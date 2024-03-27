Bakan Ersoy: "Van artık Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen ve bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir"

Politika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katıldığı 'Van Turizm Master Planı Lansmanı' programında yaptığı konuşmasında, "Van artık Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine kabul edilen ve bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Van'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ilk olarak valiliğe ziyaret gerçekleştirdi. Daha sonra DoubleTree by Hilton Otelinde düzenlenen "Van Turizm Master Planı Lansmanı" programına katılarak bir konuşma yapan Bakan Ersoy, Anadolu'nun insan medeniyetinin kök salıp filizlendiği, tarihe ve insanlığın ortak kültürel varlığına biçim ve yön veren devletlerin yurt tuttuğu eşsiz bir coğrafya olduğunu söyledi. Ersoy, "Van, binlerce yıl boyunca Anadolu'nun bu özellikleriyle yoğrulmuş toprakların adıdır. Bu kadim geçmiş, bu derin birikim turizm noktasında ciddi bir potansiyeli de beraberinde getirmektedir. Bunu en doğru şekilde değerlendirerek şehrimize ve insanımıza en yüksek faydayı sunmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Turizmin sadece bakanlığın gayretiyle çalışmaların yürütüleceği bir alan olmadığını ifade eden Ersoy, "Yerelden genele, sürdürülebilir bir büyüme ve gelişim istiyorsak; valilik, belediyeler, kalkınma ajansı, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler, turizm sektör kuruluş ve dernekleri gibi her bir paydaşımızın işbirliği içinde üzerine düşeni yapması gerekiyor. Elbette turizm noktasında yapılacak çalışmaların ortak bir payda çerçevesinde ve yine ortak hedefler doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz 2021 yılında, Covid-19'un yaşattığı ciddi sıkıntıları göz önüne alarak ve bütün paydaşlarımızla istişare ederek, Türkiye Turizm Ana Planı'mızı güncelledik ve sözünü ettiğim ortak paydayı bütün çalışmalara temel olacak şekilde belirlemiş olduk. İl Turizm Master Planları da Turizm Ana Planımızın ortaya koyduğu bu hedef ve beklentilere göre şekillenmelidir. İller söz konusu olduğunda, geniş yetki ve sorumluluk alanları ile belediyeler en önemli paydaşımız konumundalar. O yüzden bakanlık olarak belediyelerimizden İl Turizm Master Planlarını hazırlamalarını ısrarla talep ediyoruz. Biz eğer, en önemli hedeflerimizden biri olarak turizmi 12 aya ve 81 ilimize yaymayı başaracaksak ki başaracağız, bu çalışmalar başarımıza temel teşkil edeceklerdir" diye konuştu.

"Hiçbir işimiz günü kurtarmak adına yapılmıyor"

"13 Mart'ta Samsun Büyükşehir Belediyemiz ile ilk master plan lansmanımızı yaptık" diyen Bakan Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Van'ın da Samsun'la birlikte bu alanda öncülük ettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duydum. İl Turizm Master planları yoğun bir sürecin sonunda şekilleniyor. Sonuç vermesi için titizlikle yürütülmesi gereken bir çalışma bu. Kapsamlı literatür ve veri taramaları, örnek çalışmaların incelenmesi, arama konferansları, paydaş buluşmaları Sürekli bir iletişim ve istişare halinde, ortak aklın tesis edilmesine ve ortaya en doğru ve eksiksiz planın konulmasına çalışılıyor. Bu sürecin alanında uzman, geniş bir akademisyen kadrosunun idaresi altında bilimsel yöntemlerle yürütüldüğünü özellikle belirtmek isterim. Zira hiçbir işimiz günü kurtarmak adına yapılmıyor. Geleceği bugünden şekillendirmenin gayretindeyiz. Somut veriler ışığında doğru ve akılcı hedefler belirlemek zorundayız ki başarıya ulaşabilelim. İşte bütün bu yoğun ve karmaşık mesai Van için meyvesini vermiştir. Türkiye Turizm Ana Planı'ndaki stratejik amaç ve hedeflere uyumlu şekilde, Van'ın turizmdeki geleceği için 47 adet politika, 16 öncelikli alan ve bunlar doğrultusunda hayata geçirilmesi gereken 12 kapsamlı proje belirlenmiştir. Genel çerçevede baktığımızda; sürdürülebilir ve rekabetçi bir büyüme için etkili bir turizm yönetimi, güçlü bir altyapı, cazip ürün ve etkili tanıtım yapılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Bu gereklilikler doğru şekilde karşılandığında ise ilin turizm gelirlerinde belirgin bir artış sağlanacağı öngörülmüştür. Gelir odaklı bu master planı Bilgehan hocamız ayrıntılarıyla anlattılar. İl sathına yayılmış bir turizm hareketi için Urartulardan Eski Van Şehri'ne ilin tüm kültürel mirasını kullanmak; Mavi Bayrak ödüllü bir plaja da sahip olan Van Gölü'nü eğlence, spor ve maceralarıyla daha büyük bir cazibe merkezi haline getirmek, gastronomiden sağlık ve kış turizmine uzanan bir ürün çeşitliliği sunmak gibi adımlar hazırlanmış. Diyebilirim ki Van Turizm Master Planı ile şehrimiz için artık detaylı bir turizm rotası çizilmiş durumda. 2027 yılı için yerli ve yabancı dahil olmak üzere toplam ziyaretçi sayısı 2 milyon 175 bin, toplam gelir miktarı ise 494 milyon dolar olarak öngörülüyor. İnşallah bu yolda birlikte yürüyecek ve bütün bu hedeflere ulaşacağız. Şehrimizin turizm çatısı altında gerek ekonomik gerek sosyal gerekse kültürel, sürdürülebilir kazanımlar elde ettiğini birlikte göreceğiz."

"Van'a yönelik kültür-turizm yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz"

Bakanlık olarak bütün şehirler için var olan potansiyeli en iyi şekilde kullanmak, elde edilen kazanımları koruyarak sürdürülebilirlik çerçevesinde hedefleri sürekli daha ileriye taşımak istediklerini belirten Bakan Ersoy, "Yerelde bu çalışmaların bütünlük içinde yürütülmesi için kurduğumuz İl Tanıtım ve Geliştirme Kurullarımız, valilerimizin başkanlığında ve illerdeki paydaşlarımızın katılımıyla faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kurullarımızın tesis ettiği bu birliktelik şehirlerimizin markalaşma süreçlerine ciddi bir ivme kazandırmıştır. Zira hem illerin tanıtımı için ayrılan kurum bütçeleri efektif şekilde kullanılır oldu hem de tek merkezden etkili ve sonuç odaklı tanıtım çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Ulusal ve uluslararası alanda ise Bakanlık olarak biz tanıtım, ürün ve pazar çeşitliliği ile nitelikli turist olmak üzere belirlediğimiz üç saç ayağı üzerinden çok kapsamlı çalışmalarla 81 ile ve 12 aya yayılmış Türk turizmi inşa etmenin adımlarını atıyoruz. Van özelinden baktığımızda, Doğu Anadolu'da en fazla yabancı turist çeken destinasyon karşımıza çıkıyor. Van'ın bu konumunu güçlendirmek ve daha da geliştirmek için TGA çatısı altında uluslararası düzeyde marka iletişim çalışmaları yürütüyor, ağırlama etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. 2023 yılında Van'da 4 etkinlik gerçekleştirdik ve 9 farklı ülkeden basın mensubu ve tur operatörü 22 kişiyi ağırladık. Yine 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Van'da gerçekleştireceğimiz Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, özel olarak düzenleyeceğimiz iki etkinlikte 8 basın mensubu ve 8 influencer olmak üzere toplamda 16 kişiyi ağırlamayı planlıyoruz. 2021'de İstanbul'da başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali bugün 7 bölgemizdeki 16 farklı şehrimizde düzenlenir duruma gelmiştir. Van da artık, Avrupa Festivaller Birliği üyeliğine de kabul edilen bu festivalimize ev sahipliği yapacak şehirlerimizden biridir. Gastronomisinden kültür varlıklarına, doğal güzelliklerinden tarihi mirasına Van'ı Türkiye'nin en büyük kültür, sanat ve turizm markasının bir parçası olarak dünya vitrinine çıkaracağız. Günümüz dünyasında dijital platformlar ve sosyal medya, geniş kitlelere ulaşmanın en güçlü araçları. Ülkemizdeki ağırlama etkinliklerinin arkasında yatan gerçek bu. Ancak bu alandaki faaliyetlerimiz sadece ağırlamalarla sınırlı değil. Bugün ülkelerin resmi turizm tanıtım platformları arasında lider konumda olan GoTürkiye üzerinden de Van'ın tarihi ve turistik yerlerini, doğasını, müziğini ve otantik atmosferini, gastronomisini ve rotalarını 10 farklı dilde tanıtmaya ve anlatmaya devam ediyoruz. 2023'te, GoTürkiye sosyal medya hesaplarından yapılan Van paylaşımları 5,7 milyon gösterime ulaşmıştır. Akdamar Kilisesi, Van Kalesi ile Van Tarihi Kenti ve Höyüğü olmak üzere Van'ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesindeki kültür varlıkları hem UNESCO sayfamızda hem de UNESCO rotalarımızda yer almakta ve bunlar da yine 10 dilde tanıtılmakta ve anlatılmaktadır. Yabancı hedef kitlemize yönelik olarak İngilizce hazırlanan GoVan web sitemizin ziyaretçi sayısını artırmak ve ilimizin tanıtımını yapmak amacıyla Google Display Network üzerinden 2023 yılı Ocak- Aralık dönemi içerisinde 47 ülkede reklam çalışması yaptık ve 63 milyon gösterim rakamına ulaştık. Van'a yönelik kültür-turizm yatırımlarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz"

Van-Erciş Kültür Merkezini, 2024 rakamlarıyla 180 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirip kente kazandırdıklarını da değinen Ersoy, "Halihazırda yeni bir kültür merkezi inşaatına daha başlamış bulunuyoruz. Bu yeni merkezimiz yaklaşık 14 bin metrekare kullanım alanına sahip. İçinde 697 kişilik büyük salon, 200 kişilik küçük salon, toplantı salonları, atölyeler, fuaye ve sergi salonu, idari ofisler, teknik hacimler ve diğer hizmet alanları olacak. Van'ın kültür-sanat hayatına son derece güçlü bir katkı sunacağına inandığım bu eser, keyifli olduğu kadar verimli vakit geçirme noktasında da özellikle gençlerimiz için çok değerli bir alternatif olacaktır. Sözleşme bedeli yaklaşık 400 milyon TL olan merkezimizi inşallah 2025 yılı içerisinde tamamlamış olacağız. Kültür varlıkları noktasında da Van Akdamar Adası Bakım Onarım İşi, Van Hoşap Kalesi Restorasyonu ve Van Kalesi Aydınlatma Yapım İşi titizlikle sürdürülmektedir. Bunlarla da yetinmiyoruz. Türkiye Kültür Yolu Festivalinde olduğu gibi Van'ı yine kültür-turizm noktasında tarihimizin en önemli projelerinden biri olan Geleceğe Miras'a da dahil ediyoruz. Malumunuz 'Kazıların 12 Aya Yayılması Projesi' ile arkeolojide çalışmaların hızını ve kapsamını ciddi oranda artırmıştık. Şimdi Geleceğe Mirasla bu alanda yeni bir dönemin kapısını açmış ve Türk arkeolojisinin altın çağını başlatmış bulunuyoruz. Van işte bu çağın aktörlerinden biri olacak. Eski Van Şehri'ni arkeolojik kazılar, restorasyon ve çevre düzenleme olmak üzere üç koldan yürüteceğimiz çalışmalarla ayağa kaldıracağız. Bu proje hem Van hem de Türkiye turizmi için büyük bir kazanım olacak ve şehrimize çok ciddi bir katma değer sunacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Hayata geçirilecek projeler Van için yeni bir dönemin kapısını açacaktır"

"Bugün 103 acentenin faaliyet gösterdiği Van'ın turizmde kat ettiği mesafeyi anlamamız açısından tesis ve yatak kapasitesindeki artış da önemli bir göstergedir" diyen Bakan Ersoy, "Bakınız 2002 yılında işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 10, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 1.239 idi. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla işletme belgeli konaklama tesisi sayısı 77'ye, bu tesislerdeki yatak kapasitesi ise 6.122'ye yükselmiştir. Bu tesislerde konaklayan kişi sayısı da 97 bin seviyesinden 336 bin kişi seviyesine kadar yükselmiştir. Türkiye bugün konaklama tesisleriyle dünyada öncü ve örnek gösterilen bir ülkedir. Uluslararası olarak onaylanmış Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyon Programımızla bu liderliği daha da pekiştiriyoruz. Van bu noktada da üzerine düşeni yapmaya başlamıştır. 25 Mart itibarıyla Van genelinde 4 tesis 3. Aşama Sertifikası, 63 tesis ise 1. Aşama Belgesi olmak üzere toplam 67 tesis sertifika/belge almıştır. 1 tesis ise belgelendirme sürecindedir. Bütün bunlar Van'da yaşanan değişim ve gelişimin sonucudur. Bugün sürmekte olan çalışmalar ve Turizm Master Planı ile birlikte hayata geçirilecek projeler Van için yeni bir dönemin kapısını açacaktır. Bugün Türkiye'ye baktığımızda 60'tan fazla ürün çeşitliliği sunan, pazar çeşitliliğini sağlamış, lise çağından başlayarak kendi nitelikli personelini yetiştiren, dünyanın en etkili ve yoğun tanıtım çalışmalarını ve yine dünyanın en yoğun arkeolojik faaliyetlerini yürüten, bütün bunlarla birlikte nitelikli turistin tercihi olmaya başlamış bir turizm ülkesi görmekteyiz. Bütün paydaşlarımızla birlikte ülkemizi bugünlere taşıdık. O yüzden biliyoruz ki daha fazlasını da yapabiliriz. Van da daha fazlasını yapabilir ve yapacak. Bugün lansmanını yaptığımız Van Turizm Master Planı şehrimizin ulaşabileceği noktayı, gerçekleştirebileceği hedefleri göstermiştir. Samsun ve Van gibi il il ülkemizin potansiyelini esere, hizmete, faydaya dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Neticede 12 ay boyunca 81 ilinde turizm hareketi olan bir turizm ülkesi olarak Türkiye'yi lider ülkelerin arasına sokacak ve kalıcı olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy, eski Van şehrinde "Eski Van Şehri Geleceğe Miras Tanıtım Toplantısı"na katılacak.

Programa, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Emniyet Müdürü Murat Mutlu, kurum amirleri, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. - VAN