Alanya Belediye Başkanı Özçelik: "İki ayda 176 ton akaryakıt tasarrufumuz var"

Politika

Alanya Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. 12 ay boyunca Meclis'te gündem öncesinde geçtiğimiz ayla ilgili kamuoyuna bilgilendirmeler yapacağını belirten Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "İki ayda geçen yıla göre; 176 ton akaryakıt tasarrufumuz var. Geliri arttıralım diye uğraşmanın haricinde giderleri de azaltmamız lazım diye düşündüğümüz için elimizden geldiğince beytül-malı korumaya gayret ediyoruz" dedi.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in başkanlığında Belediye Haziran Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Özçelik, Kayseri'nin Kocasinan İlçesi'nde düşen ve iki pilotun şehit olduğu elim kazayla ilgili başsağlığı mesajını iletti. Başkan Özçelik, üniversite sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.

"Türk misafirperverliğini göstereceğimize inanıyorum"

Turizmcilere çağrıda bulunan Başkan Özçelik, "Alanya tarım ve turizm finansal girdileriyle kendini bugünlere getirmiş bir şehir ve Almanya'nın FTI Turizm Şirketiyle ilgili dün kötü bir haber aldık. Belki beklediğimiz bir sonuçtu ama sezonun tam başında olması turizmle ilgili beklentimizi ve moralimizi bir miktar düşürmüş gibi olabilir. Ancak henüz turizm sezonunun başında olduğumuz için hem acentelerimiz hem otellerimiz hem de bu işle ilgilenen tüm profesyoneller konuyla ilgili önlem alabileceklerdir diye düşünüyorum. Sonucunda tüm otellerimizin içinde ağırladığımız misafirlerimiz var. Geçmiş yıllarda da şanssız bazı iflaslar olmuştu. O zaman göstermiş olduğumuz misafirperverliği şimdi de göstereceğimize inanıyorum. Misafirlerimiz, biz Türklerin Türk Misafirperverliğiyle tatillerini sonuna kadar Alanya'da tamamlayacaklardır" dedi.

"Onlar bizim can dostumuz"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) verilen sokak köpeklerinin uyutulmasıyla ilgili kanun önergesi hakkında da konuşan Başkan Özçelik, "Ben çiçekleri, ağaçları, bitkileri, hayvanları çok seviyorum. Daha önce seçim propaganda dönemimde birkaç yerde gündeme geldi. Hayvan severlerle sohbetlerimiz oldu. Benim kendime ait 12 köpek, 3 kedim olduğunu söylemiştim. Ben, Allah'tan başka hiç kimsenin bir canlının canını alabilme yetkisine sahip olduğuna inanmıyorum. Bizim canımızı kim verdiyse, canımızı o alır diye inanıyorum. Meclisimizde olan ve inşallah söylenen şekliyle çıkmayacağına inandığım bir kanun var. Hayvanların uyutulması ile ilgili bir çalışma var. Bu; bana göre ve inanıyorum ki bu salondaki herkesin inancına göre yanlış bir şey. Önce şahsım adına, sonra meclisimiz adına bunu kabul etmediğimizi söylemek istiyorum. Onlar bizim can dostumuz, onları ölüme götürmek yerine daha iyi koşullarda yaşamları için hep birlikte çalışmamız gerektiğine inanıyorum. Bu temennimin aksine düşüncesi olan herhangi bir arkadaşımızın bu salonda olmadığına inanıyorum. Bunun için sizin adınıza kendime, kendim adına da sizlere bu düşünceye inandığınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Tüm raporları artısıyla eksisiyle açıklayacağız"

Başkan Özçelik, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) grubu tarafından verilen iki önergeyi de okudu. "Üçüncü göz tarafından yapılacak denetime dair kararın bir an önce uygulanmasını, verilerin kamuoyuna açıkça paylaşılmasını istiyoruz" önergesiyle ilgili açıklama yapan Başkan Özçelik, "Belediyenin içini, dışarıdan üçüncü bir gözle denetletmemiz mümkün değil ama ilk üç ay için talebimiz olmuştu ve bize denetleme ile ilgili arkadaşlarımız, müfettişler gelecek. Belediye şirketlerinin denetlenmesi sürecinde bir hafta on gün içinde bitecektir. Onun denetlenmesi ve kontrolleri bittikten sonra Meclisimize tüm açık yüreklilikle raporları artısıyla eksisiyle açıklayacağımız yönünde şüpheniz olmasın. Belediyenin kendisinin geçmiş on yılının denetlenmesi mümkün değil. Belediyenin kendi içini sadece Sayıştay denetleyebiliyor. 2023 yılı denetlendi. 2024'ün ilk üç ayı denetlenecek. Bittiğinde artısı eksisi açıklanacak. Ancak belediye şirketleriyle ilgili söylediğiniz gibi kurulduğu günden bugüne kadar ki süreçlerini 'elden geçireceğiz' diyeyim Alanya deyimiyle" ifadelerini kullandı. Bir başka öneri olan meclis gündeminin siyasi parti başkanlarına da gönderilmesi konusunda Özçelik, "Meclis'te grubu olan tüm arkadaşlarımıza bunu veriyorduk. Değerlendirmeye alalım. Verilmesinde bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Meclis grubu olan arkadaşlarımızın partilerine de gönderilebilir" dedi.

"Vatandaşlarımız kaçağa tevessül etmekten vazgeçmeli"

Meclis toplantısında Alanya halkına çağrıda bulunan Başkan Özçelik, " Kurban Bayramı'yla ilgili tüm önemleri aldık ve acil şekilde müdahale etmemiz gereken durumlarla ilgili de hazırlıklarımız var. Az önce İmar Müdürlüğü'nün, Yapı ve Denetim Müdürlüğü'nün kaçaklarla ve imara uygun olmayan yapılarla ilgili çalışmalarına devam etmesi dileğinde bulundunuz. Aynı dilekte ben de bulunuyorum. Benim dileğim farklı bir yönde. Bizim işimiz kontrol ve denetlemek. Benim dileğim tüm Alanyalı vatandaşlarımızın; Alanya'ya sahip çıkmak, Alanya'yı güzelleştirmek adına kaçağa tevessül etmemesi yönünde. Bu şekilde elde edeceğiniz miktar çok önemli değil. 10, 100 veya 500 metrekare kaçak olduğu için elde edeceğiniz bu metrekarelerin ekonomik bir faydası olsa da bu Alanya'mızı maalesef çirkinleştirmekte, Alanya'mızın kalitesini aşağı doğru çekmekte ve bunun sonucunda hep beraber kaybetmekteyiz. Benim dileğim de bu yönde ve artık bu tevessülden tüm vatandaşlarımızın vazgeçmesidir. Meclis vasıtasıyla sizin dileğinizin öbür tarafını da ben diliyorum. Elimizden geldiğince kaçakla mücadele edeceğiz. Bunda da haksız değilim herhalde. Çünkü, hepimiz Alanya'da yaşıyoruz, hepimiz Alanya'nın ekmeğini yiyoruz. O zaman Alanya'ya bizler bakmalıyız" dedi.

"İki ayda 176 ton akaryakıt tasarrufu yaptık"

12 ay boyunca Meclis'te gündem öncesinde geçtiğimiz ayla ilgili kamuoyuna küçük küçük bilgilendirmeler yapacağını belirten Başkan Özçelik, "Nisan 2024 karşılaştırmasında yüzde 28 mazot tasarrufuna gittik. Yaklaşık 102 ton yapar. Mayıs akaryakıt tasarrufumuz yüzde 19'a dayandı. Yaklaşık 72 ton yapar. Toplamında iki ayda geçen yıla göre; 176 ton akaryakıt tasarrufumuz var. Geliri arttıralım diye uğraşmanın haricinde giderleri de azaltmamız lazım diye düşündüğümüz için elimizden geldiğince beytül-malı korumaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Meclis'te daha sonra grup sözcüleri gündeme dair konuşmalarını gerçekleştirdiler ve meclis gündemi görüşüldü. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün önergesiyle, kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla 2000 yılından bu yana düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Şenliği'nin adı, oy birliğiyle Alanya Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali olarak değiştirildi.

"Alanya Türkiye'deki nadir şehirlerden biri"

Bir açıklama yapan Belediye Meclis'i 2. Başkanvekili Abdurrahman Açıkalın, "Alanya Kültür Turizm ve Sanat Festivali hassasiyeti için teşekkür ederim. Alanya'da bir organizasyonun 22.'sini yapabilmek çok değerliydi. O kadar şanslıyız ki Türkiye'deki nadir şehirlerden bir tanesiyiz. Yirminin üzerinde hatta triatlon gibi otuzun üzerinde organizasyonları yapacak bir şehir olmak çok önemli. Bunun değerini biliyoruz ve daha da iyi olması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu seneki festival ilk olarak yaşam boyu başarı ödülü ile öğretmen, eğitimci, araştırmacı, yazar fotoğraf sanatçısı değerli Haşim Hocamızı organizasyon seçici kurulu tarafından yaşam boyu başarı ödülü verildi. Hepimiz için bir gurur kaynağıydı. 2000'li yılların başında yapılan ancak daha sonra bir nedenden dolayı iptal edilen Alanya Uluslararası Akdeniz Karikatür Yarışması'nın da devamı konusunda bir girişimde bulunduk. Önümüzdeki yıldan itibaren bu yarışma devam edecek. Ayrıca şehrimizdeki tarihi mekanların içerisinde müzik barındırarak gün yüzüne çıkarmak ve değerlerini başta ülkemiz ve dünyaya tanıtmak adına başlattığımız Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Tersane ve Kızılkule'de farklı farklı dinletileri oldu. Bunlar halkımızdan çok büyük bir teveccüh gördü. Devamı konusunda prensip kararı alındığını sizlerle paylamak isterim" dedi.

Dizdaroğlu Kardeş Şehir Trakai'deki izlenimlerini aktardı

Belediye Başkan Danışmanı Sadık Dizdaroğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü ile geçtiğimiz hafta Alanya'nın kardeş şehri Litvanya Trakai'deki izlenimlerini Meclis üyelerine aktardı. Dizdaroğlu, "Kardeş şehir gezileri 1993'te Cengiz Bey'le başlayan daha sonra eklenerek giden bir sayımız var. Kardeş şehir ilişkinlerinin turizm anlamında, siyasal bakış açısı ve vizyon anlamında ne kadar katkısı olacağını hepimiz biliyoruz. Biz, gelişmişliği nüfusa göre yorumlarız ama aslında kalesi olan küçük bir şehir. Yaptıkları gösteriler, ışıklar ve festivallerle on bine yakın nüfusu olmasına rağmen sadece üç günlük turizm festivaline yaklaşık 150 bin kişi geliyor. Belediye Başkanıyla orda görüştüğümüzde, "hayaliniz ne" dedim. "Tarihle teknolojinin birleştiği bir şehir " dedi. Müzik çalan grupların hepsinin bir sanat okulları var ve eğitimlerini ona göre veriyorlar. Bütün Litvanya'daki festivallere bu mezun olan çocuklarla gidiyorlar. O yüzden vizyon anlamında bizim de bence bu tarz etkinlilerde alt gelişimi çocuklar üzerinden daha iyi yapmalıyız diye düşünüyorum. Bizi orada onure eden şeylerden biri Sayın Büyükelçimiz Görkem Bey çok ilgiliydi. Karaim Türkleri ve Kırım Türkleri yaşıyor. Buradaki Türklerle görüştüğümüzde unutulmadıkları konu 2013 yılında bizim Alanya olarak orada ev sahipliği yaptığımız bir festival vardı. Çok gururlanmışlar. Tekrar orada onunla ilgili bir adım atılmasını istediler. Daha büyük bir organizasyon yani temsilen iki kişinin gitmesi değil de daha büyük bir organizasyon istediler. Büyükelçimiz de bu konuda ne isterseniz ben desteğe hazırım dedi. Azerbaycan Büyükelçimiz, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi ve beş ülkeden 11 tane kardeş şehir vardı. Bizi gerçekten çok ayrı bir noktada tuttular" dedi.

Minik ziyaretçiden park isteği

Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu öğrencileri de meclis salonundaki toplantıyı takip ettiler. Toplantı sonunda Başkan Osman Tarık Özçelik, söz isteyen beşinci sınıf öğrencisi Zeynep Serra Gülnaz adlı öğrenciyi konuşma yapması için davet etti. "Ne istediğini ben de sizinle birlikte öğreneceğim" diyen Başkan Özçelik, meçli makam koltuğuna oturan kız öğrenciyi, medeni cesaretinden dolayı tebrik etti. Zeynep Serra Gülnaz ise, "Burada bulunan Başkanımız ve Meclis Üyelerimiz sizinle gurur duyuyorum. Düzensiz yapılaşma çok var ve bize oynayacak parklar, bahçeler kalmıyor. Biz de huzurlu ve özgür oynayamıyoruz. Buna "dur" diyerek, düzensiz yapılaşmayı durdurmalıyız ve daha çok parklar yapmalıyız" dedi. Minik öğrencinin konuşması mecliste büyük alkış aldı. Başkan Özçelik, "Geleceğin Başkanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum ama büyüdüğün zaman inşallah muhalefet olmazsın. Ailene de senin gibi bir evlat yetiştirdikleri için teşekkür ediyorum" dedi. - ANTALYA