir. Bu mesele doğru değildir arkadaşlar" şeklinde cevap verdi.

Kerkük'te tartışmalı vali seçimiyle ilgili gelen soruya Çelik, "Başından beri Irak'ta kimsenin dışlanmadığı politikadan yanayız. Türkmenlerin Arapların dışlanmasının doğru olmadığını değerlendiriyoruz. Bu Irak için iyi değil Kerkük için de yanlış yaklaşımdır. Diğer Arap gruplarını dışlayan yaklaşım da yanlıştır. Bu seçim bu çerçeveye aykırı seçimdir" dedi.

AK Parti'nin Can Atalay için TBMM'de yapılması planlanan oturuma katılmasına ilişkin gelen soruya Çelik, "Meclis Başkanımızın çağrısı var. Bugün akşam ve yarın AK Parti olarak biz bu konuyu ele alacağız. Değerlendireceğiz. O değerlendirmenin netice olası olarak tutumumuzu siz ben de paylaşacağım. Bugün akşam ve yarın bu değerlendirmeleri yapacağız. ve o olağanüstü çağrılar meclis oturumuna dönük tutumumuzu belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sona erdi. Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı yaklaşık 2 saat 10 dakika sürdü.