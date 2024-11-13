Asgari Ücret Komisyonu Aralık'ta Toplanacak - Son Dakika
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Politika

Asgari Ücret Komisyonu Aralık'ta Toplanacak

Asgari Ücret Komisyonu Aralık\'ta Toplanacak

Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlemek için Aralık'ta komisyon toplanacağını açıkladı.

13.11.2024 14:56
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayında 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyon üyesi milletvekillerine bakanlık çalışmaları ve 2025 yılı bütçe teklifine ilişkin sunum yaptı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 21 milyar liralık kaynak ayırdığını söyleyen Bakan Işıkhan, 2024 Ağustos ayı verilerine göre; bölgede 1 milyon 822 bin kişinin 4/A sigortasıyla çalıştığını ve bu sayının, deprem öncesinin üzerinde olduğunu ifade etti.

Bakan Işıkhan, 2024 yılında asgari ücreti 17 bin 2 liraya yükselttiklerini belirterek, "Böylece 2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 254 artırmış olduk. Aralık ayında, 2025 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için yine komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz. 2016 yılında başlattığımız Asgari Ücret Desteği'ni, 2024 yılı için aylık 700 liraya yükselttik. 2024 yılının ilk 8 ayında 1,5 milyon iş yerine yaklaşık olarak 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik. Kamu görevlilerinin geneline yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'na göre; kamu görevlilerimiz ve emeklilerimize oransal olarak; 2024 yılında yüzde 15 artı 10 oranında zam verilmiş, enflasyon farkı ile birlikte ocak ayında yüzde 49,25, temmuz ayında yüzde 19,31 olmak üzere, kümülatif olarak yüzde 78,07 oranında artış yapılmıştır. 2025 yılında ise yüzde 6 artı 5 oranında zam verilmiş olup, enflasyon farkının yüksek olması durumunda aradaki fark da enflasyon farkı olarak verilecektir" diye konuştu.

'KALICI OLARAK TEK HANEYE DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Dezenflasyon politikalarını uygulayarak enflasyonu tek haneye düşürmeye çalışırken, istihdamı da korumak istediklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda istihdam artışını sağlamak amacıyla kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların istihdamı teşvikinin süresini, yüce Meclis'imizin çıkarmış olduğu kanunla uzattık. Bu zor dönemde, ilave istihdam sağlayan işverenlerimize, sigortalı başına 31 bin liraya kadar prim desteği sağladık. Bu destek mekanizmalarına finansman sağladığımız İşsizlik Sigortası Fonu'nu da doğru yatırım araçlarına yönlendirerek büyütüyoruz. Fon varlığımız, geldiğimiz aşama itibarıyla 320 milyar liranın üzerine çıkmıştır. 2023 yılında istihdamda ve iş gücüne katılımda görülen artış eğilimi, 2024 yılının ilk yarısında da devam etmiş olup; istihdamımız uygulamış olduğumuz kararlı politikalar sayesinde 2024 yılı Eylül ayında tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmıştır. Eylül ayı itibarıyla son 1 yılda, iş gücümüz 1 milyon 72 bin artarak 35,9 milyon, istihdamımız 1 milyon 129 bin artarak 32,8 milyon, işsiz sayımız 57 bin azalarak 3,1 milyon ve işsizlik oranımız 0,5 puan azalarak yüzde 8,6 olmuştur. Son 17 aydır tek hanelerde olan bu oran, Orta Vadeli Program hedeflerimizle uyumlu bir şekilde seyretmektedir. Önümüzdeki 3 yıllık süreçte istihdamı yıllık ortalama 758 bin kişi artırmayı ve iş gücüne katılım oranlarında öngörülen artışa rağmen işsizlik oranını tek haneli seviyelere kalıcı olarak düşürmeyi hedefliyoruz" dedi.

'YILBAŞINDA EMEKLİ MAAŞLARINI İYİLEŞTİRECEĞİZ'

En düşük emekli aylığını temmuz ayında 12 bin 500 liraya yükselttiklerini aktaran Bakan Işıkhan, en düşük aylıktan faydalanan emekli sayısının düşük olduğunu aktararak, "Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Emeklilerimizin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini 3 bin liraya yükselttik. 2018'den bu yana 252,1 milyar lira bayram ikramiyesi ödedik. 2023 yılı sonunda emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yaptık. Bu kapsamda 15,3 milyon emeklimize toplam 68 milyar lira ödeme yapılmıştır. Hükümetlerimizin her daim öncelikli reform alanları arasında olan Sosyal Güvenlik Reformu kapsamında yürütülen, 'Herkese Sağlık Güvencesi' uygulaması ile herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlarımız, aylık sadece 600 lira GSS (Genel Sağlık Sigortası) primi ödeyerek ailece sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedirler. Ağustos ayı itibarıyla bu kapsamda ödeme gücü olmayan 6,1 milyon kişinin GSS primini devletimiz karşılamıştır" değerlendirmesinde bulundu.

'HASTANELERİN SGK SÖZLEŞMELERİ FESHEDİLMİŞTİR'

Bakan Işıkhan, 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin kapatılan hastanelerle ilgili, "Bu korkunç olay hakkında, Cumhuriyet savcılığının bize ilettiği boyutuyla hızla soruşturma başlatmış, müfettişlerimizi görevlendirmiştik. Müfettiş incelemeleri neticesinde; teftiş süreci tamamlanan Özel Bağcılar Medilife Hastanesi'nin 29 Nisan'da, Özel Bağcılar Şafak Hastanesi'nin 9 Ağustos'ta SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile olan sözleşmeleri feshedilmiş ve ödemeler durdurulmuştu. Teftişlerinde sona yaklaşılan diğer hastanelerle ilgili olarak da Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat iptalleri kararıyla ödemeler durdurulmuş ve SGK sözleşmeleri feshedilmiştir. Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Cumhuriyet savcılığı ile birlikte soruşturma titizlikle yürütülüyor. SGK olarak finansal boyutuyla ve adli boyutuyla bu işin takipçisi olduğumuzun ve sorumluların gerekli cezaları alması için gayret ettiğimizin bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ona bağlı kurumların 2025 yılı bütçe teklifinin 865 milyar 536 milyon lira olacağını ekledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Asgari Ücret Komisyonu Aralık'ta Toplanacak - Son Dakika

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