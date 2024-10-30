Politika

Bakan Uraloğlu: "Bizim yolumuzu hiç kimse kesemez"

"Küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk"

" Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık"

"Yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı da raylara indirdik"

"Üretim ve montaj aşamaları devam eden Milli Banliyö Tren Seti Projesi ilk setini de bu yılın sonunda tamamlayarak hizmete sunacağız. Bu seti İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki dördüncü banliyö işletmesi olan Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacağız"

"İhraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz"

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TUSAŞ'a düzenlenen terörist saldırısına ilişkin, "HÜRJET'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar, teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye. Bu bilinçle Allah'ın izniyle bizim yolumuzu hiç kimse kesemez" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda UDHAM&ARUS İş Birliği Zirvesi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK tarafından TUSAŞ'a gerçekleştirilen saldırıyı hatırlatarak, "TUSAŞ'ın ürettiği birçok teknolojik ve stratejik ürünün bir tanesi de HÜRJET. O HÜRJET bu saldırı sırasında HÜRJET'in başındaki yönetici olan arkadaşımız, gencimiz ekibini topluyor. Saldırıda ekibi güvenli bir hangara alıyor ve kapılarını kilitleyip sayım yaptırıyor. Sayımda 3 kişinin olmadığını tespit ediyor. Apar topar onların nerede olduklarını araştırıyorlar. Bakıyorlar ki o 3 kişi gitmiş bir brandayla ürettikleri HÜRJET'in üstünü kapatmaya çalışıyorlar, teröristler içeriye girerse HÜRJET'e zarar vermesin diye. Bu bilinçle Allah'ın izniyle bizim yolumuzu hiç kimse kesemez" dedi.

"Küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk"

Uraloğlu, son 22 yılda sanayinin yerlileşmesinde büyük atılımlar gerçekleştirildiğini belirterek, "Son 22 yılda yerli sanayimizi geliştirerek; savunma sanayi ürünleri, makine, medikal, ulaştırma, elektrik-elektronik ve haberleşme sektörleri gibi birçok stratejik alanda yüksek teknolojiye sahip milli ürünlerimizle dünya çapında küresel bir üretici ve ihracat ülkesi olduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, haberleşme ve gözlem uyduları, savaş uçakları, helikopterler ve elektrikli trenler üreterek Türkiye'de tarihe damga vuran bir süreci yaşadıklarını kaydetti.

"Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık"

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demiryollarını 2002 yılından itibaren devlet politikası olarak ele aldıklarına ve öncelikli sektör olarak belirlediklerine dikkati çekerek, "2003 yılında yaklaşık 11 bin kilometre olan demiryolu uzunluğumuzu 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre artırarak 13 bin 919 kilometreye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık" şeklinde konuştu.

"Yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı da raylara indirdik"

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar geldiğimiz süreçte uluslararası standartlarda yeni nesil lokomotifler, dizel ve elektrikli tren setleri, yolcu ve yük vagonları, cer konvertörü ve motoru, tren kontrol yönetim sistemi gibi ana, kritik ve alt ürünleri kendimiz üretiyoruz. Yine geçen yıl ilk milli ve yerli elektrikli tren setlerimizi hizmete sunduk. Saatte 160 kilometre hıza sahip 'Yeni Sakarya' ismini verdiğimiz 3 setimiz şu an Adapazarı- Gebze arasında yolcu taşımacılığına devam ediyor Yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı da raylara indirdik. İlk yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Projesi'nde de tasarım çalışmalarını tamamladık, imalat hazırlıklarına devam ediyoruz. Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi'nde de test çalışmaları ve sertifikasyon çalışmalarına devam ediyoruz."

"Bu seti ülkemizdeki dördüncü banliyö işletmesi olan Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacağız"

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir yandan da TCDD Taşımacılık için sipariş edilen 95 lokomotifin üretimi için seri üretim çalışmalarını sürdürüyoruz. Üretim ve montaj aşamaları devam eden Milli Banliyö Tren Seti Projesi ilk setini de bu yılın sonunda tamamlayarak hizmete sunacağız. Bu seti İZBAN, Marmaray ve Başkentray'dan sonra ülkemizdeki dördüncü banliyö işletmesi olan Gaziantep'teki Gaziray'da kullanacağız."

"İhraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz"

Avrupa Demiryolu Endüstrileri Birliği'nin bu yıl yayınladığı "Küresel Demiryolu Piyasası" raporunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Demiryolu araçlarının pazar büyüklüğünün 63,3 milyar avroya ulaştığı görülüyor. Bugün hem müteahhitlerimizin yurtdışında üstlendiği demiryolu altyapı projeleri hem de raylı sistem araçları üreticilerimizin ihraç ettikleri ürünlerle yılda yaklaşık 1 milyar dolar gelir elde ediyoruz ama bunun bizler için yeterli olmadığını ve daha büyük miktarlara ulaşabilecek kapasitede olduğumuzu düşünüyorum" diye konuştu.

"Ovaköy'den Edirne'ye kadar uzanan 2 bin 94 kilometrelik güzergahtaki demiryolu altyapımızı geliştiriyoruz"

Uraloğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bildiğiniz üzere gündemimizde 'Kalkınma Yolu Projesi' var. Irak'ta inşa edilen FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın her ülkesine kesintisiz ulaşım sağlayacağız. Bu kapsamda Ovaköy'den Edirne'ye kadar uzanan 2 bin 94 kilometrelik güzergahtaki demiryolu altyapımızı geliştiriyoruz. Burada demiryolu sanayimizin ve pazarımızın gelişmesi açısından çok büyük bir fırsat doğduğunu görüyoruz. Bu noktada Kalkınma Yolu'nun hayata geçmesiyle bu koridor üzerinde işletme yapacak olan şirketlerin hat üzerinde kullanacağı yeni tren setlerinin ülkemizin firmaları tarafından yerli ve milli olarak üretilmesi en önemli hedeflerimizden biridir."

Programın ardından OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, Bakan Uraloğlu'na çiçek takdim etti.