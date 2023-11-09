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Arnavutluk'ta Muhalif Milletvekilleri Parlamento Oturumu Sırasında Sis Bombası Attı - Son Dakika

Arnavutluk'ta Muhalif Milletvekilleri Parlamento Oturumu Sırasında Sis Bombası Attı

09.11.2023 17:37

Arnavutluk'ta Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda ilginç bir eyleme imza attı. Muhalif milletvekilleri, oturumun yapıldığı salonun ortasına sandalyeleri ters çevirerek yığdı. Oturacak yer bulamayan iktidar partisi milletvekilleri, sandalye getirerek oturdu. Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı. Parlamento Başkanı olayın ardından oturuma son verdi ve bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağının birkaç saat içerisinde duyurulacağını açıkladı.

Arnavutluk'ta muhalif milletvekilleri, parlamento oturumu sırasında sis bombası attı.

SANDALYELERİ TERS ÇEVİRDİLER

Arnavutluk'ta Sosyalist Parti liderliğindeki hükümeti yolsuzlukla suçlayan muhalifler, yolsuzlukların incelenmesi için komisyon kurulmasını talep ederek, parlamentoda ilginç bir eyleme imza attı. Muhalif milletvekilleri, önce sandalyeleri ters çevirerek, oturumun yapıldığı salonun ortasına yığdı. Salona girdiklerinde oturacak yer bulamayan iktidar partisi milletvekilleri, bir süre ayakta durduktan sonra diğer odalardan sandalye getirerek oturdu.

OTURUM BAŞLAYINCA SİS BOMBASI ATTILAR

Muhalifler, oturumun başlamasının ardından iki sis bombası atarak, parlamentoyu duman altında bıraktı. Parlamento Başkanı Lindita Nikolla, olayın ardından oturuma son verdi. Nikolla, bir sonraki oturumun ne zaman yapılacağının birkaç saat içerisinde duyurulacağını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Arnavutluk'ta Muhalif Milletvekilleri Parlamento Oturumu Sırasında Sis Bombası Attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arnavutluk'ta Muhalif Milletvekilleri Parlamento Oturumu Sırasında Sis Bombası Attı - Son Dakika
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