Bakan Süleyman Soylu'dan şok iddia: 28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur

Türkiye 28 Mayıs Pazar günü yapılacak 2. tur seçimlerine kilitlenirken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BAKAN SOYLU 2. TUR SEÇİMLERİNİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI

Muhalefetin terör örgütleriyle bağlantıda olduğunu savunan Bakan Soylu, vatandaşlardan iradelerine sahip çıkmalarını istedi. 28 Mayıs seçimlerinin Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Soylu, "28 Mayıs'ta tersi bir durum olursa Sivas'ın ötesinde bambaşka bir tablo oluşur" dedi.

"BOĞAZINIZA BÜYÜK BİR TAŞ OTURUR, ÇIKARAMAZSINIZ"

Seçimlerin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şu mesajları verdi; "Türkiye'yi tanıyan bir adamım. Boğazınıza büyük bir taş oturur ve yüzyıl bu taşı çıkaramazsınız bir daha. Ne nefes aldırır size ve çıkaramazsınız. Bakınız Afganistan'da, Irak'ta, Libya'da oturdu bu taş. Her bir tarafta bunu yaptılar. Burada temel paradigması şudur.

"BURASI BİR KAOS COĞRAFYASI OLUR"

Bütün sorunlarını Doğu'ya yıkıyorlar. Kendi insanına da Doğu'yu korkutuyor. Bir taraftan bizi yoruyor ve bitiriyor. Bir taraftan da kendi insanını dolduruyor. Burası bir kaos coğrafyası olur. Doğu, Güneydoğu, aşağısı, yukarısı. İran'ı da belli bir süre sonra işin içine katar.

"TÜRKİYE YÜZYIL KENDİSİNE GELEMEZ BİR DAHA"

İran oradaki birtakım şeyleri kendi başına yönettiği zannediyor ama bambaşka bir tablo olur. Türkiye, yüzyıl kendisine gelemez bir daha."