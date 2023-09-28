Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti

Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti
Son Güncelleme: 28.09.2023 20:30

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Paşayeva'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül'de komaya giren Paşayeva'nın tedavi gördüğü başkent Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı. 48 yaşındaki Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi'nde önemli görevlerde bulunuyordu.

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Azerbaycanlı milletvekili Ganire Paşayeva'dan kötü haber geldi. Paşayeva'nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, 23 Eylül'de komaya giren Paşayeva'nın tedavi gördüğü başkent Bakü'deki Merkez Klinik Hastanesi'nde hayatını kaybettiği duyuruldu. Açıklamada, Azerbaycanlı doktorlar ve Türkiye'den gelen uzman doktorların aldığı tüm önlemlere rağmen, durumu kritik olduğu için yoğun bakıma yerleştirilen milletvekilinin hayatının kurtarılamadığı aktarıldı.

Paşayeva Milli Meclisin önemli bir üyesiydi

Aslen Azerbaycan'ın Tovuz şehrinden olan 48 yaşındaki Paşayeva, 7 yıl boyunca muhabirlik ve sunuculuk yaptı. Paşayev'a 6 Kasım 2005 günü yapılan genel seçimlere bağımsız aday olarak katıldı ve Tovuz milletvekili olarak Azerbaycan Milli Meclisi'ne girdi. Milli Meclis'teki Uluslararası ve Parlamentolar Arası İlişkiler Daimi Komisyonu'nun üyesi olan Paşayeva, aynı zamanda Azerbaycan-Gürcistan Parlamentolar Arası Çalışma Grubu'nun başkanı ve Azerbaycan-Türkiye, Azerbaycan-Hindistan ve Azerbaycan-Japonya Parlamentolar Arası Çalışma Gruplarının üyesiydi. Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Azerbaycan'ı temsil eden kurula da üye olan Paşayeva, Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı olarak ta görev yapıyordu. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycanlı Milletvekili Ganire Paşayeva Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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