Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin, " Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir paradigma değişikliği kararı verildi. Tüm Türk halkından bu değişikliğin arkasında durmasını beklerim. Sayın Cumhurbaşkanı küresel sermaye ile adeta savaşa kalktı. Bunu başarmak zorundayız." dedi.

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde söz aldı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, asgari ücretin gelir vergisi ve damga vergisinden muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin, ne kadarlık bir gelir vergisine istisna getireceğinin hesaplanması gerektiğini söyledi.

SGK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, gelir vergisi istisnası etki analizi verilerini anlatan Kuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sadece asgari ücret üzerinden istisna tanınması ile tüm ücretliler üzerinden istisna tanınması arasında aşağı yukarı bir misli bir farklılık söz konusu. Ancak böyle bir durumda sadece asgari ücret geliri elde edenleri istisna tutarsak çalışanların çok büyük bir bölümü asgari ücrete kayacağı için ayrıca bir kayıp da söz konusu olacak. Birçok çalışan, işveren kayıt dışılığa kayacak. Bu, büyük sakıncalar getirecektir. Türk vergi sistemi açısından asgari ücretten vergi alınmaması bir devrim niteliğinde konu olduğu halde biz bunu kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı sebebi haline getireceğiz. Bunun denetimi de çok zordur, mümkün değildir. Kayıt dışılığı çok çok artıracak bir durumdur. Hele hele enflasyonist ortamlarda büyük sıkıntılar getirecektir. Onun için hem işverenler hem çalışanlar hem Maliye Bakanlığı hem de ekonominin sağlığı açısından tümüyle ilgili bir düzenleme yapmak çok daha doğrudur. Eğer TBMM'nin gerçekten iradesi varsa, bu istisnayı tüm çalışanlara, ücretlilere şamil kılmamız lazım."

Teklifte BOTAŞ'a ilişkin düzenlemeyle TBMM'nin bütçe hakkının gasp edildiğini öne süren Kuşoğlu, maddenin yasalaşmasıyla BOTAŞ'ın 35 milyar liraya yakın borcunun terkin edileceğini belirtti. Kuşoğlu, "BOTAŞ'ta bir özelleştirme mi olacak? Hem Hazineden para aktarıyoruz bütçeyle, bu Anayasaya aykırı, hem de borçlarını terkin ediyoruz." sözlerini sarf etti.

Kuşoğlu, teklifin 2021 yılı bütçesine ilişkin maddesinde, tutar ve ayrıntıların yer almadığını belirterek, TBMM'nin bütçe hakkının gasp edildiğini ileri sürdü.

"Sadece asgari ücretle sınırlı bırakılmamalı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TL'nin, diğer para birimleri karşısında sürekli değer kaybettiğini, 2022 yılı asgari ücret tutarının bugünden "anlamsızlaştığını" savundu.

Usta, Türkiye'de gelecek aylarda çok hızlı bir enflasyon artışı yaşanacağını, maliyetlerdeki artış ve fiyat belirsizliğinin, üreticinin malını satmamasına yol açacağını iddia etti.

TÜSİAD'ın ekonomik krizin başında hiçbir açıklama yapmamasını eleştiren Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, TÜSİAD'ın kısa süre önce yaptığı açıklamayı, "hükümete saldırı" olarak nitelendirdiğini, bunun gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kanun teklifi kapsamında yapılan düzenlemeleri eleştiren Usta, "Kamuda, devlette kimin eli kimin cebinde belli değil." dedi.

Usta, bütçe açığının azalmadığını, birçok kalemin bütçe dışına çıkarıldığını söyledi.

Kanun teklifiyle sadece asgari ücrete yönelik düzenlemeye gidildiğini hatırlatan Usta, "Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına elbette itirazımız yok. Ama sadece asgari ücretle sınırlı bırakılmamalı." diye konuştu.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, piyasada fiyat istikrarının olmadığını, iç piyasada imalatın durduğunu, Erdoğan'ın Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durumun farkında olmadığını öne sürdü. Paylan, doların yarın 30 lira olmasının önünde hiçbir engel görmediğini söyledi.

Ticari kredi faizlerine ilişkin de eleştiride bulunan Paylan, mevcut ekonomik şartlarda bankaların yüzde 23'den aşağı faizle kredi vermesinin mümkün olmadığını kaydetti. Paylan, bankaların önünde kuyruk olduğunu, vatandaşların dövizlerini çekmeye çalıştığını, Türkiye'de ekonomik anlamda güven ortamının bulunmadığını iddia etti.

Paylan, "Merkez Bankası bu hafta yüzde 14'le bankalara 1,1 trilyon lira para veriyor. Bankalar yüzde 25'le satıyor. Bu helal midir?" sorusunu yöneltti.

Paylan, BOTAŞ'ın zararlarını devletin karşılamaması gerektiğini de belirtti.

"Kurdaki artışın büyük kısmı köpük, müsilaj"

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, muhalefet milletvekillerinin ekonomiye ilişkin eleştirileri ve üretimin durduğuna yönelik söylemlerinin, gerçeği yansıtmadığını söyledi.

IMF, OECD, Dünya Bankası ve kredi derecelendirme kuruluşlarının küresel ekonomideki büyüme tahminlerini düşürürken, Türkiye'ye yönelik büyüme tahminini çok yüksek oranda revize ettiklerini anlatan Kalaycı, "Bütün ekonomik veriler bu şekildeyken kur neden yükseliyor? Hepimiz biliyoruz ki kurdaki artışın büyük kısmı köpük, müsilaj. Birileri yükleniyor, içerden dışardan, ekonomik verilerle bağdaşmayan kurlarda artış yaşıyoruz. Ben bunun da uzun süreceğini düşünmüyorum. Finansal istikrar, fiyat istikrarı inşallah kısa zamanda sağlanacak." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücrete yönelik tarihi bir artışa gidildiğine işaret eden Kalaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Asgari ücretin vergi dışı bırakılması tarihi bir reform. Ancak sadece asgari ücreti vergi dışı bırakmamızın birçok sorunu beraberinde getireceğini düşünüyoruz. Vergi adaletsizliğine yol açacak. Kayıt dışılığı teşvik edecek. Yaptığımız düzenleme ile işverenleri kayıt dışılığa sevk edeceğiz. Asgari ücret üzerinden ücret bildirmeye işvereni zorlamış olacağız. Böylesi bir durumda, böylesi bir yolu deneriz, işverenleri de suçlamamak lazım. Fazla mesainin anlamı kalmayacak. Benzer ödemelerde de aynı durum söz konusu olacak. AGİ, eş ve çocukların durumuna göre sağlanan destek anlamını yitiriyor. Çok büyük bir karmaşaya yol açacak, takibinde hem SGK hem işverenler açısından çok büyük zorluklar olacak. Biz, çalışanların ücretinin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılması gerektiği görüşündeyiz."

Kalaycı, bu düzenlemeye kamu çalışanlarının da dahil edilmesini istedi.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yıl bitmeden bu kanun teklifinin kanunlaşması gerektiğine işaret etti.

Türkiye'de son günlerde ekonomik anlamda olağanüstü günlerin yaşandığını ve bütün kesimlerin bundan etkilendiğini belirten Öztürk, Türkiye'nin yeni bir ekonomi modeline geçme kararı aldığını, bu model uygulanırken para ve maliye politikalarında köklü bir değişikliğe gidileceğini anımsattı.

Marshall yardımı ile Türkiye'ye "öğrenilmiş çaresizlik gömleği" giydirildiğini ifade eden Öztürk, "Bu gömleğin esası şuydu; işvereni batırmak, emekçileri işsizliğe mahkum etmek, devleti vergisiz bırakarak borca mahkum etmek. Biz bu sarmaldan kurtulamadık bir türlü. Her 10 yılda bir hem siyasi kriz hem ekonomik kriz Türkiye'de baş gösterdi." dedi.

Öztürk, Türkiye'nin içinde bulunduğu sarmaldan kurtulması gerektiğini vurgulayarak, "Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok ciddi bir paradigma değişikliği kararı verildi. Tüm Türk halkından bu değişikliğin arkasında durmasını beklerim. Sayın Cumhurbaşkanı küresel sermaye ile adeta savaşa kalktı. Bunu başarmak zorundayız." ifadelerini kullandı.