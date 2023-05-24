Bakan Süleyman Soylu'dan şok iddia: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur - Son Dakika
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Bakan Süleyman Soylu'dan şok iddia: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur

24.05.2023 12:32

Katıldığı canlı yayında 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimlerinin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur. Türkiye'yi tanıyan bir adamım. Boğazınıza büyük bir taş oturur ve yüzyıl bu taşı çıkaramazsınız bir daha" diye konuştu.

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. tur seçimlerine kilitlenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN SOYLU 2. TUR SEÇİMLERİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Muhalefetin terör örgütleriyle bağlantıda olduğunu savunan Bakan Soylu, vatandaşlardan iradelerine sahip çıkmalarını istedi. 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Soylu, "28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur" dedi.

"BOĞAZINIZA BÜYÜK BİR TAŞ OTURUR, ÇIKARAMAZSINIZ"

Seçimlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu mesajları verdi; "Türkiye'yi tanıyan bir adamım. Boğazınıza büyük bir taş oturur ve yüzyıl bu taşı çıkaramazsınız bir daha. Ne nefes aldırır size ve çıkaramazsınız. Bakınız Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da oturdu bu taş. Her bir tarafta bunu yaptılar. Burada temel paradigması şudur.

"BURASI BİR KAOS COĞRAFYASI OLUR"

Bütün sorunlarını Doğu'ya yıkıyorlar. Kendi insanına da Doğu'yu korkutuyor. Bir taraftan bizi yoruyor ve bitiriyor. Bir taraftan da kendi insanını dolduruyor. Burası bir kaos coğrafyası olur. Doğu, Güneydoğu, aşağısı, yukarısı. İran'ı da belli bir süre sonra işin içine katar.

"TÜRKİYE YÜZYIL KENDİSİNE GELEMEZ BİR DAHA"

İran oradaki birtakım şeyleri kendi başına yönettiği zannediyor ama bambaşka bir tablo olur. Türkiye, yüzyıl kendisine gelemez bir daha."

YORUMLAR (17)
  • Ercan Cikmaz: Tolga karabulut Sen daha iyi biliyorsun Biz sadece Orda yasiyoruz biz bilemiyoruz sen Arkadaslarina gelince Kücük kasabalarda yasiyorlarsa Kira dogru olur gel Köln civarinada gör Kiralari Ama sen Haklisin Biz burda yasadigimiz icin bilmiyoruz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • güneş güneş: sy süleyman soyluya katılıyorum eyerki bu ülkenin temeli bozulursa gerisini sen düşün allah korusun gençler yaşamadı bilmiyorlar Cevap Yaz 26 80 Yayından Kaldır
  • Bruce Wayne: Bu halk size yetki verdi 21 sene oldu , Doldurmayin mültecileri dedik ağzına kadar ülke doldu sığınmacılara , kiralar uçtu ev kiraları uçtu , hayat pahalıligi arşa cikti , güvenlik sorunu var , hastanelerde yer yok randevu yok. İlgilenin mudahele edin şu market fiyatlarına dedik , serbest ekonomi dediniz bu temel sorunları cozmeyecekseniz neden ordasiniz ? Kara kaş kara gozunuze hayran değil insanlar Cevap Yaz 152 28 Yayından Kaldır
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Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur Bakan Soylu: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur

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Son Dakika Politika Bakan Süleyman Soylu'dan şok iddia: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Süleyman Soylu'dan şok iddia: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur - Son Dakika
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