Milli Aile Haftası 81 ilde etkinliklerle kutlanacak

23.05.2026 12:57
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sivas'ta düzenlenen Milli Aile Haftası açılış programında, 81 ilde etkinlikler düzenleneceğini, aile kurumunun öneminin söyleşi ve farkındalık çalışmalarıyla anlatılacağını belirtti. Ayrıca, küresel tehditlere karşı aileyi koruma kararlılığını vurgulayarak, 2025 Aile Yılı ve nüfus politikaları kapsamında atılan adımları aktardı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Aile Haftası açılış programında, "81 ilimizde etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yaş grubuna uygun etkinliklerle aile değerlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Söyleşiler, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla aile kurumunun önemini sahada en güçlü biçimde anlatacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bazı programlara katılmak üzere Sivas'a geldi. Bakan Göktaş, ilk olarak Sivas Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Göktaş, ziyaretinde şeref defterini imzalayarak Vali Yılmaz Şimşek'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Göktaş, ziyaretin ardından valilik ek bina konferans salonunda düzenlenen Milli Aile Haftası açılış programına katıldı. Programda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekilleri Rukiye Toy ve Hakan Aksu, Belediye Başkanı Adem Uzun, şehit aileleri, gaziler ve aileler yer aldı.

'AİLE BAĞLARINI GÜÇLENDİREN RUHU MİLLİ AİLE HAFTASI İLE BULUŞTURACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen Milli Aile Haftası'nın aileye verilen önemin müstesna bir ifadesi olduğunu belirten Bakan Göktaş, "Bu kapsamda 81 ilimizde etkinlikler düzenleyeceğiz. Her yaş grubuna uygun etkinliklerle aile değerlerimizi daha geniş kitlelerle buluşturacağız. Söyleşiler, etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla aile kurumunun önemini sahada en güçlü biçimde anlatacağız. Bu yıl, Milli Aile Haftası çok anlamlı bir zamana denk geldi. Bu hafta aynı zamanda Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramlıklarını yanına alıp uyuyan, bayram sabahı için sabırsızlanan çocukların neşesine bir kez daha ortak olacağız. 'Nerede o eski bayramlar' demeden, çocukluğumuzdaki bayramları bugüne taşıyacağız. O günlerdeki anılarımızı aile albümümüzdeki fotoğraflarla sınırlı bırakmayacağız. Bu mübarek günlerin; paylaşmayı, dayanışmayı ve aile bağlarını güçlendiren ruhunu Milli Aile Haftası'nın anlamıyla buluşturacağız" dedi. Milli Aile Haftası kutlamalarını resmi olarak Sivas'ta başlatmanın ayrı bir anlamı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Çünkü Sivas; milli iradenin, birlik anlayışının ve ortak geleceğe sahip çıkma kararlılığının sembol şehirlerinden biri. Milli Mücadele ruhunu taşıyan bu şehirde, Türkiye Yüzyılı'nın güçlü ailelerine uzanan anlamlı bir yürüyüşü başlatıyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; tıpkı bu şehrin temsil ettiği birliktelik ruhu gibi, aile de bir milleti ayakta tutan, yarınlara taşıyan en güçlü bağdır" diye konuştu.

'AİLEYE KARŞI KÜRESEL TEHDİTLERLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Ailenin bir ülkenin nüfus gücünü, toplumsal dayanıklılığını ve gelecek tasavvurunu doğrudan etkileyen en hayati kurum olduğuna dikkat çeken Bakan Göktaş, "Aile, bizleri her türlü tehdide karşı koruyan en stratejik kalkandır. Aile, bir ülkenin kültürel birikimini, bir milletin eşsiz geleneklerini bir arada tutan en güçlü ağdır. Bugünse tüm bunları, çok daha yüksek sesle dile getirmenin tam zamanıdır. Aile kurumuna karşı söylem ve eylem geliştiren küresel tehditlere karşı mücadelemizi de kararlılıkla sürdürüyoruz. Çocukları yük gören, aile değerlerini hedef gösteren ve aile birlikteliğini küçümseyen her türlü ideolojinin karşısındayız. Bugün aileyi güçlendirmek demek; yarının üretken, sorumluluk sahibi, köklerine bağlı nesillerini yetiştirmek demektir. Bu anlayışın arkasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aileyi milletimizin istikbaliyle birlikte konumlandıran güçlü liderliği var. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, aile politikalarını dar bir sosyal hizmet başlığı olmaktan çıkardı. Bakanlık olarak, sahada karşılığı olan politikalarla, milletimizin hayatına dokunan bir devlet pratiğine dönüştürüyoruz. Çalışmalarımızın somut çerçevesini ise 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' ile ortaya koyuyoruz" diye konuşt.

'BÜYÜK BİR MİLLİ VİZYONU KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Aile alanında ilk olma özelliği taşıyan Eylem Planı'nın, 2024-2028 döneminde çalışmalara güçlü ve somut bir yol haritası sunduğunu aktaran Bakan Göktaş, "Böylece, aile politikalarımızı daha güçlü bir kurumsal zemine oturtarak kurumlar arası iş birliğini daha etkin ve kalıcı hale getirdik. 2025 Aile Yılı ise bu vizyonun ülkemizin her hanesine ulaşan anlamlı bir çağrıya, ortak bir sorumluluğa ve kalıcı bir toplumsal seferberliğe dönüşmesiydi. Bu kapsamda aile içi iletişimden ebeveynliğe, kuşaklar arası köprülerden dijital güvenliğe kadar pek çok konuda aileyi destekleyen hizmetlerimizi daha da görünür kıldık. Dahası, aile bütçesine katkı sağlayan ve sosyokültürel gelişimi destekleyen faaliyetleri yaygınlaştırdık. Genç çiftler için, evlilik kredisi dahil evliliği destekleyici mekanizmaları güçlü bir modele dönüştürdük. Memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmalarını sağladık. Bu sayede hem kadın hem erkek memurlar, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında kreş ve çocuk bakımevlerinin yaygınlaştırılması için adımlar attık. Doğum izinlerini 16 haftadan 24 haftaya çıkardık, babalık iznini 2 haftaya yükselttik. Bu hamleyle anne ve babaların doğum sonrası dönemde çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmesine imkan sağladık. Eğitimden çalışma hayatına, şehir hayatından dijital mecralara uzanan aile dostu bir ekosistemin temellerini attık. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Aile ve Nüfus On Yılı ile bu güçlü zemini daha ileriye taşıyoruz. Aileyi merkeze alan devlet irademizi yeni bir safhaya yükseltiyoruz. Bu adımla; nüfus yapımızı koruyan, kuşaklar arası devamlılığımızı güçlendiren ve Türkiye'nin gelecek yüzyılına yön veren büyük bir milli vizyonu kararlılıkla hayata geçireceğiz" dedi. Konuşmanın ardından Bakan Göktaş'a, özel gereksinimli bireyler tarafından çift başlı kartal motifli satranç tahtası hediye edildi.

Kaynak: DHA

