Ay Yıldız Müşterek Karargahı NATO Zirvesi\'nde Ev Sahipliği Yapacak

MİLLİ Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerin bir araya getirileceği ' Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nın, NATO Zirvesi'nde konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine verilecek resepsiyona ev sahipliği yapacağını duyurdu. Aktürk, "Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri" dedi.

MSB'nin haftalık bilgilendirme toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos 2021'de temelini attığı, yapımı tamamlanan 'Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleştirildi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, MSB, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarının, Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda bir araya getirilip, müşterek harekat anlayışının daha da güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Aktürk, "Ay yıldızlı al bayrağımızdan ilham alınarak tasarlanan bu yerleşke; özgün mimarisi, akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak şekilde inşa edilmektedir. Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan proje, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olacaktır. Böylece Ay Yıldız Karargahı, bakanlığımızın kurumsal bütünleşmesini güçlendiren, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin müşterek harekat kabiliyetini ileri seviyeye taşıyan ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda savunma alanındaki vizyonumuzu somutlaştıran stratejik bir merkez niteliği kazanacaktır" dedi.

'ZİRVE, ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'

Tuğamiral Aktürk, dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından biri olan Ay Yıldız Müşterek Karargahı'nda, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek 'NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi' kapsamında, konuk savunma bakanları ve NATO üst düzey temsilcilerine resepsiyon verileceğini duyurarak, "Ülkemizde yapılacak NATO Zirvesi; ittifakın kolektif savunmaya olan sarsılmaz bağlılığını teyit edeceği, değişen güvenlik ortamına uyumunu ve ortak caydırıcılık anlayışını güçlendireceği, geleceğe dönük stratejik yönelimine yön vereceği önemli bir platform olmasının yanı sıra ülkemizin uluslararası güvenlik mimarisindeki konumunu ve ittifak içerisindeki stratejik rolünü bir kez daha ortaya koyacaktır. Bu kapsamda zirveyi, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve ittifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriyoruz. Zirve kapsamında düzenlenecek 'Savunma Sanayii Forumu'nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle ittifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz. Öte taraftan, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milli güvenliğimizi teminat altına alırken uluslararası görevler ve iş birlikleriyle bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkı sunmayı sürdürmektedir" ifadelerini kullanıldı.

'SİYASİ KARAR SUÇU ÖRTME ÇABASIDIR'

Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisi önündeki en büyük engelin İsrail olduğuna dikkat çeken Tuğamiral Aktürk, "Lübnan ile varılan mutabakata rağmen bölgedeki saldırılarını sürdürmeye, ayrıca Kuneytra ve Dera'da Suriye'nin egemenliği ile halkının can ve mal güvenliğini hiçe sayan saldırılar gerçekleştirmeye devam etmektedir. Diğer taraftan Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir. Bu çerçevede İsrail'in, bölgedeki bu yayılmacı, istikrarsızlaştırıcı ve kışkırtıcı politikalarının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'in politikalarına karşı daha kararlı bir tutum sergilemesi ve somut adımlar atması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelerde ilgili tarafların sağduyulu ve sorumlu bir tutum sergilemesinin, bölgede kalıcı barış ve istikrara ulaşılması yolunda önemini bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.

'7 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri kapsamında, 7 PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirterek, hudutlarda son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 331 kişi yakalandığını, 844 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini kaydetti. Aktürk, "Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 299, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 40 bin 134 olmuştur. Ayrıca, Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 513 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

'VENEZUELA'DAKİ DEPREMDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR'

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında, ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verildiğini aktararak, "Venezuela'da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran'da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağıyla yardım faaliyetlerine destek sağlamak maksadıyla bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personeli arama kurtarma çalışmalarına devam etmektedir. Bu vesileyle, depremden etkilenen Venezuela halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.

'TOLGA'NIN TEST FAALİYETİ BAŞARIYLA İCRA EDİLDİ'

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarına da devam edildiğini, bu kapsamda muhtelif miktarda genel maksat helikopteri Gökbey ile ALP-300G alçak irtifa radar sisteminin muayene ve kabul faaliyetleri tamamlandığını bildirdi. Aktürk, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından, kamikaze ve sürü dron saldırısı ile sabit kanatlı İHA tehditlerine yönelik TOLGA Yakın Hava Savunma Sistemi'nin atışlı test ve tanıtım faaliyetinin icra edildiğini, muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatının tamamlandığını kaydetti. Aktürk, yine ASELSAN tarafından muhtelif miktarda, ARTNET 100-G taktik haberleşme sistemi, Hisar A füze fırlatma sistemi (MLS), KARETTA 560 Anti-Jam Küresel Konumlama Uydu Sistemi, Hassas Güdüm Kiti (HGK-84), İHTAR İhasavar Sistemi ile ARTcom 9681 hava telsizinin teslim edildiğini bildirdi.

'UNDOF'U TEDBİR ALMAYA DAVET EDİYORUZ'

Aktürk'ün açıklamasının ardından, Bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İsrail'in Suriye'ye saldırılarına ilişkin, "İsrail tarafından Suriye'ye gerçekleştirilen saldırılar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar vermektedir. İsrail'in bölgede mevcut gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılarına derhal son vermesi gerektiğini belirtiyoruz. Öte yandan görev süresi 29 Haziran 2026 itibarıyla 6 ay süreyle uzatılan UNDOF'u (İsrail-Suriye sınırında konuşlu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu) İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz" denildi.

Askeri hastaneler konusuna ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

'KONTROLE TABİ MALZEME LİSTESİ GÜNCELLENDİ'

'5201 Sayılı Kanun Gereği Kontrole Tabi Liste Güncellenmesi'ne ilişkin de "5201 sayılı Kanun kapsamında yayımlanan Kontrole Tabi Malzeme Listesi (KTL), Milli Savunma Bakanlığı'nın görev ve sorumluluğunda yürütülen teknik bir çalışmadır. Söz konusu liste; harp araç ve gereçleri, silah, mühimmat, askeri patlayıcı maddeler ile bunlara ait yedek parçalar ve teknolojileri kapsamaktadır. Kontrole Tabi Malzeme Listesi, savunma sanayisindeki teknolojik gelişmeler, uluslararası kontrol mekanizmaları ve güncel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde yapılan teknik değerlendirmeler sonucunda rutin olarak güncellenmektedir. Bu nedenle, söz konusu güncelleme, yeni bir uygulama veya politika değişikliği niteliği taşımamaktadır. Kontrole Tabi Malzeme Listesi, en son 2023 yılında güncellenmiş olup, 2026 yılı güncellemesi de aynı usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.