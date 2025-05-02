Ala: CHP Yolsuzluk Soruşturmasını Örtbas Etmeye Çalışıyor

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, " İstanbul'da belediye başkanıyla ilgili bir yolsuzluk soruşturması yürüyor, devam ediyor ve o yolsuzluk soruşturmasını örtbas etmek için onu sanki bir siyasi tartışmaymış gibi yönetmek için elinden geleni yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi" dedi.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından 'Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi. AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıya AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile 81 il Sosyal Politikalar Başkanları katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ala, "Dünya ilginç zamanlardan geçiyor. Önümüzde ciddi bir belirsizlik var. Dünyanın büyük güçleri akıl almaz bir ticari savaş içerisindeler. Neredeyse o büyük, gelişmiş ülkeler bir silahsız ticari savaşı yürütüyorlar bir yandan, bir yandan diplomatik ve politik belirsizlikler dünyanın önünde ve 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen Gazze'de kendi mezarını kazdı ve gömüldü. Hiçbir konuda uluslararası problemlerde inisiyatif alamıyor. ve orada bir soykırımı, iletişim devriminden sonra canlı yayınla dünya izliyor ama bir çaresizlik içerisinde yine, en güçlü sesi Sayın Cumhurbaşkanımız, milletten aldığı güçle hem Birleşmiş Milletler'de hem de dünyanın çeşitli bölgelerinde yapılan uluslararası toplantılarda yüksek sesle dile getiriyor ve dünyayı vicdana, adalete, hukuka, insanlığa çağırıyor. Bu gücü de sizin çalışmalarınızdan alıyor" dedi.

Yoksul uygarlığın vicdanla buluşmasını sağlayacak olan en önemli ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu kaydeden Ala, "23 yıl önce kurulmuş ve 22 yıldır iktidarda olan ve iktidara geldiği zaman Dünya Bankası verilerine göre toplumunun yüzde 30,4'ü yoksulluk sınırının altında olan bir Türkiye'ye 22 yılda 20'ye yakın seçimi üst üste kazanmış ve hiçbir şiddete, yanlışa başvurmadan demokratik yollarla mücadelesini gerçekleştirerek şu anda Türkiye'yi gelişmiş ülkeler, yüksek gelirli ülkeler grubuna adım attırmış bir kadroyuz. Bunlar bizim rakamlar değil. Yüzde 30,4'ü bu toplumun yoksulluk sınırının altındaydı. Şimdi yüksek gelirli ülkeler grubuna 15 bin 500 dolar kişi başına gelire adım attık; ama yine yetersiz bulan kimiz? Biziz. Yetersiz. Daha fazlasını yapmalıyız. Hedefimiz ne? Dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış, 10 ülkesi arasına Türkiye'yi sokmak" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİYE SALDIRIYOR'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili Ala, "İstanbul'da belediye başkanıyla ilgili bir yolsuzluk soruşturması yürüyor, devam ediyor ve o yolsuzluk soruşturmasını örtbas etmek için onu sanki bir siyasi tartışmaymış gibi yönetmek için elinden geleni yapıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Milleti sokağa çağırıyor, insanları sokağa çağırıyor. Kendi ülkemizde üretim yapan firmaların ürünlerini kendi insanımızın boykot etmesini istiyor. Yani ekonomiye saldırıyor. Kim zarar görecek? Ekonomi zarar görünce kim zarar görecek? Bunu planlı yapıyorsunuz da kim zarar görecek? Millet. Milletin en çok zarar gören kesimi hangisi olacak? Dar gelirli kesimi. Bu öyle basitçe geçiştirilecek bir anlayış değil. Bu siyaset etme tarzı yani, kendisini kurtarmak için millet ne öderse ödesin, millet hangi maliyeti öderse ödesin umurunda olmayan bir müflis siyaset anlayışıdır. Milleti değil kendini düşünen anlayıştır. Milletin sorunlarını çözmek için siyaset yapan anlayış değil, kendi parti içerisindeki kavgayı, gürültüyü çözmek için millete bedel ödettiren bir bir siyaset anlayışıdır" dedi.

'MUHALEFET PARTİSİ MİLLİ BİR SORUN HALİNE GELMİŞ DURUMDA'

AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya ise "Biz AK Parti'yiz, ak kadrolarız, biz milletimizin iradesine sonuna kadar saygı duyan kadrolarız ve milli iradenin üzerinde de hiçbir beşeri güç tanımayan kadrolarız. Alınan sonuçları da bu şekilde değerlendirdik. CHP belediyelerinin yerelde de aslında hiçbir hizmet ve eseri olmayacağını bizler biliyorduk. Nitekim aradan 1 yıldan fazla süre geçti ve zaman bizi yine haklı çıkarttı. Buna ek olarak da ana muhalefet partisi izlediği politikalarla da günümüzde adeta milli bir sorun haline gelmiş durumda. Ülke gerçeklerinden çok uzaklar, milletin menfaatinden çok hatta tam tersi milletin menfaatiyle taban tabana zıt bir anlayış içerisindeler maalesef. İstanbul'u Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve irtikap soruşturmasının başlamasından sonra adeta tüm gemileri yakmış biçimdeler. Bunların derdi de asla ve asla söyledikleri gibi demokrasi ve özgürlükler değil. Asıl dertleri kendileri de biliyorlar, ihbar edenin, şikayetçi olanın, bilgi ve belgeleri paylaşanın kendi içlerinden çıktığı büyük yolsuzlukları örtbas etmek ve kamuoyunun dikkatini de aslında dağıtmaya çalışmak. Bu şirazesi kaymış, pusulası şaşmış bu ana muhalefeti maalesef herhalde bir süre daha görmeye devam edeceğiz. Bu ülkede ayakta duran ve siyaseti hizmet ve eser odaklı yapan yegane kadro AK Parti kadrolarıdır" dedi.

'GÜÇLÜ TOPLUM İÇİN GÜÇLÜ AİLE LAZIM'

Kaya, insanın olduğu her konunun sosyal politikaların alanında olduğunu kaydederek, dezavantajlı tüm kesimlerin sorumluluk alanlarında olduğunu ifade etti. Kaya, "Güçlü bir toplum için güçlü aile lazım. Güçlü aile için güçlü kadın diyoruz. Bu da bizim meselemiz. Beşinci kol faaliyeti olan LGBT sapkınlığı ailenin önemini itibarsızlaştırmaya çalışan birtakım uluslararası projeler, artan ülkemizdeki boşanma hızları, azalan doğurganlık hızı, demografik yapımızdaki dönüşüm, sanal, yasa dışı kumar, yine uyuşturucu, alkol gibi her türlü bağımlılık, kadına yönelik şiddet ve maalesef sadece çocuklarımız değil, ülkemizdeki herkese büyük bir tehdit haline gelen dijital mecralarda eğer doğru kullanılmadığı takdirde gerçekten çok boyutlu tehditlere maruz kalacağımız dijital mecralarda da özellikle çocuklarımızı, ailelerimizi bunun tehditlerinden korumak da bizim aslında çok katmanlı mücadele etmemiz gereken sorumluluk alanlarımızdan birkaçı" dedi.

'Aile Yılı' kapsamında, aileyi korumayı amaçlayan birçok çalışmayı 81 ilde eş zamanlı olarak hayata geçireceklerini belirtti. Kaya, çalışma alanlarında önem verdikleri bir konunun da şehit yakınları ile gaziler olduğunu belirterek, "İlçelerimizde oluşturacağımız ekiplerle mutlaka yılda iki sefer tüm şehit ailelerimizin ziyaret edilmesini istiyoruz. Gazilerimizin de en az yılda bir sefer mutlaka tümünün ziyaret edebileceği şekilde planlamalarımızı yapmanızı istiyoruz" diye konuştu.

Genişletilmiş Sosyal Politikalar Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 3 Mayıs Cumartesi günü de sürecek.