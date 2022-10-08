Bakan Kurum: "Sosyal konut projemize 185 bin Ankaralı başvuru yaptı"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugün itibariyle sosyal konut projesine 185 bin Ankaralı hemşehrimiz yeni konutlar için başvuru yaptı. İnşallah, 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Sincan'da 5 bin konutumuzun 17 ilde aynı anda temellerini atacağız" dedi.

Bakan Kurum, 12 Ağustos 2020'de katıldığı programla temeli atılan, Toplu Konut İdaresi tarafından Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesi çerçevesinde inşa edilen 451 konutun kura çekiliş törenine katıldı. Hüseyin Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada konutları söz verdikleri gibi tamamladıklarını söyleyen Bakan Kurum, konutların hayırlı olması temennisinde bulundu.

20 yılda bir asra bedel hizmet yaptıklarını belirten Kurum, Ankara'nın her noktasında binlerce sağlıksız yapıyı dönüştürmek için çalışmalar yaptıklarını hatırlattı.

"Kızılcahamam Kasaplar Çarşımızı tamamladık ve teslim edeceğiz"

Her türlü doğal afet durumunda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Kurum, "Milletimizin her zor anında yanındaydık. Yangın, deprem, sel; hiçbir afet fark etmeksizin vatandaşımızın yanında olduk. Hamdolsun bugüne kadar milletimizi yolda bırakmadık, onlara hep destek olduk. Bu anlamda Kızılcahamam'da çıkan yangında hasar gören Kasaplar Çarşımızı yöresel mimariye uygun şekilde inşa ettik ve tamamladık. Önümüzdeki günlerde hemşehrilerimize teslim edeceğiz" dedi.

Yıkılma tehlikesi yaşayan Açelya Apartmanı ve çevresinde kentsel dönüşüm çalışması başlattıklarını anımsatan Kurum, "Orada hızlı bir şekilde temellerimizi attık. İnşallah önümüzdeki yıl bitirerek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yine Altındağ'ımızda beklenen proje olan Aktaş'ta yeni konut ve dükkanlarımızın yapımını devam ettiriyoruz. Hacı Bayram Veli'nin doğduğu evin etrafında çevre düzenleme projesi yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bugün itibariyle sosyal konut projesine 185 bin Ankaralı hemşehrimiz başvuru yaptı"

Ankara'da yeni sosyal konutlar yaptıklarını, yapılan 100 bin sosyal konutun 91 bininin teslim edildiğini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Eylül ayında milletimizle paylaştığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini tüm Türkiye'de ilan ettiler. Ankara'mızın merkezinden, Ayaş'tan Bala'ya, Etimesgut'tan Haymana'ya, Mamak'tan Sincan'a 14 ilçemizde 18 bin 300 konut daha kazandırıyoruz. Buradaki amaç dar gelirliler ev sahibi olsun, gençler geleceğe umutla baksın. Kendi evini yapmak isteyen hemşehrilerimiz için de altyapılı arsa üreteceğiz. İlk etapta Ankara için 36 bin konut yapılabilecek arsayı arkadaşlarımız çalıştı. Rakamları netleştireceğiz ve Cumhurbaşkanımız pazartesi günü paylaşacak. Bugün itibariyle sosyal konut projesine 185 bin Ankaralı hemşehrimiz yeni konutlar için başvuru yaptı. İnşallah, 25 Ekim'de, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Sincan'da 5 bin konutumuzun 17 ilde aynı anda temellerini atacağız. Hep birlikte inşaatlarını başlatacağız."

Ankara'ya 4,3 milyon metrekarelik alana toplamda 23 millet bahçesi yaptıklarını ifade eden Kurum, Ankara'nın gölleriyle, akarsularıyla mavi, yeşil alanlarıyla yeşil olarak anılacağını dile getirdi.

Ankara'nın yeni sosyal konutlarıyla, dönüşüm konutlarıyla sağlıklı, güvenli ve huzurlu olarak anılacağını söyleyen Kurum, "Biz bu hizmetleri götürürken muhalefet riyakarlık kokan oyunların peşinde koşmaya devam ediyor. Vaat ettikleri hiçbir şeyi yerine getiremediler, hiçbir proje yapmadılar, bitirmediler" dedi.

"Başörtü meselesini istismar ederek siyasi kurnazlık hesabına düştüler"

Muhalefete seslenen Kurum, şunları kaydetti:

"İstismarla, yalanla, çarpıtmayla, ikiyüzlü tavırlarla siyaset olmaz, eser üretilmez, millete hizmet edilmez. CHP liderinin sözde helalleşme çağrısının üstünü kazıyın, altında bu milletle büyük bir hesaplaşma göreceksiniz. Altılı Masa'dan bildiri yayımlayan anlayış, başörtü meselesini istismar ederek siyasi kurnazlık hesabına düştüler. Biz; yalnızca milletimizle birlikte olmaya, sadece milletimizle istikbalimizi planlamaya, sadece milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz."

Bakan Kurum, gençlere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Önceden Cindere bölgesinin depreme dayanıksız ve altyapı olarak eksik, yaşanamaz bir durumda olduğunu hatırlatan TOKİ Başkanı Ömer Bulut ise sosyal ve kültürel anlamda büyük bir değer üretip yeni bir yaşam alanı oluşturduklarını ifade etti.

"Ankara'ya yakışır bir proje olmuştur"

Bu projenin yatay şehirleşme örneklerinden biri olduğunu kaydeden Bulut, "Yöresel unsurları ihtiva eden, mahalle ve komşuluk ilişkilerinin yaşatılabileceği, kültürel mimarimizin özelliklerini taşıyan örnek bir uygulamadır. Aynı zamanda depremlere karşı güvenli, sağlıklı ve plan açısından kullanışlı olup, yeşil alanları ve çocuk parkları ile Ankara'ya yakışır bir proje olmuştur" dedi.

Projenin güncel yatırım değerinin 450 milyon lira olduğunu açıklayan Bulut, kasım ayı sonu veya aralık ayı başı itibarıyla evlerin sahiplerine teslim edileceğini belirtti.

Törene AK Parti Ankara Milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ile Orhan Yeğin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı.

Altındağ Cinderesi Kentsel Dönüşüm Kura Çekiliş Töreni, ev sahiplerinin kura çekilişi sonucu adının okunmasıyla devam etti.