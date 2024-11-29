AK Partili Hamza Dağ\'dan CHP\'ye kritik soru: Bu konuda neden kanun teklifi vermediler?

Politika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, TV 100'de ana haber programında, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"BİZİM BAKACAĞIMIZ NOKTA ÇALIŞANLARI ENFLASYONA EZDİRMEMEK"

Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücret zammına ilişkin açıklamalarda bulunan Dağ, "Bu konuda süreç eskiden beri bellidir. Önümüzde ki hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmelerine başlayacak. Enflasyona ezdirmemek noktasında bir yönetimle artışlar yapıldı. 2021-22-23'te ve orada Bakanlık'ta Cumhurbaşkanımız da devreye girdi. Taraflar konuşacaklar. Bizim bakacağımız nokta çalışanları enflasyona ezdirmemek" dedi.

"RAKAM VERMEM ÇOK DOĞRU OLMAZ"

Hamza Dağ açıklamasına şöyle devam etti:

"Asgari ücretin miktarından daha çok asgari ücret üzerinden yapmış olduğumuz artış, diğer asgari ücret üzerinde gelir alanların da maaş artış oranlarının da buna göre tayin ediliyor olmasıyla hem onları enflasyon karşısında ezdirilmemesi hem de işverenlerin böyle bir yükle karşı karşıya kalmaması gerekiyor. Benim rakam vermem çok doğru olmaz.

"BİZ BU MESELEYİ ÇÖZERİZ"

Belediyelere ait kreşlerin kapatılacağı iddialarıyla ilgili konuşan Dağ, "Burada kanuna ve mevzuata uymak durumundayız. 'İstanbul'daki kreşleri kapatalım da belediye başkanı siyaset yapamasın' bu kadar basit değil. Uzlaşılmayacak bir konu değil" ifadelerini kullandı.

"HER KONUDA KANUN TEKLİFİ VEREN CHP BU KONUDA NEDEN VERMEDİ?"

İddialarla ilgili ana muhalefet partisi CHP'ye dikkat çeken bir soru yönelten Hamza Dağ şöyle devam etti:

CHP her konuda kanun teklifi verirken neden bu konuda teklifi vermedi ben de bunu sorguluyorum. Gerekli çalışmayı yaparız. Onların kanun teklifi vermesine gerek kalmaz. Bu meseleyi çözeriz. Her mahalleye bir kreş de yetmiyor daha fazla yapmak gerekiyor.

BAHÇELİ'NİN 'ÖCALAN' ÇIKIŞI

Devlet Bahçeli'nin "Abdullah Öcalan" çıkışının ardından anket ve kamuoyu sonuçlarını değerlendiren Dağ, elinde bir anket çalışması olmadığını belirterek, "Bu konuda özel bir araştırma benim elimde yok. AR-GE başkanlığımız bir araştırma yapmış ve elinde bir veri olabilir. Bizim elimizde veri yok. Veriye dayalı değil de birebir konuşmalarda, teşkilatımızla yaptığımız görüşmelerde insanların bizim samimiyetimizden bir şüpheleri yok. Hem Cumhurbaşkanımızın samimi olarak bir yol yürüdüğünü fark ediyor. Bahçeli'nin yapmış olduğu çıkış siyasi geleneği itibariyle ciddi bir çıkış. Samimiyetten bir şüphe olmadığı için baktığımızda problem görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP UMUT OLSAYDI İZMİR'DE YÜZDE 70 OY ALIRDI

Yerel seçim sonuçlarını da değerlendiren Dağ, CHP'nin bir umut olarak görülmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Yerel seçimde ilk defa ikinci parti olduk. Bu bir kere 23 yılda 22 yıl iktidar olarak bulunduğunuz bir ülkede bunun bir başarı olduğunu kabul etmek lazım. İktidar olmak yıpratıcı bir süreçtir. Yerel seçimde ben de adaydım. İzmir, Aydın, Kırklareli, Edirne üzerine bir okuma yapayım. Cumhurbaşkanımızın o çıkışını bunlar üzerine bir okuma yaptığımızda CHP büyük bir ümit veren bir siyasi parti olmuş olsaydı bu illerde mevcut oylarını arttırmış olması lazımdı. Uzun yıllardır bu illeri CHP yönetiyor. İzmir gibi şehirler dediğinizde uzun yıllardır CHP tarafından neredeyse müsemma olmuş iller pozisyonunda. Buralarda CHP'nin oy kaybettiğini net bir şekilde görüyoruz. CHP'nin bir ümit ve umut pozisyonunda oy almış olsaydı mevcut 25 yıldır yönettiği belediyelerde oylarını arttırmış olması lazımdı, böyle bir seçimdi. Milletin bize mesaj verdiği noktada CHP bir ümit ise bu illerde de mesela İzmir gibi bir yerde yüzde 70 alması lazımdı. Böyle bir durum yok. Mesaj bize, biz onu diyoruz. Bir yerin umut olması değil, bizimle alakalı"

BELEDİYELERİN AÇTIĞI KREŞLER KAPATILACAK İDDİALARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdiğine dair iddialar gündeme gelmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iddia üzerinden iktidara sert ifadelerle tepki göstermişti. Tepkilerin ardından İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi şu açıklamayı yapmıştı: 'Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi' iddiası doğru değildir. İddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılması değil, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulanmaktadır. Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esaslar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik' ile belirlenmiştir. Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, "okul öncesi eğitim kurumu" programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 Sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca "Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi" gerekmektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.