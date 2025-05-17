Arap Birliği'nden Gazze için acil ateşkes çağrısı - Son Dakika
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Politika

Arap Birliği'nden Gazze için acil ateşkes çağrısı

Arap Birliği\'nden Gazze için acil ateşkes çağrısı

Bağdat Zirvesi'nde Filistin'in zorla göç ettirilmesi reddedildi, Gazze için insani yardım istendi.

17.05.2025 21:59
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Arap Birliği'nin 34. Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde Filistin halkının topraklarından göç ettirilmesini reddederek, Gazze Şeridi'de ateşkesin derhal sağlanması çağrısı bulundu.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bugün "Diyalog, Dayanışma ve Kalkınma" temasıyla düzenlenen 34. Arap Birliği Zirvesi'nin Sonuç Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Arap ülkeleri olarak temel amacın, ortak çabaları birleştirerek bölge halklarının çıkarlarını gerçekleştirmek olduğu vurgulandı. Filistin halkının zorla göç ettirilmesini kesin bir dille reddeden bildiride, "Gazze Şeridi'ne acil insani yardım ulaştırılması zorunludur. Gazze Şeridi'nde kan dökülmesinin durdurulması için uluslararası topluma çağrı yapıyoruz. Filistin meselesi bölgenin merkezi sorunudur ve Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanmalıdır" ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için uluslararası destek çağrısı

Sonuç bildirisinde uluslararası topluma, Gazze Şeridi'nin yeniden inşası için siyasi, mali ve hukuki destek sağlama çağrısı yapılırken, "Filistin halkının zorla göç ettirilmesine kesinlikle karşıyız. Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik Arap-İslam planına destek veriyoruz" denildi.

İki devletli çözüm için zaman çizelgesi talebi

Bildiride, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK), iki devletli çözümün uygulanması ve bu sürece zaman sınırı getirilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

"Suriye topraklarının iç işlerine tüm müdahaleleri reddediyoruz"

Arap liderler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bildiride, "Suriye topraklarının birliğine desteğimizi yineliyor, iç işlerine tüm müdahaleleri reddediyoruz. İsrail'in Suriye'ye yönelik sürekli saldırılarını da şiddetle kınıyoruz" denildi.

Öte yandan Sudan'daki çatışmalara da değinilen bildiride, "Sudan'daki çatışmaların sona ermesi için siyasi çözüm bulunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

İspanya Başbakanı Sanchez onur konuğu olarak katılmıştı

Irak'ın 13 yıl aradan sonra ev sahipliği yaptığı zirveye Katar, Filistin, Mısır, Yemen, Somali, Suudi Arabistan, Kuveyt, Ürdün, Lübnan, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan, Suriye, Tunus, Cezayir, Bahreyn, Cibuti, Komorlar, Fas, Moritanya ve Libya'nın yanı sıra onur konuğu İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Mahmud Ali Yusuf, AB Körfez Özel Temsilcisi Luigi Di Maio ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mihail Bogdanov katılmıştı. Zirve'de Gazze Şeridi'nin insani krize ağırlık verilirken, Suriye meselesi, Yemen ve Sudan gündemin ana başlıkları arasında yer almıştı. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güvenlik, Filistin, Suriye, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Arap Birliği'nden Gazze için acil ateşkes çağrısı - Son Dakika

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