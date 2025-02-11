Bakan Uraloğlu: Günümüz dünyasında, alternatif rotalar oluşturmak öncelik haline geldi

Politika

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son yıllardaki küresel krizlerin küresel ticareti ciddi oranda aksatabileceğini gösterdiğini belirterek, "Bu krizler ulaşım koridorlarının yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Günümüz dünyasında, alternatif rotalar oluşturmak, ulaşım modlarını çeşitlendirmek ve ulaştırma ağlarını daha dayanıklı hale getirmek kaçınılmaz bir öncelik haline gelmiştir" dedi.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) İç Ulaşım Komitesi 87'nci Oturumu ve Dünya Ekonomik Forumu kapsamındaki toplantılara katılmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BMAEK İç Ulaşım Komitesi (ITC) 87'inci Oturumu 1'inci Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Uraloğlu, ulaşım ve lojistik sistemlerinin ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olduğunu belirterek, "Güçlü ve entegre bir ulaştırma ağı, yalnızca ticareti kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda bölgeler arasında ekonomik fırsatların daha adil dağılmasını ve daha kapsayıcı bir büyümenin gerçekleşmesini de sağlar" diye konuştu.

'ULAŞTIRMA AĞLARINI DAHA DAYANIKLI HALE GETİRMEK KAÇINILMAZ BİR ÖNCELİK HALİNE GELMİŞTİR'

Bakan Uraloğlu, son yıllarda küresel ölçekte yaşanan gelişmelere işaret ederek ulaştırma sistemlerinin kırılganlığına vurgu yapan Uraloğlu, "Covid-19 pandemisi, Süveyş Kanalı'ndaki kaza, Rusya- Ukrayna Savaşı, Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri ve Panama Kanalı'ndaki kuraklık gibi gelişmeler, ulaşım ağlarının ne kadar hassas dengeler üzerine kurulu olduğunu ve tek bir krizin bile küresel ticareti ciddi oranda aksatabileceğini açıkça göstermiştir. Bu krizler ulaşım koridorlarının yalnızca ekonomik bir zorunluluk değil aynı zamanda stratejik bir gereklilik olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Günümüz dünyasında, alternatif rotalar oluşturmak, ulaşım modlarını çeşitlendirmek ve ulaştırma ağlarını daha dayanıklı hale getirmek kaçınılmaz bir öncelik haline gelmiştir" dedi.

'KARA ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALARIN ARTTIRILMASI HER DAİM İHTİYAÇTIR'

Bakan Uraloğlu, dünya ticaretinin artışı ile birlikte deniz yolu taşımacılığının da arttığına dikkat çekerek, "Ancak, kara üzerinden yapılan bölgeler arası taşımacılık aynı oranda artmamıştır. Dolayısıyla kara üzerinden yapılan taşımaların arttırılması her daim bir ihtiyaçtır. Bu tespiti yaptığımızda, kara üzerindeki ulaştırma güzergahları arasında bir rekabetin yaşanmasının gerçekçi olmadığını, mevcut hatlardaki kapasitenin artırılması ve yeni güzergahların devreye alınması durumunda dahi tüm alternatiflere yetecek talebin beraberinde geldiğini ön görebiliriz. Bu noktadan sonra odaklanmamız gereken husus ise koridorların performansını artırmak olmalıdır. İçinde bulunacağımız yarış da bu olmalıdır" diye konuştu.

Bölgeler arası ekonomik eşitsizliğe dikkati çeken Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma koridorlarımızı güçlendirerek, aynı zamanda bölgeler arası ekonomik eşitsizliklerin azaltılması, az gelişmiş bölgelerin pazarlara erişiminin kolaylaştırılması ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi açısından ciddi katkılar ortaya koymuş olacağız" dedi.

'ALTYAPI FARKLILIKLARI ULAŞTIRMA SİSTEMLERİNİN TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞMASINI ENGELLİYOR'

Diğer yandan, gelişmiş ulaşım bağlantılarının uzak bölgeleri ekonomik merkezlere bağlayarak, yatırımların daha dengeli dağılmasını da sağladığını belirten Uraloğlu, "Ancak, altyapı farklılıkları, düzenleyici engeller ve sınır geçişlerindeki uyumsuzluklar, ulaştırma sistemlerinin tam kapasiteyle çalışmasını engellemektedir. Bu engelleri aşmak için güçlü bölgesel iş birlikleri, ortak standartlar ve modernizasyon projeleri geliştirmemiz gerekmektedir. Bu noktada ITC 2030 Stratejisi ulaştırma bağlantılarının geliştirilmesi için somut bir yol haritası sunmakta. Demiryolu taşımacılığının güçlendirilmesi, ulaştırma altyapılarının modernizasyonu, çok modlu taşımacılık sistemlerinin yaygınlaştırılması ve sınır geçişlerinin kolaylaştırılması, bu stratejinin temel hedefleri arasındadır" ifadelerini kullandı.

ITC'nin rehberliğinde geliştirilen uluslararası çerçevelerin ulaştırma bağlantılarının daha etkin hale getirilmesine de katkı sağladığını kaydeden Uraloğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte, ulaşım sistemlerinin yalnızca genişletilmesi değil, daha sürdürülebilir, güvenli ve akıllı hale getirilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Bu dönüşüm, yalnızca fiziksel altyapıyı geliştirmekle değil, aynı zamanda dijitalleşme, çok taraflı iş birliği ve politika uyumu ile sağlanabilir. Dayanıklı, verimli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin oluşturulması için birlikte çalışarak çözümler geliştirmemiz gerekiyor. ITC ve BMAEK'nin sunduğu yasal çerçeveler ve politika önerileri, ülkelerimizin bu hedeflere ulaşmasında önemli bir rehber olacaktır" ifadelerini kullandı.

BAKAN URALOĞLU, İRANLI MEVKİDAŞI SADEGH İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından görüşmeye dair yaptığı paylaşımında, "İran İslam Cumhuriyeti Yol ve Şehir Planlama Bakanı Farzaneh Sadegh ve heyetiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma ve lojistik alanında iş birliğimizi güçlendirme, bölgesel bağlantıyı artırma ve sürdürülebilir altyapı projelerini hayata geçirme konularını ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki ortak projeleri geliştirerek ticaret ve ulaştırma koridorlarımızı daha da güçlendirmeye kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

BAKAN URALOĞLU, IRAKLI MEVKİDAŞI EL-SADAVİ İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Uraloğlu, Irak Ulaştırma Bakanı Razzak Mheybis Acimi El-Sadavi ile görüşme gerçekleştirdi. Uraloğlu, görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki iş birliğini artırma hedeflerini sürdüreceklerini belirtti.