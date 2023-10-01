6 yaşında inanılmaz şekilde hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi - Son Dakika

6 yaşında inanılmaz şekilde hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi

Son Güncelleme: 01.10.2023 18:44

Ankara'da gerçekleşen bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, Kayseri Develi ilçesinde veteriner hekimin aracını gasp ederek öldürdüğü Mikal Bozloğan'ın, 6 yaşındayken Adana'nın Feke ilçesinde kaybolduktan sonra kendi imkanlarıyla evini bulduğu ortaya çıktı.

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin Kayseri Develi ilçesinde veteriner hekimin aracını gasp ederek öldürdüğü Mikal Bozloğan'ın, 6 yaşındayken Adana'nın Feke ilçesinde kaybolduktan sonra kendi imkanlarıyla evini bulduğu ortaya çıktı. Öte yandan Feke ilçesi Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, "Bu bölgelerde alışık olmadığımız yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız ama Mikail de iyilik yaptığını sanıp yaşamını sona erdiriyorlar. Allah kimseye yaşatmasın sabır versin. Mikail bölgemizde sevilen bir veteriner hekimdi" diye konuştu.

2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ankara'da sabah saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü girişinde bir bölücü terör örgütü PKK militanı kendini patlatırken diğeri de polislere ateş açtı. 2 teröristin etkisiz hale getirildiği olayda yaralanan polisler hastanelerde tedavi altına alındı.

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin öldürdüğü Mikail Bozloğan, 6 yaşındayken kaybolmuş

VETERİNERİ ÖLDÜRÜP ARACINI GASP ETMİŞLER

Olayın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, teröristlerin Kayseri'nin Develi ilçesinde veteriner teknikeri Mikail Bozloğan'ı öldürüp aracını gasp ettiklerini ve daha sonra Ankara'ya geldiklerini belirledi.

6 YAŞINDAYKEN İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE HAYATTA KALMIŞ

Teröristlerin öldürdüğü Bozloğan'ın ise 6 yaşındayken ormanda mantar toplarken kuzeni ile kaybolduğu, kuzeninin öldüğü ancak kendisinin 4 gün boyunca yaşam mücadelesi verip sonunda evi bulduğu ortaya çıktı.

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin öldürdüğü Mikail Bozloğan, 6 yaşındayken kaybolmuş

"TERÖR EVLADIMIZI İYİLİK YAPTIĞI SIRADA YAKALADI"

Feke ilçesi Gedikli Mahallesi eski Muhtarı İbrahim Gün, Bozloğan'ı anlattı. Gün, "Bugün aldığımız haber bizi derinden üzmüştür. 2005 yılında Develi'nin Avlağ köyünde kaybolan Mikail ve Hasan köylülerimizle aramamız sonucu bulunmuştu. Hasan o zaman doğa şartlarına dayanamayıp hayatını kaybetmişti. Bugün aldığımız acı haber ise o gün bulduğumuz Mikail kardeşimiz evladımız 4 gün aç susuz yaşama tutunan Mikail patlamada kullanılan aracın sahibi olduğunu öğrendik. Terör evladımızı iyilik yaptığı sırada yakaladı. Yolda el kaldırıyorlar aracına alıyor ve katlediyorlar. O dönem 2005 yılında muhtardım ve karakolda 6 yaşında çocuk kayboldu sizin o tarafta da olabilir diye aramaya çıktık ve cami hoparlöründen anons etmiştik arama çalışması yapmıştık. O zaman köylüler dalga bile geçmişti. Arkamdaki dağlar arazi şartları zordu o zaman. Aradık ve Mikail evladımızı sağ olarak bulmuştuk. O zaman ikisi suya düşmüş Hasan kayaya çıkıp kayıp düşmüş boynu kırılarak hayatını kaybetmişti. Mikail evladımızda o zaman bulduğumuzda ıslak ve çok üşümüştü. Ben üşüdüm çocuğum üşümesin diye mücadele etmiş evini yaptırmış yeni bebeği vardı. Allah ailesine sabır versin.

Ankara'daki bombalı saldırı girişiminde etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlerin öldürdüğü Mikail Bozloğan, 6 yaşındayken kaybolmuş
Mikail Bozloğan

"YOLDA DURUP EL KALDIRANLARI ARACIMIZA ALIRIZ"

Bu bölgelerde alışık olmadığımız yolda durup el kaldıranları aracımıza alırız ama Mikail de iyilik yaptığını sanıp yaşamını sona erdiriyorlar. Allah kimseye yaşatmasın sabır versin. Mikail bölgemizde sevilen bir veteriner hekimdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika 6 yaşında inanılmaz şekilde hayatta kaldı, Ankara saldırganları tarafından katledildi - Son Dakika


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