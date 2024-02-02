Politika

Bağcılar'da mevcut yönetim tarafından iptal edilen metro hattı hakkında konuşan Kurum: "Bağcılar'da nereye gitsek o hattı soruyorlar"

İSTANBUL - Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar'da düzenlenen "3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması" programına katıldı. Programda konuşma yapan Kurum "Çileye dönmüş Kirazlı- Halkalı Metro Hattı'nın kredisini bulmuş, ihalesini ve sözleşmesini yapmışız. O hat bugün iptal edilmiş. Bağcılar'da nereye gitsek o hattı soruyorlar. Bağcılarlı kardeşim benim metrom ne zaman gelecek diyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Bağcılar'da düzenlenen "3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması" programına katıldı. Programda Murat Kurum'u AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, AK Parti Bağcılar Kadın Kolları Başkanı Ayşe Şakar ve beraberindeki heyet karşıladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Murat Kurum konuşmasını yaptıktan sonra protokol ile sahneye çıkarak salondakileri selamladı.

"İstanbullular artık, CHP'li mevcut yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir"

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum "Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programımızla heyecanımızı aksiyonla, projelerimizle birleştirdik. Milletimizin özlediği, beklediği ve mutlu olduğu projelerimizi 10 temel başlıkta detaylı bir şekilde açıkladık. Ardından birçok ilçemizi gezdik, sokaklarda herkes bizim bu hayallerimizi, projelerimizi, yatırımlarımızı konuşuyor. Benim sahada iki gözlemim var. Birincisi bıkkınlık, ikincisi umut ve mutluluk. İstanbullular artık, CHP'li mevcut yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir. Ama aynı insanımız, gençlerimiz, kadınlarımız yeniden başlamanın umuduyla da dopdoludur, heyecanlıdır, coşkuludur. Ben vatandaşımıza o güveni verdiğimizi bana bakan gözlerde görüyor, bana sarılan kardeşlerimizde hissediyorum" dedi.

"Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz"

İstanbul için kollarını sıvadıpını ve geri sarılmayacağını belirten Murat Kurum "Bizim sözlerimiz öyle kollarını boşa sıvayanların verdiği sözlere benzemez. Biz de kollar bir kere sıvandı mı bir daha geri sarılmaz. O kollar artık bizim değil bu milletin koludur. O kollar gider afetzede kardeşlerimize sarılır. Elazığ'da, Malatya'da, İzmir'de, Antalya'da, Kastamonu'da Giresun'da ve daha birçok yerde 365 bin yeni yuvaya dönüşür. Asrın felaketini yaşamış 11 ilimize derman olmak için, 3 ayda dünyada eşi benzeri görülmemiş imza atar ve 180 bin yeni yuvanın inşasını başlatır. Milletin acısına ortak olur, milletin geleceğini kurar. O kollar 25 yıllık bir tecrübeyle bir daha kapanmamak üzere yeniden sıvanmıştır. İstanbul yeniden dirilişe geçene kadar, İstanbul yeniden yükselişe geçene kadar da kapanmayacaktır. Ellerimizi güvensiz, çürük binalarda endişe içinde yaşayan uykuları bölünen, en ufak bir sarsıntıda korkular yaşayan annelerin elleriyle birleştireceğiz. Ellerimizi İstanbul'un tarihini değiştirecek 650 bin yeni, sıcak, güvenli yuvayı inşa etmek için birleştireceğiz. Ellerimizi vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz. Yüreklerimizi CHP'li mevcut yönetimin büyüttüğü trafik çilesiyle, ömründen 3,5 yıl kaybeden kardeşim için adaletsiz belediyeciliğin hışmına uğramış, bir sabah belediyeye gittiğinde kartı çalışmamış, boynu büyük olarak evine yavrularının yanına dönmüş, işsiz kaldığında ekmeğinden olmuş mazlum kardeşlerimiz için buluşturacağız. Belediyeden en ufak bir destek alamamış emeklilerimiz, yaşlılarımız için buluşturacağız. Gerçek ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimiz için buluşturacağız"

"O hat bugün iptal edilmiş"

Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nın sözleşmesi yapılmasına rağmen durdurulmasına tepki gösteren Kurum "Yarı zamanlı belediyecilik yapmayacağız arada bir İstanbul demeyeceğiz. 7 gün 24 saat belediyecilik yapacağız, Sadece İstanbul diyeceğiz. Gerçek belediyecilik yapacağız. 650 bin yuvayı 5 yılda sizin için bitireceğiz. 100 bin sosyal konutu 18 ayda tamamlayacağız. Çileye dönmüş Kirazlı-Halkalı Metro Hattı'nın kredisini bulmuş, ihalesini ve sözleşmesini yapmışız. O hat bugün iptal edilmiş. Bağcılar'da nereye gitsek o hattı soruyorlar. Bağcılarlı kardeşim benim metrom ne zaman gelecek diyor. Bağcılar'ımıza, İstanbul'umuza söz. 328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra, 1004 km'ye hep birlikte çıkaracağız! İstanbul'un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız! Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz! Yeni metrobüslerimizle ve otobüs hatlarıyla İstanbul'un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilenizi sizlerle birlikte bitireceğiz" ifadelerine yer verdi.

"İnsanımızın oyundan önce, kalbine, yüreğine talip olacağız"

İstanbullulara vereceği desteklerden bahseden Murat Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Gençlerimize, ulaşımda tam yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da anneleri gibi çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz. İstanbul'da eğitim görmenin ayrıcalık olduğu hissini gençlerimize göstereceğiz. İhtiyaç sahibi üniversiteli kardeşlerimize 10 bin TL eğitim desteği vereceğiz. İhtiyaç sahibi emeklilerimize, her ay 2 bin 500 TL destek ödemesi yapacağız. İlk kez iş kuracak hanı kardeşlerimize, gençlerimize tam 100 bin TL destek vereceğiz. Yeni evlenecek kardeşlerimize 50 bin TL beyaz eşya yardımı yapacağız. Bunun gibi yüzlerce eseri, hizmeti sizlerle birlikte, muhtarlarımızla, derneklerimizle, yol arkadaşlarımızla birlikte başaracağız. Hep beraber çalışacağız. Şimdi hep birlikte yeniden yollara düşeceğiz. İnsanımızın oyundan önce, kalbine, yüreğine talip olacağız. İstanbul'un her annesi, bizim annemiz olacak. İstanbul'un tüm gençleri, çocukları bizim kardeşimiz olacak"