Akar: Türkiye Masada, Güvenlikte Yoğun Çalışıyoruz

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Partili Hulusi Akar, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Bingöl'de, Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye'de ve Bölgemizde güvenlik meseleleri' konferansına katıldı. Bingöl Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans salonunda düzenlenen konferansa, Akar'ın yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Usta, milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Samet Tatlı, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran ile davetliler katıldı.

'DEVLETİMİZ, HİÇBİR DEVLETİN YAPAMAYACAĞI KADAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE, GECE- GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR'

Türkiye Cumhuriyeti'nin artık uluslararası alanda özne haline geldiğini ifade eden Akar, "Eskiden NATO vardı, Varşova Paktı vardı. Sovyetler Birliği kırmızı kuvvetler, NATO mavi kuvvetlerdi. Bu dönem sona erdi. En basit örneğiyle Suriye'de Ruslarla beraberdik. Astana sürecini yürüttük. Konuştuk, görüştük, toplandık, dağıldık, çalışmalar yaptık. Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında tarafsız kaldık. Hem Ruslarla hem Ukraynalılarla konuştuk. Ancak Libya'da Rusya ile karşı karşıya geldik. Yani bir devlet aynı anda üç farklı pozisyonda bulunabiliyor. Buna alışmamız gerek. Dünya beşten büyüktür diyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ancak engeller var. Doğal engeller; deprem, Covid, sel gibi. Bunlara karşı mücadelemiz sürüyor. Devletimiz, hiçbir devletin yapamayacağı kadar yoğun bir şekilde, gece gündüz çalışıyor. Asil milletimiz de Edirne'den Van'a, Sinop'tan Antalya'ya kadar vatandaşlarımızın yarasını sarmak için el birliğiyle çalışıyor. Teröristler bizi durdurmak, yavaşlatmak için kullanılan vekil unsurlardır. Bunlar FETÖ, PKK, YPG, DEAŞ ve diğerleridir. Mücadelemiz aralıksız sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık uluslararası alanda özne haline geldi" dedi.

'ARTIK TÜRKİYE MENÜDE DEĞİL, MASADA'

Türkiye'ye ciddi bir teveccühün olduğunu belirten Akar, "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı ile Türkiye bölgede savunma, güvenlik ve ekonomik alanlarda denklem kuran bir ülkedir. Akdeniz, Karadeniz, Balkanlar, Kafkaslar ve Orta Doğu'da Türkiye olmadan çözüm olmaz. Türkiye'nin üç kıtada etkisi var: Avrupa, Asya ve Afrika. Dış ilişkilerimizde özel teşebbüsümüz, askeri varlığımız, yatırımlarımız ve üniversitelerimizle güçlü ilişkiler kuruyoruz. Hiçbir zaman sömürücü veya emperyalist olmadık. Bu yüzden Türkiye'ye ciddi bir teveccüh var. Artık Türkiye menüde değil, masada. Eskiden menüdeydi, yiyorlardı. Şimdi masadayız ve olmaya devam edeceğiz. 2013-2015 yıllarındaki çözüm süreci örgüt tarafından bir zafiyet olarak algılandı. 24 Temmuz 2015'te bu süreç sona erdi. Ardından çukur operasyonları, Pençe Harekatı, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları yapıldı. Bu operasyonlar yapılmasaydı, çok daha derin sıkıntılarla karşılaşacaktık. PKK, YPG hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizin ya da Zazaların temsilcisi değildir. Kürtler, Zazalar terörist değildir. Bizim mücadelemiz terör örgütleriyledir. İçeride ve dışarıda bazı fitne odakları birlik ve beraberliğimizi bozmak istiyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz. Çanakkale'ye, Sakarya'ya bakın. Arap, Zaza, Türk, Kürt yan yana yatıyor. Bu devleti birlikte kurduk, birlikte savunacağız. Birliğimizi ve beraberliğimizi hiçbir güce kurban etmeyeceğiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,