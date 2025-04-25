Arıkan: Deprem İçin Önlemler Alınmalı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Arıkan: Deprem İçin Önlemler Alınmalı

Saadet Partisi Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye'nin deprem riski konusunda acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

25.04.2025 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Türkiye deprem bölgesinde ve bu depremin çözümü için depremden sonrasına hazırlık yapmak yerine, deprem öncesinde tedbirler almaya yönelik çalışmalar yapmak mecburiyetindedir. Ama görüyorum ki ne Maraş depreminden sonra ne de İstanbul'da yaşanan bu depremden sonra hala aklımızı başımıza almadığımızı görmekteyiz" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin 8'inci Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Rize'nin Ardeşen ilçesine geldi. Kongrede konuşan Arıkan, "İnsanlarımız Saadet Partisi'ni bekliyor. Problemlerine çözüm bulabilecek, somut öneriler sunabilecek, dertlerini anlatabilecek temsilciler arıyorlar. Bu talebi gittiğimiz her yerde görüyor, hissediyoruz. İki gün önce üzücü bir hadise yaşadık. İstanbul'da önemli bir deprem hadisesi yaşandı. Türkiye, deprem bölgesinde olan bir ülke. Türkiye'de yaşayan insanların yüzde 96'sı deprem tehlikesi altında olan bölgeler içerisinde yaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini attığımız Kurtuluş Savaşı'nda 37 bin kardeşimizi kaybettik ama Kahramanmaraş depreminde bunun 2 katı kadar insanımızı maalesef kaybettik. Değerli kardeşlerim, tekrar tekrar söylüyorum; deprem öldürmez ama ihmal öldürür. Türkiye maalesef ihmaller silsilesinin yaşandığı bir coğrafya haline geldi. Maraş'ta bir depremin olacağına işaret edilmişti. Tatbikat edilmesine rağmen bir önlem alınmadı ve 70 bine yakın insanımızı maalesef kaybetmiş durumdayız. ve o gün de o Maraş depreminden sonra da bugün olduğu gibi depremle alakalı neler yapılacağı, hangi tedbirlerin alınacağı günlerce, saatlerce televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde anlatıldı duruldu. En başta Saadet Partisi olmak üzere, aklın ve bilimin sesine kulak veren bütün siyasi yapılar büyük İstanbul depremine dikkat çekmeye çalıştılar" dedi.

'2 MİLYON 800 BİN İSTANBULLU DEPREM TEHDİDİYLE KARŞI KARŞIYA'

2 milyon 800 bin kişinin deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Mahmut Arıkan, "Önemli bir deprem hadisesi yaşandı. 2 yıl önce idareciler hangi cümleleri kullandıysa bugün yine aynı cümleleri kullandığını maalesef görmekteyiz. Deprem meselesi siyasete malzeme edilecek bir mesele değildir. Türkiye deprem bölgesinde ve bu depremin çözümü için depremden sonrasına hazırlık yapmak yerine, deprem öncesinde tedbirler almaya yönelik çalışmalar yapmak mecburiyetindedir. Ama görüyorum ki ne Maraş depreminden sonra ne de İstanbul'da yaşanan bu depremden sonra hala aklımızı başımıza almadığımızı görmekteyiz. ve bugün İstanbul'da 600 bin ile 700 bin arasındaki konut sayısının, Allah korusun son yaşadığımız depremden bir tık fazlasıyla yıkılacağını bizzat hükümetin en üst düzey yetkilileri söylüyor. 700 bin konut ne demek biliyor musunuz? Her konutta 4 kişi yaşadığını düşünürsek, 2 milyon 800 bin İstanbullu deprem tehdidiyle bugün maalesef karşı karşıya" diye konuştu.

'600 BİN ÇİFTÇİMİZ MESLEĞİ BIRAKTI'

Mahmut Arıkan, "Türkiye'nin her yerini geziyorum. Herkesle hemhal oluyorum, herkesin dertleriyle hemhal olmaya çalışıyorum. ve bugün Türkiye'de en çok dertlenen, en çok problem yaşayan ve en çok problemi görmezden gelinen kesim çiftçi vatandaşlarımız arkadaşlar, Türkiye'de birçok kişi yaşananlardan ve uygulanan politikalardan dolayı fatura ödüyor ama ekonomik manada en fazla faturayı çiftçi kardeşlerimiz ödeme durumunda kalıyor. 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bu yaz, 2024 yazında çiftçiler eylem yaptılar. Sokaklara döküldüler, traktörleriyle araçlarıyla trafiği kapattılar, iktidarın toplantılarını protesto etmeye ihtiyaç hissettiler. Niye? Artık canlarına tak etti, buraya kadar geldi. Dayanamıyor artık çiftçilerimiz. Ne girdi fiyatlarına yetişiyorlar ne de devletin tahsis ettiği taban alım fiyatlarına tahammülleri kaldı artık. ve bu iktidar döneminde tam 600 bin çiftçimiz mesleği bıraktı. Çiftçiliği yapmadı artık. Rize'deki genç, Ardeşen'deki genç oradaki rakamdan dolayı mutlu değil. Devlet olarak çay toplayacak gence asgari ücret garantisi vermiş olsak, sosyal güvence garantisi verilmiş olsa, eminim o genç İstanbul'dan, Ankara'dan asgari ücretle sokaklarda yatma pahasına Rize'yi, Ardeşen'i terk etmeyecek, memleketinde çalışmaya devam edecektir" diye konuştu.

'PERDE GERİSİNDE BÜYÜK BİR HESAP VAR'

Arıkan, "Bir diğer acı rakam, tarımla alakalı. Son dönemde arkadaşlar, burası çok önemli. Devletin beka meselesiyle alakalı bir durum. Tam 28 milyon metrekare tarım arazisi, yabancılar tarafından Türkiye'de satın alındı. Yabancılar bizi sevdikleri için bizim kara kaşımıza kara gözümüze bu arazileri almıyor. Perde gerisinde büyük bir hesap var. Perde gerisindeki hesap, bu tarım arazilerinin yabancılar tarafından alınmasının sebebi; Türkiye'yi uzun vadede sıkıntıya sokmak, Türkiye'yi bölmek" dedi.

ÇAY ALIM FİYATI

En düşük yaş çay fiyatının 40 lira olması gerektiğini söyleyen Arıkan, "Herkes bir vaatte bulunuyor. Ama iktidar olduğumuz dönemde 1 kilogram çayın bedelini 4 ekmek edecek orana ulaştırmışız. Ne demek? 1 kilogram çay bugün 60 TL demek. Bugün çiftçimize, Rize'deki çiftçimize desek ki 'Sizin çay alımınızı 60 lira yapıyoruz' desek herhalde bize, 'Şaka yapıyorsun, dalga geçiyorsunuz' derler. Maalesef vatandaşımız o noktaya geldi arkadaşlar. Buradan hükümete sesleniyorum; bu yıl çay alım fiyatı en düşük 40 lira olması gerekir. İktidarımızda çay alım fiyatını geçmişte nasıl ki 4 ekmeğe tekabül ediyorsa, 2025 rakamlarıyla 60 liradan çayları alacaksınız. Hiç tereddüttünüz olmasın. Büyüklerin bir lafı vardır; 'Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz' denir. Saadet Partisi iktidarında çay alım fiyatını 60 lira yapacağımızı tekraren ifade etmiş olayım inşallah" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN,(Rize),

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Mahmut Arıkan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Deprem, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Arıkan: Deprem İçin Önlemler Alınmalı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırsatçılar yine iş başında Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı Fırsatçılar yine iş başında! Deprem sonrası çadır fiyatları bir anda fırladı
Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı Metro İstanbul işçileri grev kararı aldı
ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına ’soykırım’ demedi ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına 'soykırım' demedi
Mardin’de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama Mardin'de 40 bin tonluk hububat vurgununda 9 tutuklama
Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı 73 yaşındaki adam, parkta oturan üniversite öğrencisi kızı tacizden gözaltına alındı
Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı Zelenskiy: Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı
Adım adım Final Four’a Fenerbahçe Beko, Paris Basket’i 89-72 yendi Adım adım Final Four'a! Fenerbahçe Beko, Paris Basket'i 89-72 yendi
Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF’ye başvurdu Trabzonspor, kupa finalindeki Galatasaray maçının hakemi için TFF'ye başvurdu
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz

18:54
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep’te oynanacak
Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak
18:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde Deprem Anı Kamerada
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Deprem Anı Kamerada
18:06
Soylu’dan Özel’in ’kaset’ iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir
16:50
Bakan Tekin’den tartışma yaratacak ’’Başörtüsü’’ çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak ''Başörtüsü'' çıkışı: Okula alınmama riskleri var
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
07:33
Kütahya’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Kütahya'da 4.5 büyüklüğünde deprem
01:04
Depreme çekim sırasında yakalandı İşte Armağan Çağlayan’ın korku dolu anları
Depreme çekim sırasında yakalandı! İşte Armağan Çağlayan'ın korku dolu anları
00:54
Fransa’da Gazze paylaşımı yapan François Burgat’a terör propagandası suçlaması
Fransa'da Gazze paylaşımı yapan François Burgat'a terör propagandası suçlaması
00:43
Dışişleri Bakanlığı’ndan Benin’deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Benin'deki terör saldırısına kınama
00:26
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
Anne kızın öldüğü feci olayın görüntüleri ortaya çıktı
00:00
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
Vali Gül, depremde yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti
23:58
Annesini kaybeden Tarkan’dan duygu dolu paylaşım
Annesini kaybeden Tarkan'dan duygu dolu paylaşım
23:56
Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan sezaryen doğum açıklaması: ’’Bir ameliyat, doğum şekli değil’’
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan sezaryen doğum açıklaması: ''Bir ameliyat, doğum şekli değil''
23:23
Fatih Tekke’den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
Fatih Tekke'den finale kaldıkları maç sonrası Galatasaray itirafı
23:13
Trump, Putin’e adeta destek çıktı: Ukrayna’nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Trump, Putin'e adeta destek çıktı: Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesi büyük bir taviz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2025 19:39:17. #7.12#
SON DAKİKA: Arıkan: Deprem İçin Önlemler Alınmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.