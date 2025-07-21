Türk basınının ve siyasetinin duayen isimlerinden Altan Öymen son yolculuğuna uğurlanırken, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törende dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen (93) için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tören düzenlendi. Törene, Öymen'in ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkan vekilleri, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç katıldı.
Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin törende ön safta birlikte yer aldı. Öymen'in Türk bayrağına sarılı tabutu görevlilerin omuzlarında TBMM'nin şeref kapısı merdivenlerinin önüne getirildi. Öymen'nin hatırasına saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu.
Uzun süredir kamuoyunda siyasi gerilimlerle gündeme gelen isimlerin cenazede yan yana görüntülenmesi kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.
Son Dakika › Politika › Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü - Son Dakika
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