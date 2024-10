Bakan Göktaş Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde konuştu: "Bakanlık olarak Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Akılalmaz zulümlere maruz kalan, her gün hayatla ölüm arasında yaşayan Filistinli kadınlar unutulmaz yaralar alıyor. İsrail yönetiminin Filistin halkına, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelttiği zulüm asla kabul edilemez" dedi.

"IAS International Awareness Summit- Uluslararası Farkındalık Zirvesi"ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasi temsilciler, kadın girişimciler ve çok sayıda davetli katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program kadını vurgulayan kısa film ile devam etti. Ardından keman ve piyano eşliğinde Özgür Filistin isimli beste sanatçılar tarafından çalınırken videosu ise sahnede bulunan ekrana yansıtıldı. "Dönüşüm Bizimle Başlar" mottosu ile gerçekleştirilen zirvenin temel gayesi toplumun her kesimine hitap etmesi ve aynı zamanda planlanan projelerin önünün açılmasıdır. "Bize Fark Etmez" mottosu ile yapılan zirvede 2 oturum şeklinde panel yapıldı. 'Bir Yastıkta Bir Ömür, Başarı ve Güven' ve 'Çıraklıktan Ustalığa Giden Yol, Bir Yolculuk Hikayesi' isimli panellere katılan girişimciler hayat hikayesini salondakiler ile paylaştı. Zirve'de kadının ticari yaşantısında, iş hayatında karşılaştığı olumsuz durumların iyileştirilmesini, aile şirketlerinde sürdürülebilirliği ve en önemlisi aile hayatı ile iş hayatı arasındaki dengenin nasıl sağlanması gerektiği konuşuldu. Panele katılan girişimciler ve davetlilere çeşitli ödüller de verildi.

"Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye demektir"

Bakanlık olarak, kadının iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması öncelikleri arasında yer aldığını belirten Bakan Özdemir Göktaş, "Girişimcilikte güç ve etkilerini konuşturan kadınlar, yarınlarımızda söz sahibi oluyor. Kadınların çalışma hayatına katılımı, bir ülkenin ekonomik büyüklüğünün yanı sıra sosyal ve kültürel gelişimini de etkileyen son derece kritik bir konudur. Bakanlık olarak, kadının iş gücüne katılımının ve istihdamının artırılması, kadın girişimciliğinin ve kooperatifçiliğinin desteklenmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Aldığımız tedbirler, uyguladığımız teşvikler ve yürüttüğümüz politikalarla bu konuda önemli bir mesafe kat ettik. Atılan güçlü adımlarla kadın istihdam oranı yüzde 32,9'a, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,3'e çıkardık. 12. Kalkınma Planı'mızla, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, istihdam oranını ise yüzde 6,2'ye yükseltmeyi hedefliyoruz. Kadını güçlü kılacak her somut adım, ülkemizin güçlenmesi demektir. Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye demektir. Kadınların, iş dünyasındaki varlığının, ekonomik çeşitliliği artırmak, yeniliği ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmek açısından kritik bir öneme sahiptir" dedi.

"Daha fazla kadına ulaşmak için 'kadingirisimci.gov.tr' isimli web sayfasını oluşturduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TÜİK verilerine göre bugün, işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranı yüzde 17,8'dir. Bakanlık olarak, kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak, kadın girişimciliğini artırmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu neticede başlattığımız yeni bir projeyle temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerine destek oluyoruz. TÜBİTAK ile iş birliği içerisinde yürüttüğümüz bu çalışma kapsamında bir de yarışmamız bulunuyor. Bu yarışmayla da temiz teknoloji alanındaki başarılı fikirleri ödüllerle destekliyoruz. Kadın girişimciliğini desteklemek için çeşitli kurumların çalışmalarını tek bir platformda toplayarak daha fazla kadına ulaşmak için 'kadingirisimci.gov.tr' isimli web sayfasını oluşturduk. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızla Yüzyılın Kadın İstihdamı İş Pozitif Programı İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Bu protokolle de kadın istihdamının artırılması ve çalışma hayatına aktif katılımını sağlamak için ortaklaşa çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

"Kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artırmayı hedefliyoruz"

Bakanlığın girişimcilik desteklerinin yanı sıra mesleki eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla da kadınlara destek olduğunu aktaran Özdemir Göktaş, "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artırmayı hedefliyoruz. 12'nci Kalkınma Planı'mızda da yer alan 'İş ve aile yaşamının uyumlaştırılmasına yönelik çalışmalara hız verilecektir' hedefi doğrultusunda yeni hizmet modelleri oluşturuyoruz. En çok önemsediğimiz hizmet ise 0-3 yaş grubunu kapsayacak şekilde mahalle tipi kreş modelinin yaygınlaştırılmasıdır. Böylece kadınların iş ve ev arasında bir tercih yapmak zorunda olmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. 'Finansal Okuryazarlık ve Kadınların Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri' ile kadınların ekonomik destekler, teşvikler ve başvuru mekanizmalarına daha kolay ulaşmalarına imkan sağlıyoruz. 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bakanlık olarak, Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz"

Programda yeni bir sistemden bahseden Bakan Göktaş, "6284 sayılı Kanunumuzla kadın ve çocuk başta olmak üzere şiddetin her türlüsüyle mücadeleyi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. 'Şiddete sıfır tolerans' ilkemiz doğrultusunda eylem planlarımız, farkındalık çalışmalarımız, koruyucu hizmetlerimizle şiddetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması için büyük bir kararlılıkla çalışıyoruz. 81 ilimiz ve 922 ilçemizin sosyal risk haritalarını çıkardıktan sonra kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguları bütüncül olarak görebileceğiz. Elde edeceğimiz bulgularla her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirleyebileceğiz. Bakanlık olarak, Aile Rehberi Sistemi'ni başlatıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaşmasını hedeflediğimiz Aile Rehberi Sistemi ile, talep eden haneleri yakından takip ederek, sorunlara hızlı ve etkili çözümler bulmayı hedefliyoruz. Bu yolda attığımız her adımla, koruduğumuz her hayatla, sağladığımız her destekle, geleceğe umutla bakacağız" diye konuştu.

"İsrail yönetiminin özellikle kadınlar ve çocuklara yönelttiği zulüm asla kabul edilemez"

Yaşama hakkı için mücadele eden Filistinli kadın ve çocuklara özellikle dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş "İsrail'in tam bir yıldır devam eden soykırımı nedeniyle hayatını kaybeden masum insan sayısı 40 binleri aştı. Bugün Gazzeli çocuklar, hiç büyüyemeden, çocukluklarını yaşayamadan, acılarını, haykırışlarını, gözyaşlarını kimseye duyuramadan bu dünyadan ayrılıyor. Akılalmaz zulümlere maruz kalan, her gün hayatla ölüm arasında yaşayan Filistinli kadınlar unutulmaz yaralar alıyor. İsrail yönetiminin Filistin halkına, özellikle kadınlar ve çocuklara yönelttiği zulüm asla kabul edilemez. Tüm dünyada direnişin sembolü olan Filistinli kadınlar, çocuklarını yaşatmak, vatanlarını korumak için insanüstü bir çaba sarf ediyor. Her ne olursa olsun, cesaretleriyle verdikleri mücadeleden asla ödün vermiyorlar. Sergiledikleri bu dik duruşla, dünyada milyonlarca insanı adalet ve özgürlük için ayağa kaldırıyor. Kadınların ve çocukların geleceklerini şekillendirmede aktif rol alacakları bir hayata sahip olmalarını savunmayı sürdüreceğiz. Güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamaları için dünyadaki bütün mazlum kadınların sesi olmaya Türkiye devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL