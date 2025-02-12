Bakan Göktaş: Yaşlılarımıza Ücretsiz Bakım Hizmeti Sunuyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Yaşlılarımıza Ücretsiz Bakım Hizmeti Sunuyoruz

Bakan Göktaş: Yaşlılarımıza Ücretsiz Bakım Hizmeti Sunuyoruz

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da gerçekleştirilen huzurevi açılışında, Türkiye genelinde 459 huzurevinde 30 bin yaşlıya ücretsiz yatılı bakım hizmeti verdiklerini açıkladı. Bakan Göktaş, yaşlıların yaşam kalitesini artırmak ve onlara destek olmak için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

12.02.2025 18:01  Güncelleme: 18:03
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza tamamen ücretsiz bir şekilde bakım sunuyoruz" dedi.

Meliha Ercan Huzurevi ve Seydişehir Asım Cengiz Huzurevi Toplu Açılış Programı için Konya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, huzurevi sakinleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, "Büyüklerimizin huzur içinde, daha konforlu bir hayat sürdürebilmeleri, hepimizin ortak sorumluluğudur. Açılışını yaptığımız bu iki huzurevi, yaşlılarımıza hizmet sunmanın ötesinde onlara olan vefa borcumuzun, hürmetimizin bir simgesidir. Bu merkezler, yaşlılarımız için sevginin, saygının ve şefkatin olduğu birer yaşam merkezidir. Bakım ve rehabilitasyonun yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle hayatlarını daha aktif şekilde sürdürdüklerini memnuniyetle görüyorum. Burada, sevdikleriyle vakit geçirebilecek, kendilerini güvende hissedecekleri bir ortamda yaşamlarını sürdürebilecekler. Bakanlık olarak, aileyi merkeze alan bir anlayışla böylesi önemli merkezlerimizin sayısını artırmak ve bu minvalde çeşitlendirmek adına önemli çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

'HİZMETLERE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAYA ODAKLANIYORUZ'

Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak yaşlı hizmetlerinde; yaşam kalitesini artırmaya, hizmetlere erişimi kolaylaştırmaya odaklanıyoruz. Yaşlılarımızın kurum bakımı yerine evde aileleriyle ve yakın çevreleriyle beraber yaşamalarını önceliyor ve evde bakım hizmetlerimizi güçlendiriyoruz. 2 bin 50 kapasiteli 41 gündüzlü bakım ve aktif yaşam merkezimizde yaşlılarımıza ve ailelerine; rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bugün, ülkemizin dört bir yanında 459 kamu ve özel huzurevinde 30 bin yaşlımıza yatılı bakım hizmeti sunuyoruz. Özellikle belirtmek isterim ki ihtiyaç sahibi her bir vatandaşımıza tamamen ücretsiz bir şekilde bakım sunuyoruz" diye konuştu. Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti Konya İl Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Yaşlılarımıza Ücretsiz Bakım Hizmeti Sunuyoruz - Son Dakika

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