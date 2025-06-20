Bakan Kacır, Giresun\'da Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nin açılışında konuştu Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, uydularını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olduğunu söyledi.

Kacır, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve kardeşi Mehmet Aydın Özbek tarafından anne ve babası Hasan-Kezban Özbek adına yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreninde, okulun ülke için hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'yi 2002'den bugüne yatırım, istihdam, üretim ve ihracatla buluşturacak adımlar attıklarını belirten Kacır, "Savunma sanayisinden uzay teknolojileri ve otomotive, pek çok sahada ülkemizi dünyada söz sahibi bir konuma taşıdık. Bugün Türkiye kendi eğitim uçaklarını, helikopterlerini, kara ve deniz platformlarını, uydularını tasarlayan, geliştiren, üreten bir ülkedir." dedi.

Kacır, elektrikli ve akıllı milli otomobil Togg ile artık Türkiye'nin otomotivde öncü ülkeler arasında olduğunun altını çizerek, imkansız zannedilenleri Türk milletinin evlatlarının tek tek gerçeğe dönüştürdüğünü ifade etti.

Gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürebileceği ve geleceğin yetkinlikleriyle erken yaşlarda tanışabileceği iklimi inşa etmeyi, Türkiye Yüzyılı'nda daha müreffeh, daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye'nin en temel önceliği olarak gördüğünü dile getiren Kacır, bu anlayışla gençleri bilim ve teknoloji kültürü ile buluşturacak ve onların her alanda yenilikçi çalışmalara imza atmasını sağlayacak hamleleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bakan Kacır, 2018'den bu yana düzenledikleri dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST ile Türk gençliğine teknoloji geliştirme yolculuğunun kapılarını sonuna kadar açtıklarına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde son 23 yılda milli eğitimde büyük adımlar atıldığına işaret eden Kacır, "Bu dönemde okul sayısını 43 binden 74 bin 200'e yükselttik. Örgün eğitimde derslik sayısını 367 binden 747 bine çıkardık. Derslik başına düşen öğrenci sayımız ilköğretimde 36'dan 23'e, ortaöğretimde ise 31'den 25'e geldi." diye konuştu.

Mesleki ve teknoloji eğitim kurumları yeniliklere hızla adapte ediliyor

Kacır, altyapısından teknik imkanlarına tüm unsurlarıyla eğitim kurumlarını Avrupa standartlarına ulaştıran çalışmalarla ülkenin son yıllarda PISA ve TIMSS gibi uluslararası izleme araştırmalarında ilerlemeler kaydettiğine belirtti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programı ile de gelecek nesillerin düşünen, araştıran, sorgulayan, sorumluluk sahibi yetkin şahsiyetler olarak yetiştirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Evlatlarımızı yarının dünyasına hazırlamayı esas alan eğitim modelimizin temel sütunlarından biri de kuşkusuz mesleki ve teknik eğitim alanıdır. Ülkemizi, Türkiye Yüzyılı'na taşıyacak nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için kritik ve stratejik alanlarda 23 yıl öncesine kadar maalesef ihmal edilmiş, adeta atıl duruma terk edilmiş ne varsa şimdi bu alanlara odaklanıyor ve Türk gençliğini bu alanlara hazırlıyoruz."

Bakan Kacır, "Bin yıl sürecek" denilen 28 Şubat'ın karanlık gölgesinde meslek liselerinin diğer eğitim kurumlarından ayrıştırıldığını dile getirerek, "Biz bu dışlayıcı anlayışı tümüyle reddettik. Teknik ve mesleki eğitim kurumlarına devam eden öğrencilerimizin önüne çekilen setleri, yaşadıkları mağduriyeti teker teker ortadan kaldırdık." dedi.

Sürdürülebilir ekonomik büyüme ve topyekun kalkınmanın anahtarı olan mesleki ve teknik eğitimi yeniden cazip hale getirdiklerini belirten Kacır, "Evlatlarımızın bireysel yetenek ve becerilerini merkeze alan, çok boyutlu bir eğitim modelini Türkiye'ye kazandırıyoruz." diye konuştu.

Kacır, Bakanlık olarak mesleki ve teknoloji eğitim kurumlarının yeniliklere hızla adapte olması, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile çok güçlü bir istişare ve iş birliği mekanizması kurduklarının altını çizdi.

Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurulması için çalışmalar devam ediyor

Gençleri sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatmak ve istihdama geçişlerini hızlandırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü'nü hayata geçirdiklerini anlatan Kacır, şunları kaydetti:

"Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) yer alan 85 meslek lisesi ve 24 meslek yüksekokulu, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli teknik elemanları yetiştirmede önemli bir rol üstleniyor. Eğitim modeli, üretim ve eğitim paydaşlarının iş birliğiyle şekillendirilecek, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine fırsat tanıyacak Sanayi ve Teknoloji Kolejleri kurmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kacır, açılışını gerçekleştirdikleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni de büyüme ve kalkınma hedeflerine giden yolda, gençlerin geleceğin yetkinlikleriyle buluşmasında çok önemli olduğunu aktardı.

Eğitim yatırımını, Şebinkarahisar OSB ile birlikte değerlendirdiklerinde bölgenin istihdam, üretim ve kalkınma potansiyelini doğrudan besleyecek bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Kacır, 40'tan fazla fabrikada yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayacak OSB ile gençlerin memlekette bilgiyi beceriyle, yeteneği üretimle buluşturma imkanına sahip olacağını belirtti.

Kacır, OSB'de yapılacak yatırımlarda istihdam edilecek çalışanların SGK işveren paylarını 12 yıl boyunca Bakanlık olarak karşılayacaklarını ifade ederek, burada yapılacak her bir yatırımda kullanılacak krediler için 24 milyon liraya kadar 11,5 puan faiz ve kar payı desteği sunacaklarını kaydetti.

Hedef sektörlerde gerçekleşen yatırımlara yüzde 30 yatırım katkı oranı ile vergi indirimi sağlayacaklarını aktaran Kacır, yatırım makinelerinde KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti uygulayacaklarını da sözlerine ekledi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ise anne ve babası adına yaptırdıkları okulun açılışında bulunmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Memleketi Şebinkarahisar'ın çok özel bir yer olduğunu belirten Özbek, ilçe halkının her zaman vatanının, milletinin yanında olduğunu ifade etti.

Okulu inşa ettirmelerinde dahli olduğunu dile getirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Özbek, bugün karne alan öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri de kutladı.

Konuşmaların ardından Bakan Kacır, Başkan Özbek ve protokol üyeleri kurdele keserek Hasan-Kezban Özbek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını yaptı.

Sınıfları gezen Bakan Kacır ve beraberindekiler öğrencilere karne dağıttı, bilgisayar ve kimya laboratuvarı ile kütüphanede incelemelerde bulundu.

Törene, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Batuhan Mumcu ve Gökhan Yazgı, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Giresun Milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, belediye başkanları, kurum müdürleriyle vatandaşlar katıldı.