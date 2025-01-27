Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Turizm Bakanlığı'na işbirliği çağrısı

Başkan Muhittin Böcek:

" Dünya Bankası'ndan aldığımız 14 milyon Euro'luk kaynakla, itfaiye altyapımızı güçlendirmek için ihalemizi gerçekleştirdik"

"2024 yılı iş yeri açma yangınla ilgili 678 tesisin talepleri doğrultusunda da denetimleri yapılmıştır"

"Sadece 2024 yılında iş yeri açma ruhsatı talebinde bulunan 8 bin 591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir"

ANTALYA - Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'na dikkat çekerek, konaklama tesislerindeki denetimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Böcek, "Şehrimizde bulunan, bakanlığınızca belgelendirilen ve denetlenen konaklama tesisleri/işletmeler hakkında denetim yetkiniz ve sorumluluk çerçevesinde yapılması gereken tedbir ve önlemlerin alınması ile; belediyemizi ilgilendiren konularda yasal dayanakları ile birlikte tarafımıza bilgi verilmesi hususunda, gereğini arz ve rica ederim" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'yi yasa boğan, 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangını sonrasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Böcek, Antalya'nın dünyadaki turizm potansiyeline ve yangın önlemlerine dikkat çekerek şunları söyledi: "Antalya, Türkiye'nin turizm başkenti ve dünyada en fazla yabancı turist ağırlayan 4. şehir. Yılda 17 milyon yabancı ve 10 milyon yerli turiste ev sahipliği yapıyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta ülkemizin en büyük otel yangınını yaşadık ve 78 vatandaşımızı kaybettik. Yüreğimiz yanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu tür faciaların yaşanmaması için tüm kurumlarla iş birliği içindeyiz."

Antalya'nın Türkiye ekonomisine ve dünya turizmine katkısına vurgu yapan Başkan Böcek, yangın güvenliği ve denetim yetkilerine dair mesajlar verdi. Başkan Böcek, Antalya'nın ülke ekonomisindeki yerini şu sözlerle özetledi: "Ülkemiz turizminin başkenti olarak, her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan kentimiz, uluslararası alanda bir marka değerine sahiptir. Antalya'nın bu marka değerinin korunması ve geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi hepimizin en önemli ortak amacıdır. Ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayan bu önemli destinasyon, yalnızca bir şehir değil, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresidir".

Denetim yetkisi artık bakanlıkta

Başkan Böcek, konaklama tesislerinin denetim ve belgelendirme yetkisinin 18 Temmuz 2021 tarihli yasa değişikliği ile belediyelerden alınarak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildiğini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bilindiği üzere, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 'denetim' başlıklı 30. maddesi, 18 Temmuz 2021 tarihinde 7334 sayılı kanunla değiştirildi. Bu düzenlemeyle birlikte, belge talebinde bulunan işletmelerin denetim ve belgelendirme yetkisi tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmiştir. Aynı şekilde, bakanlıkça yapılan denetimlerde belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği tespit edilen işletmelerin belgeleri iptal edilmektedir. Bu durumda, belgesi iptal edilen işletmelerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları da iptal edilerek faaliyetlerine son verilmesi hükme bağlanmıştır."

Belediyeler ve bakanlık arasındaki iş birliği

Başkan Böcek, denetimlerin Bakanlık yetkisinde olduğunu vurgularken belediyelerin de sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Böcek, "Bakanlık gerek görmesi durumunda, denetim yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla valilik vasıtasıyla da kullanabilir." düzenlemesi getirilerek belediyeler tarafından verilen konaklama belgesi verme yetkisi kaldırılmış; belgelendirme ve denetim yetkisi tamamen Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verilmiştir. Aynı şekilde 2634 sayılı kanun ve ilgili mevzuatta, bakanlıkça yapılan denetim sonucunda belirlenen kriterleri taşımadığı veya sonradan kaybettiği anlaşılan işletmelerin belgelerinin iptal edileceği ve belgesi iptal edilen işletmelerin yetkili idare tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verileceği hükme bağlanmıştır. Bu doğrultuda şehrimizde bulunan, bakanlığınızca belgelendirilen ve denetlenen konaklama tesisleri/işletmeler hakkında denetim yetkiniz ve sorumluluk çerçevesinde yapılması gereken tedbir ve önlemlerin alınması ile; belediyemizi ilgilendiren konularda yasal dayanakları ile birlikte tarafımıza bilgi verilmesi hususunda, gereğini arz ve rica ederim" ifadelerini kullandı.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne yazı gönderildi

Başkan Böcek, Antalya'nın turizmdeki lider konumunun korunması ve güvenli bir ortam sağlanması adına tüm kurumlarla iş birliği içinde olduklarını vurgulayarak, bu kapsamda 24 Ocak 2025 tarihinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne resmi bir yazı gönderdiklerini belirtti. Böcek, "24 Ocak 2025'te Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'ne resmi yazı gönderdik . Ayrıca Akdeniz Belediye Birliği Başkanı sıfatımızla da Antalya'mızda bulunan 19 ilçe belediye başkanı kardeşimize, arkadaşımıza ve Akdeniz Belediyeler Birliği'ne üye belediyelerimize de iki sayfa olmak üzere yine cuma günü onların denetimleriyle, sorumluluklarıyla uyarı anlamında yazılarımızı da göndermiş bulunuyoruz" dedi.

Manavgat yangınlarından çıkarılan dersler

Başkan Böcek, Antalya'nın geçmişte yaşadığı yangın facialarından dersler çıkardıklarını vurguladı:

"Güzel Antalya'mızda Cumhuriyet tarihinin en büyük yangınlarından biri olan Manavgat yangınlarında ciğerimiz yanmıştı. Bu konuda orada gördüğümüz eksikler, bunun yanındaki gördüğümüz durumlardan ders çıkararak çalışmalarımızı bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm kurum kuruluşlarla iş birliği içerisinde götürdük".

Yangın güvenliği denetimlerinde 2024 raporu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yangın güvenliği çalışmalarından bahseden Başkan Böcek, 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlere dair şu bilgileri paylaştı: " Göreve geldiğimizden bu yana itfaiye personel sayımızı iki katına çıkarmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece 2024 yılında iş yeri açma ruhsatı talebinde bulunan 8 bin 591 iş yerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmiştir. Antalya'mızda toplam tesis sayısı 2 bin 734, bin 70'i işletme belgeli, 82'si yatırım belgeli ve bin 582'si basit konaklama belgeli olmak üzere toplam 2 bin 734 tesis vardır. 2024 yılı iş yeri açma yangınla ilgili 678 tesisin talepleri doğrultusunda da denetimleri yapılmıştır. Dünya Bankası'ndan aldığımız 14 milyon Euro'luk kaynakla, itfaiye altyapımızı güçlendirmek için ihalemizi gerçekleştirdik. Antalya'mızda yangın güvenliği ile ilgili önlemlerimizi kararlılıkla almaya devam ediyoruz"

"Türk turizminin başkenti olmaya devam edeceğiz"

Başkan Böcek, Antalya'nın Türk turizminin başkenti olarak kalmaya devam edeceğini belirterek, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Bu düşünceyle tüm kurum kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde her kurum, kuruluş ve turizm sektörünün kıymetli başkan ve yöneticileriyle Antalya'mızda Türk turizminin başkenti olmaya devam edecektir. ve biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle beraber Türk turizminin başkenti Antalya'mızda turizm birleşenlerimizle hep birlikte başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm kurum kuruluşlarımızda çalışmalarımıza, denetimlerimize hepsine devam edeceğiz."

"Kaleiçi hakkında Valimizle özel toplantılar gerçekleştirdik"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un bir tv kanalında katıldığı programda Antalya Kaleiçi'nde 22 Temmuz 2023'te çıkan yangını hatırlatarak, "Bakanlık olarak yangın denetimi yapmak bizim uzmanlık alanımıza girmez. Bu çok teknik bir konu. İçeride su pompaları, basınç odaları var, köpük sistemi var. Bizim kontrolörümüzün o yeterliliğe sahip olma şansı yok. Ben bir tek şunu yaptım, geçen sene, onu da zorla yaptırttım. Antalya Kaleiçi'nde iki otelde yangın çıktı. İki Lübnanlı boğulma sebebiyle hayatını kaybetti. Duman dedektörü olmadığından vefat ettiler. Tescilli yapıda duvarlara yapamamışlar. Pilli sistem yapabilirlerdi. Yönetmeliği değiştirdik. 'Artık benim kontrolörlerim duman dedektörüne bakma zorunda.' dedim" ifadelerini soru üzerine değerlendiren Başkan Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak İtfaiye Daire Başkanımız bütün ekibiyle beraber orada hem gelen ihbar ve bunun yanında orada eksik gördüklerimiz varsa da bununla ilgili Kaleiçi hakkında Valimizle de özel toplantılar gerçekleştirdik" dedi.