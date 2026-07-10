Antalya\'da Türkiye Buluşmaları Yapıldı

SAADET Partisi ve DEVA Partisi'nin 'Türkiye Buluşmaları' programının ikincisi Antalya'da Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve çok sayıda davetlinin katıldığı toplantıda iki genel başkan da partililere hitap etti.

Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin Antalya Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlediği Türkiye Buluşmaları' programınında konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Devleti ganimet olarak gören, siyaseti sadakat ve itaat ilişkisine indirgeyen, hukuku güç odaklarına bağlı hale getiren anlayışlarla Türkiye'nin geleceği inşa edilemez. Geçtiğimiz yıllarda biz onu gördük. Onarıcı devlet anlayışı, ehliyeti, liyakatı, adaleti, ahlakı, devlet yönetiminin değişmez ilkeleri haline getirmeyi kabul eden insanlarla mümkündür. Türkiye artık krizleri yöneten değil, kriz üretmeyen bir devlet anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Antalya'da yaptığımız bu çağrı yalnızca siyasi partilere değil, milletimizin tamamınadır" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İHTİYACI YENİ BİR DEVLET ANLAYIŞIDIR'

Gerçek ittifakın, partiler arasında kurulan pazarlık masalarında değil, devlet ile millet arasında yeniden tesis edilecek güven sözleşmesinde hayat bulacak olan sözleşme olduğunu söyleyen Arıkan, pansuman siyasetinin bittiğini belirterek, "Bununla çözüm üretemiyoruz. Güvene, adalet ve devleti yeniden ayağa kaldıracak siyasal organ nakline bugün Türkiye'de ihtiyaç var. Türkiye'nin ihtiyacı yeni bir iktidardan önce yeni bir devlet anlayışıdır. Bugün burada aynı sofranın etrafında buluşabileceğimizi gösterdik. Aynı dert için omuz omuza verebileceğimizi gösterdik. Aynı Türkiye hayali için birlikte yürüyebileceğimizi gösterdik. Bunu geniş kitlelere de göstermek istiyoruz. Burada, Antalya'da, sizlerin huzurunda bütün Türkiye'ye sesleniyorum; hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Hiç kimse 'Bu düzen böyle gelmiş, böyle gider' demesin. Hiç kimse bu ülkede başka yol yok zannetmesin. Yol da var, çare de var, proje de var, kadro da var. Göreceksiniz ilk seçimde ülkemizde ahlak kazanacak, adalet kazanacak. Emek kazanacak. Kardeşlik kazanacak. ve inşallah Türkiye kazanacak" diye konuştu.

'HERKES ADALET ARIYOR'

Siyasetin önce dinleme işi olduğunu söyleyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, şöyle devam etti:

"Çünkü çözüm ancak milleti dinleyerek üretilir. Sokağın sesini biliyoruz. Çarşının nabzını biliyoruz. Pazarın yüzünü biliyoruz. Çiftçimizin tasasını biliyoruz. Esnafımızın kaygısını biliyoruz. Sanayicimizin önündeki engellerini biliyoruz. İhracatçının rekabet mücadelesini biliyoruz. Gençlerimizin yarın ne olacak endişesini biliyoruz. Çünkü dertlilerden biliyoruz. Çünkü derdi yaşayanlardan dinliyoruz. Çünkü biz milletin sesini uzaktan duyanlardan değiliz. Biz milletin sesini milletin içinde duyuyoruz. ve şunu da çok iyi görüyoruz; evet, milletimizin umuda ihtiyacı var. Milletimizin kendini güvende hissetmeye ihtiyacı var. ve en önemlisi bu milletin kendisini gerçekten dinleyen, anlayan bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Ülkemizi yönetenler artık milleti görmüyor. Milletimizin sesini duymuyor. Milletimizin derdini hissetmiyor. Aralara büyük duvarlar örüyorlar, brandalar çekiliyor. Aralara mesafeler koyuyorlar. Sadece kendi çevrelerine bakıyorlar. Sadece birbirlerini dinliyorlar. Sorunun tam özünde bu var. Oysa şöyle kafalarını kaldırıp da bir baksalar, bu ülkede adalet aramayan neredeyse hiç kimsenin kalmadığını görecektir. Herkes adalet arıyor."

'YENİ BİR ALTERNATİF'

Türkiye'de siyasetin iki kutuptan ibaret bir şekle getirilmeye çalışıldığını savunan Babacan, "Bu durum hem iktidarın işine geliyor, hem de muhalefettekilerin bazılarının işine geliyor bu iki kutuplu siyaset. Ancak 10 yıl oldu, bu iki kutuplu siyaset vatandaşlarımız için bir fayda üretmedi, üretmiyor. Eskiden çok sayıda siyasi parti seçime girerdi. ve seçim sonuçlarına göre, ya tek başına iktidar olurdu siyasi partiler, ya koalisyonlar olurdu. Ama şimdi bu 50+1, ister istemez insanların bilinçaltında iki kutup çağrışımı yapıyor. Bunu da şu andaki iktidar sonuna kadar kullanıyor. İki kutuplu siyaset işlerine geliyor. Bir iktidar tarafında tekel olsun, bir de muhalefette tekel olsun isteyenler de var muhalefet tarafında. Ancak arkadaşlar Türkiye'nin çıkışı, çözüm ancak ve ancak yeni bir alternatif inşasıyla mümkün. Yeni bir alternatif, güçlü, geniş bir tabana dayanan ve ülkenin sorunlarını çözecek kapasitede ve aynı zamanda güçte yeni bir alternatif. Biz bunun ilk adımı geçen sene ocak ayında TBMM çatısı altında Yeni Yol grubunu kurarak attık. Ortak bir Türkiye hedefinde buluşacağımız başka siyasi partiler ve müstakil siyasetçilerle de bu yeni alternatif inşasını geliştirmek arzusundayız. Türkiye'nin gerçekten yeni bir soluğa ihtiyacı var. Yatırımcının güvenle yatırım yaptığı, üretenin kazandığı, milletin emeğinin karşılığını aldığı yeni bir düzene ihtiyaç var. İşte biz buna da talibiz" ifadelerini kullandı.