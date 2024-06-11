AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadının Haklarını İhlal Eden Şiddete Taviz Vermiyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadının Haklarını İhlal Eden Şiddete Taviz Vermiyoruz

Geniş Video İzle

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının; yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik.

11.06.2024 16:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadının; yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan bu sorunla mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM'de, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan başkanlığında toplanan 'Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na sunum yaptı. Göktaş, Türkiye'de kadın hakları ve refahı konusunda büyük bir devrimin gerçekleştiğini belirterek, "Kadın erkek eşitliğini, 2004 ve 2010 yıllarında Anayasanın 10'uncu maddesinde yapılan değişikliklerle güçlendirdik. Kadınların siyasi ve sosyal alanlarda güçlenmelerinin önünü açan çalışmalara imza attık. Bu çalışmalarla bugün millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında bulunan kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaşmış durumdadır. Biz bu sayıyı elbette yeterli görmüyoruz. Bunun yanı sıra 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51,6'ya yükseldi. Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştı. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6'ya yükseldi. Diğer yandan Türkiye, 2007-2023 döneminde, kadının iş gücüne katılma oranını 14,6 puan, kadın istihdam oranını 12 puan artırarak, bu oranı OECD ülkeleri arasında en fazla artıran ülke konumundadır" diye konuştu.

'GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ TÜRKİYE DEMEKTİR'

12'nci Kalkınma Planı doğrultusunda 2028 yılı sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye çıkartmayı hedeflediklerini söyleyen Göktaş, "Kadınların, hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanması, temsil ve katılımlarının artması, her tür şiddet ve ayrımcılıktan uzak yaşaması elzemdir. Şuna yürekten inanıyoruz ki, kadını güçlü kılacak her somut adım, ülkemizin güçlenmesi demektir. Güçlü kadın, güçlü Türkiye demektir. Bu kapsamda kadınları daha da güçlü kılacak çalışmalarımızı artırmak için bu yıl kadının güçlenmesi programına ayırdığımız bütçeyi yüzde 165 oranında artırdık. Sadece Bakanlık çalışanlarımızın değil, Türkiye'nin bütün kadınlarının güçlenmesi, kadın ve erkek fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi bizzat Kadının Statüsü Genel Müdürlüğümüz kanalıyla yürütüyoruz. 2024 Performans Programı'nda, Bakanlık hizmet performans göstergelerini kadın ve erkek olmak üzere ayrıştırdık" dedi.

'TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRAN TEDBİRLER ALIYORUZ'

Kadına yönelik şiddete değinen Bakan Göktaş, bunun tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu vurgulayarak, "Biz Bakanlık olarak, kadının yaşama, sağlık, güvenlik ve özgürlük gibi temel haklarını ihlal eden, aile ve toplum huzurunu tehdit eden şiddet karşısında duruşumuzdan asla taviz vermedik. Fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan bu sorunla mücadelemizi, 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki bir düzenlemeye sahibiz. 2012 yılında yürürlüğe giren bu kanun kapsamında Bakanlık olarak, şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonu ve iş birliğini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra şiddeti önlemek için toplumsal farkındalığı artıran tedbirler alıyoruz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulunu yeniden yapılandırdık. Oluşturduğumuz bu mekanizmayla şiddetle mücadelede farkındalık oluşturma, kurumsal kapasiteyi artırma ve mevzuata ilişkin çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'ŞÖNİM, 1 MİLYON 772 BİN KİŞİYE HİZMET VERDİ'

Erken yaşta ve zorla yapılan evlilikleri tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirten Göktaş, "ALO 183 Şiddetle Mücadele Hattı ile şiddete uğrayan ya da uğrama riski taşıyan, destek ve yardıma ihtiyacı olan kadın ve çocuklara 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. 11 dil desteği bulunan KADES uygulaması ile şiddet ihbarında bulunanlara hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Elektronik kelepçe uygulamasıyla yüksek riskli vakaları yakından takip ediyoruz. Şiddetle topyekun mücadelede tüm bakanlıklarımızın farklı sorumlulukları bulunuyor. Sağlık, Adalet ve İçişleri bakanlıklarımızla veri entegrasyonunu sağlayarak mağdura daha hızlı ulaşıyor, takip ve izleme süreçlerini etkin bir şekilde sürdürüyoruz. Ayrıca, 81 ilimizde bulunan 82 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz. Bu kapsamda ŞÖNİM'lerle 2012'den bugüne kadar toplam 1 milyon 772 bin kişiye hizmet verdik. Bu başvuruların büyük bölümü rehberlik ve psikososyal desteklerden oluşuyor. Ayrıca 7 ilimizde daha yeni ŞÖNİM'leri faaliyete geçirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra 414 Şiddetle Mücadele İrtibat Noktamız ile önleyici hizmetler sunuyoruz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE HER 10 KİŞİDEN 1'İ YAŞLI'

Bakan Göktaş, dünya nüfusunun hızla yaşlandığını söyleyerek, "Her ne kadar diğer ülkelere kıyasla ülkemiz genç nüfus bakımından zengin bir ülke olsa da Türkiye'nin nüfusu da yaşlanıyor. TÜİK verilerine göre, 65 yaş ve üzeri nüfus son 5 yılda yüzde 21 artarak 9 milyona yaklaştı. Yani bu, ülkemizdeki her 10 kişiden birinin yaşlı olduğu anlamına geliyor. Yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 13, 2040 yılında yüzde 16'yı aşacağı öngörülüyor. Uzak bir tarih gibi gelebilir ama 2080'de ülkemizde her dört kişiden birinin yaşlı olması bekleniyor. Bu gerçeklikten hareketle, sağlıklı ve aktif yaşlanmayı önemsiyoruz. Bakanlığımıza bağlı 168 huzurevinde 14 bin 654 yaşlıya bakım hizmeti sağlıyoruz" dedi.

Komisyon toplantısı Bakan Göktaş'ın sunumunun ardından milletvekillerinin görüş ve sorularıyla devam ediyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadının Haklarını İhlal Eden Şiddete Taviz Vermiyoruz
Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadının Haklarını İhlal Eden Şiddete Taviz Vermiyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:18 Dervişoğlu’ndan Akşener’in paylaşımına yorum: İYİ Parti’ye düşmanlık bize sadece güç verir Dervişoğlu'ndan Akşener'in paylaşımına yorum: İYİ Parti'ye düşmanlık bize sadece güç verir
23:08 Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu Genelevde kimlik soran güvenlik görevlisini vurdu
22:54 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası 1 ay önce ailesini katledip intihar eden polisle ilgili bomba Olcay Kılavuz ve Sinan Ateş iddiası
21:43 Hamas, ABD Başkanı Biden’ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi Hamas, ABD Başkanı Biden'ın Gazze için ateşkes önerisine cevap verdi
20:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP’den ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 yıl sonraki ziyaretine CHP'den ilk açıklama
00:18 İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel’in birbirlerine verdiği hediyeler İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel'in birbirlerine verdiği hediyeler
23:31 Fenerbahçe’de ilk ayrılık Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
21:57 Fenerbahçe’nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal’a Dursun Özbek sahip çıktı Fenerbahçe'nin kapıyı gösterdiği İsmail Kartal'a Dursun Özbek sahip çıktı
20:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten açıklama var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten açıklama var
20:46 Hakan Fidan’la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli Hakan Fidan'la görüşen Putin: Astana süreci devam etmeli
20:44 Dursun Özbek’ten Erden Timur’a sitem: Galatasaray’a küsmesi son derece yanlış Dursun Özbek'ten Erden Timur'a sitem: Galatasaray'a küsmesi son derece yanlış
20:39 İstanbul’a yeni tramvay hattı geliyor Proje İBB Meclisi’nden geçti İstanbul'a yeni tramvay hattı geliyor! Proje İBB Meclisi'nden geçti
20:17 Bakan Koca’dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil Bakan Koca'dan sokak hayvanları açıklaması: Gönlüm ötenaziden taraf değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2024 06:22:21. #1.13#
SON DAKİKA: AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Kadının Haklarını İhlal Eden Şiddete Taviz Vermiyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement