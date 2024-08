Politika

Bakan Kurum: "Eylül ayında teslim edilen konut sayısını 100 bine ulaştıracağız"

Bakan Kurum: "İstanbul Boğazını gözümüz gibi koruyacağız kaçak yapıya izin vermeyeceğiz"

"11 şehrimizde, 302 bin yuvamız hızla yükseliyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum deprem bölgesi Adıyaman'da açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, eylül ayında teslim edilen konut sayısını 100 bine ulaştıracaklarını ifade ederek, yılsonuna kadar 200 bin konutu teslim etmiş olacaklarının altını çizdi.

"11 İlimizin her yerini o güzel günlerine döndürmek için çabalıyoruz"

11 İlin her yerini o güzel günlerine döndürmek için çabaladıklarını ifade eden Bakan Kurum, "Asrın Felaketinde yitirdiğimiz tüm canlarımıza, Allah'tan rahmet diliyorum.

Şehitlerimizin emaneti olan afetzede kardeşlerime, Adıyaman'dan en derin sevgilerimi sunuyorum. Yine sizlere, kalbi daima burada atan Cumhurbaşkanımızın selamlarını, sevgilerini iletiyorum.

Şu anda içinde bulunduğumuz bu mekan, Atatürk Bulvarı rezerv alanımızdır. Adıyaman'ımızda yeni yuvalarımızın yapıldığı en büyük şantiyelerden biridir. Gördüğünüz gibi; yeni yuvalarımız sahiplerine kavuşmak için süratle yükseliyor.

Ben, burada ve yüzlerce şantiyemizde çalışan, bu milletin umudunu arttıran 153 bin işçi, emekçi kardeşime, mimar ve mühendislerimize milletimizin huzurunda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarında kolaylıklar, başarılar diliyorum.

Biz 85 milyon, büyük bir aileyiz, beraber ağlar, beraber güleriz. Nice depremlerde, sellerde, yangınlarda bunu gösterdik. O zorlukların üstesinden hep beraber geldik. Biz 6 Şubat'ta enkaz alanlarında nasıl beraber gözyaşı döktüysek, şimdi yine beraber ayağa kalkıyoruz. İşte bu inançla, 50 gün içinde, ikinci kez Adıyaman'ımızdayız. Bugün burada olduğu gibi; 11 İlimizin her yerinde; valilerimizle, başkanlarımızla; şehirlerimizi yeniden o güzel günlerine döndürmek için çabalıyoruz. Hamdolsun, 11 şehrimizde; 302 bin yuvamız hızla yükseliyor.

Bunların 76 binini kardeşlerimize teslim ettik. Son 50 günde, çok büyük bir gayretle; 29 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmalarımızı başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu bitirip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. Yılsonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim etmiş olacağız.

Ve 2025 yılı sonuna geldiğimizde; depremzede kardeşlerimizin tamamı yeni yuvalarına kavuşacak. 14 milyon insanımız; yeni, sağlıklı, güvenli hayatlarına başlayacak. On binlerce dükkanımızın kapıları berekete, bolluğa açılacak. Adıyaman'ımız milletimizin gözbebeğidir. Biz, yiğit, mert Adıyamanlı kardeşlerimizi çok seviyoruz. Adıyaman'ın çocukları bir an önce gülsün; annelerimiz depremin acısını unutsun diye canla başla çalışıyoruz. Şehrimizde şu ana kadar; 8 bin 174 yeni yuvamızı ve iş yerimizi teslim ettik. Bugün halen; Merkez, Gölbaşı ve Besni'de 45 bin 444 konut ve iş yerimizi daha teslim etmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Biz hep, vatandaşımız ne isterse onu yaparız dedik. Yine aynısını yapıyor; Besni Merkez'de bulunan alanın ay sonunda ihalesine çıkıyor inşa sürecini hızla başlatıyoruz.

Ve söz veriyoruz! Adıyaman'da yılsonuna kadar 19 bin 314 konut ve işyerini daha depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz.

Bildiğiniz gibi; Adıyaman Meydan Projemizi; şehir merkezini içine alan 70 bin metrekarelik geniş bir bölgede yapıyoruz. Burası; 660 dükkan ve ofisiyle, kütüphanesi, müzesi, okulu, camileriyle; gençlik merkezi, parkı ve kafeleriyle; her türlü sosyal ihtiyaca cevap veren bir eser olacak. Adıyaman merkez meydan ve çevresi için rezerv alanımızda; proje bütünlüğünü sağlamak amacıyla yeni bir adım daha atıyoruz. Merkezde yapımı tamamlanmak üzere olan camimizi ve önündeki meydanı da Bakanlığımızın Uhdesine Alarak projemizle bütünleştireceğiz.

Bu sayede; çevresindeki konutlarıyla, ticari üniteleriyle, sosyal donatılarıyla; çok daha geniş, işlevsel, güzel bir meydanı Adıyaman'ımıza kazandıracağız. Çok yakında projelendirme çalışmamızı yapacak ve vatandaşımızın beğenisine sunacağız. Tabi biz buraya gelmeden önce 1. Etap meydan projesi alanında dükkanı olan, hak sahibi olan esnafımızla da bir araya geldik.

Vatandaşımızın, esnafımızın istemediği hiçbir şey yapmayacağız. Eğer esnafımızın %70'i isterse projemizi yapacağız, istemezse yapmayacağız. Çoğunluk kararına uyacağız. Arkadaşlarımız esnafımızla, vatandaşımızla hızlıca iletişime geçecekler ve bu süreci neticelendireceğiz. Yine ecdadımızın emaneti olan, 500 yaşındaki Ulu Cami'miz için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Biz de bakanlık olarak verdiğimiz desteklerle; Ulu Camimizde yeniden ezan seslerini yükselteceğiz.

Geçmişi 19. Yüzyıl sonlarına dayanan Tuz Hanı'mız da; odaları, restoranı, dinlenme alanıyla aslına uygun bir şekilde restore ediliyor. Bu projeye de destek olarak; Adıyaman'ımıza turizm açısından ciddi bir gelir kapısı oluşturacağız. Ayrıca Adıyaman Üniversitemizin Morfoloji, Diş Hekimliği Fakültesi ve Lojmanlarının ihalesini de 30 Eylül'de yapacak, üniversitemizin ihtiyaçlarını karşılayacağız.

Böylece, Adıyamanımızın gençlerine en iyi şartlarda eğitim ortamı sağlamış olacağız. Biz, bu yuvalar bitene kadar, Adıyaman'ımızı yeniden ayağa kaldırana kadar burada olacağız. Çocuklarımız güvenle uyuyana kadar; son vatandaşımızın yüzü gülene kadar burada olmaya da devam edeceğiz.

Yüzyıllardır bu coğrafyada yaşayan insanların, en büyük korkusu deprem olmuştur. Hepimizin görevi; depremi, milletimizin geleceği için bir tehdit olmaktan çıkartmaktır.

Şunu kimse unutmamalıdır! Mesele bu ülkenin geleceği, bu milletin hayatı olduğunda; hangi siyasi görüşten olursak olalım, hepimiz aynı geminin yolcularıyız.

İşte bu anlayışla; deprem bölgesinde çalışan her yönetici; yakasındaki parti rozetini çıkarmalı; omzunda bu milletin emanetini, sırtında bu milletin yükünü taşıdığını bilmelidir. Bu şuurla koşmalı; deprem dönüşümünü hızlandırmak için mücadele etmelidir.

Çünkü deprem dönüşümü, ülkemiz için adeta Yeni Bir Milli Mücadeledir. Biz bu milli mücadelemize omuz verecek herkesle beraber hareket ediyoruz, bundan sonra da edeceğiz. ve inşallah; sadece deprem bölgesini değil, ülkemizin her yerini gelecek nesillerimiz için afetlere dirençli hale getireceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki hükümetimizin odak noktası, deprem bölgesidir. Deprem bölgesinin, Türkiye'nin 1. gündemi olarak kalması için gereken her mücadeleyi sürdüreceğiz. Rabbim bizi vatandaşlarımıza mahcup etmesin diyorum" dedi.

İstanbul Vaniköy'deki kaçak yapıların yıkımlarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, " İstanbul Boğazı sadece orada oturanların yaşayanların değil hepimizin ortak meselesi. Boğazımızın güzelliğinin korunması adına buradaki yeşil alanların, tarihi alanların korunması adına bizlerde oralara gözümüz gibi bakıyoruz.

Üsküdar'da Vaniköy Mahallesinde Boğaziçi bölgesinde maalesef buradaki imara uygun olmayan bir kaçak yapılaşmayla karşı karşıya kaldık. ve bu yapılaşmaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait bu bölgede ekiplerimiz hem İstanbul Büyükşehir Belediyesini yazılı ve sözlü uyarmak suretiyle hem de inşaatı devam eden yerleri durdurmak suretiyle müdahale ettik. Buradaki kaçak yapı inşaatı durdurulmuştur. Gerekli hukuki süreç savcılığımızda suç duyurusu işlemleri devam etmektedir. ve kaçak yapımın yıkımına ilişkin de ilgili büyükşehir belediyesine gerekli uyarı yapılmıştır. Bizde bakanlık olarak sureci an be an takip edeceğiz. İstanbul Boğazımızı gözümüz gibi koruyacağız. Kaçak yapıların yapılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.