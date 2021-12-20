Üye Girişi
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

20.12.2021 15:01
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir paradigma değişikliği kararı verildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin, " Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir paradigma değişikliği kararı verildi. Tüm Türk halkından bu değişikliğin arkasında durmasını beklerim. Sayın Cumhurbaşkanı küresel sermaye ile adeta savaşa kalktı. Bunu başarmak zorundayız." dedi.

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin, ne kadarlık bir gelir vergisine istisna getireceğinin hesaplanması gerektiğini söyledi.

SGK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, gelir vergisi istisnası etki analizi verilerini anlatan Kuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece asgari ücret üzerinden istisna tanınması ile tüm ücretliler üzerinden istisna tanınması arasında aşağı yukarı bir misli bir farklılık söz konusu. Ancak böyle bir durumda sadece asgari ücret geliri elde edenleri istisna tutarsak çalışanların çok büyük bir bölümü asgari ücrete kayacağı için ayrıca bir kayıp da söz konusu olacak. Birçok çalışan, işveren kayıt dışılığa kayacak. Bu, büyük sakıncalar getirecektir. Türk vergi sistemi açısından asgari ücretten vergi alınmaması bir devrim niteliğinde konu olduğu halde biz bunu kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı sebebi haline getireceğiz. Bunun denetimi de çok zordur, mümkün değildir. Kayıt dışılığı çok çok artıracak bir durumdur. Hele hele enflasyonist ortamlarda büyük sıkıntılar getirecektir. Onun için hem işverenler hem çalışanlar hem Maliye Bakanlığı hem de ekonominin sağlığı açısından tümüyle ilgili bir düzenleme yapmak çok daha doğrudur. Eğer TBMM'nin gerçekten iradesi varsa, bu istisnayı tüm çalışanlara, ücretlilere şamil kılmamız lazım."

Teklifte BOTAŞ'a ilişkin düzenlemeyle TBMM'nin bütçe hakkının gasp edildiğini öne süren Kuşoğlu, maddenin yasalaşmasıyla BOTAŞ'ın 35 milyar liraya yakın borcunun terkin edileceğini belirtti. Kuşoğlu, "BOTAŞ'ta bir özelleştirme mi olacak? Hem Hazineden para aktarıyoruz bütçeyle, bu Anayasaya aykırı, hem de borçlarını terkin ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Kuşoğlu, teklifin 2021 yılı bütçesine ilişkin maddesinde, tutar ve ayrıntıların yer almadığını belirterek, TBMM'nin bütçe hakkının gasp edildiğini ileri sürdü.

"Sadece asgari ücretle sınırlı bırakılmamalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TL'nin, diğer para birimleri karşısında sürekli değer kaybettiğini, 2022 yılı asgari ücret tutarının bugünden "anlamsızlaştığını" savundu.

Usta, Türkiye'de gelecek aylarda çok hızlı bir enflasyon artışı yaşanacağını, maliyetlerdeki artış ve fiyat belirsizliğinin, üreticinin malını satmamasına yol açacağını iddia etti.

TÜSİAD'ın ekonomik krizin başında hiçbir açıklama yapmamasını eleştiren Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜSİAD'ın kısa süre önce yaptığı açıklamayı, "hükümete saldırı" olarak nitelendirdiğini, bunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kanun teklifi kapsamında yapılan düzenlemeleri eleştiren Usta, "Kamuda, devlette kimin eli kimin cebinde belli değil." dedi.

Usta, bütçe açığının azalmadığını, birçok kalemin bütçe dışına çıkarıldığını söyledi.

Kanun teklifiyle sadece asgari ücrete yönelik düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Usta, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına elbette itirazımız yok. Ama sadece asgari ücretle sınırlı bırakılmamalı." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, piyasada fiyat istikrarının olmadığını, iç piyasada imalatın durduğunu, Erdoğan'ın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun farkında olmadığını öne sürdü. Paylan, doların yarın 30 lira olmasının önünde hiçbir engel görmediğini söyledi.

Ticari kredi faizlerine ilişkin de eleştiride bulunan Paylan, mevcut ekonomik şartlarda bankaların yüzde 23'den aşağı faizle kredi vermesinin mümkün olmadığını kaydetti. Paylan, bankaların önünde kuyruk olduğunu, vatandaşların dövizlerini çekmeye çalıştığını, Türkiye'de ekonomik anlamda güven ortamının bulunmadığını iddia etti.

Paylan, "Merkez Bankası bu hafta yüzde 14'le bankalara 1,1 trilyon lira para veriyor. Bankalar yüzde 25'le satıyor. Bu helal midir?" sorusunu yöneltti.

Paylan, BOTAŞ'ın zararlarını devletin karşılamaması gerektiğini de belirtti.

"Kurdaki artışın büyük kısmı köpük, müsilaj"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefet milletvekillerinin ekonomiye ilişkin eleştirileri ve üretimin durduğuna yönelik söylemlerinin, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

IMF, OECD, Dünya Bankası ve kredi derecelendirme kuruluşlarının küresel ekonomideki büyüme tahminlerini düşürürken, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini çok yüksek oranda revize ettiklerini anlatan Kalaycı, "Bütün ekonomik veriler bu şekildeyken kur neden yükseliyor? Hepimiz biliyoruz ki kurdaki artışın büyük kısmı köpük, müsilaj. Birileri yükleniyor, içerden dışardan, ekonomik verilerle bağdaşmayan kurlarda artış yaşıyoruz. Ben bunun da uzun süreceğini düşünmüyorum. Finansal istikrar, fiyat istikrarı inşallah kısa zamanda sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrete yönelik tarihi bir artışa gidildiğine işaret eden Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretin vergi dışı bırakılması tarihi bir reform. Ancak sadece asgari ücreti vergi dışı bırakmamızın birçok sorunu beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Vergi adaletsizliğine yol açacak. Kayıt dışılığı teşvik edecek. Yaptığımız düzenleme ile işverenleri kayıt dışılığa sevk edeceğiz. Asgari ücret üzerinden ücret bildirmeye işvereni zorlamış olacağız. Böylesi bir durumda, böylesi bir yolu deneriz, işverenleri de suçlamamak lazım. Fazla mesainin anlamı kalmayacak. Benzer ödemelerde de aynı durum söz konusu olacak. AGİ, eş ve çocukların durumuna göre sağlanan destek anlamını yitiriyor. Çok büyük bir karmaşaya yol açacak, takibinde hem SGK hem işverenler açısından çok büyük zorluklar olacak. Biz, çalışanların ücretinin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılması gerektiği görüşündeyiz."

Kalaycı, bu düzenlemeye kamu çalışanlarının da dahil edilmesini istedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yıl bitmeden bu kanun teklifinin kanunlaşması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'de son günlerde ekonomik anlamda olağanüstü günlerin yaşandığını ve bütün kesimlerin bundan etkilendiğini belirten Öztürk, Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline geçme kararı aldığını, bu model uygulanırken para ve maliye politikalarında köklü bir değişikliğe gidileceğini anımsattı.

Marshall yardımı ile Türkiye'ye "öğrenilmiş çaresizlik gömleği" giydirildiğini ifade eden Öztürk, "Bu gömleğin esası şuydu; işvereni batırmak, emekçileri işsizliğe mahkum etmek, devleti vergisiz bırakarak borca mahkum etmek. Biz bu sarmaldan kurtulamadık bir türlü. Her 10 yılda bir hem siyasi kriz hem ekonomik kriz Türkiye'de baş gösterdi." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin içinde bulunduğu sarmaldan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir paradigma değişikliği kararı verildi. Tüm Türk halkından bu değişikliğin arkasında durmasını beklerim. Sayın Cumhurbaşkanı küresel sermaye ile adeta savaşa kalktı. Bunu başarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret, Milletvekili, Türkiye, Vergi, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
17:52 ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi
17:45 Sergio Ramos'un eski fotoğraflarını görenler onu tanıyamadı
17:36 Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi
17:18 Yastık altında bulduğu kağıt sayesinde dolar zengini oldu
17:12 Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak
17:08 Şampiyonluk oranlarında tarihi değişim
16:58 Rai Tayfunu'nun vurduğu Filipinler'de ölenlerin sayısı 375'e yükseldi
16:56 Omicron, Davos'u vurdu! Toplantılar yaz aylarında yapılacak
16:48 Son dakika! Akaryakıta üçlü zam! Benzin ve motorin 12 lirayı aştı, oto gaz ise 10 liraya dayandı
16:30 Yaşamını yitiren Sezai Aydın'ın başarılı seslendirmeleri
ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi ABD'de mikrodalgada pişirdiği adamı oturup yedi         
17:53
Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi Merkez Bankası zorunlu karşılıklarda faiz oranını 100 baz puan indirdi         
17:48
Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak Son Dakika: Tüm ücretlilerin asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakılacak         
17:12
Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi Son Dakika: Koronavirüse yakalanan usta oyuncu Sezai Aydın, 69 yaşında yaşamını yitirdi         
16:08
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı         
15:58
Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak Son Dakika: Beşiktaş ve Antalyaspor'un karşı karşıya geleceği Süper Kupa Finali, Katar'da oynanacak         
15:33
Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı Son Dakika: Beşiktaş, Rasim Ozan Kütahyalı için "Müptezel" ifadesini kullandı         
15:18
Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor Son Dakika: Türkiye, Kabil Havalimanı'nı Katar'la birlikte işletmek için teklif sunuyor         
12:54
Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı Havalar da şaştı kaldı! Nazar boncuğu şekilde dolu yağdı         
12:26
Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu Hande Sarıoğlu'ndan kameramana tokat atan Sarıkaya'ya sert tepki: Kanal, karaktersizliğin arkasında durdu         
10:55
Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme Eski Fenerli Josef, Kadıköy taraftarını çıldırttı! Sosyal medyadan Mesut Özil'e olay gönderme         
10:50
Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı Emekli adam, tarlasında kazı yaparken buldu! Defineyi gören koleksiyoner hayretler içinde kaldı         
10:48
11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş 11. kattan düşerek hayatını kaybeden oyuncu Ali Murat Altunmeşe'yle ilgili acı detay! Ailesini özlediği için o eve gitmiş         
10:29
Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı Kurbanlık koyunun ardından gitmiş, sonra cesedi bulunmuştu! Onur'un dosyasına takipsizlik kararı         
09:36
Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi Sahte içkiden 13 ilde toplam 51 kişi yaşamını yitirdi         
23:00
Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı Vitor Pereira, istifasını isteyen yönetime verdiği yanıtla şaşkınlık yarattı         
22:58
Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim Muharrem Sarıkaya'nın tokat attığı kameramanın neden videonun yayınlanmasını istemediği ortaya çıktı: Annem izlemesin istedim         
21:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2021 18:03:49. #1.12#
SON DAKİKA: Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement