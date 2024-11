Bakan Uraloğlu: "İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ederek, ülkemizin iç kesimleriyle güney kesimi arasında daha hızlı...

Politika

Antalya'da Kızılkaya-Bozova- Korkuteli yolunun açılış töreninde konuşan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Projemizle İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ederek, ülkemizin iç kesimleriyle güney kesimi arasında daha hızlı ve konforlu ulaşımı sağlamış olacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO" (Gökyüzünde Yapay Zeka: ICAO ile Birleşik Bir Yaklaşım) etkinliği, Antalya Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından, Kızılkaya-Bozova-Korkuteli yolunun açılışını gerçekleştirdi. Antalya'nın turizm ve tarım sektörlerinin beraberinde, her yıl yapılan Antalya Diplomasi Forumu ile diplomasinin de küresel yıldızı haline geldiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bakanlık olarak Antalya'ya yapılan her türlü yatırımın Türkiye'nin prestijine yapılan yatırım olduğunun bilinciyle durmaksızın çalışıyoruz. Bacasız fabrika olarak nitelendirilen turizm sektörünün kalbi Antalya'da atıyor. Aynı zamanda ülkemizdeki tarım sektörünün bel kemiği de Antalya ve ülkemizin tarımsal ihracatını yapan şehirlerin başında geliyor. Antalya'yı turizmde, tarımda, sanayide, ticarette büyütmek için belediyeleri bizde olsun olmasın, oy versin vermesin, Antalya için projelerimizi kesintisiz sürdürdük" diye konuştu.

Yatırımları anlattı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da Antalya'da çok sayıda hizmet gerçekleştirdiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:

"2002 yılından bu yana Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 190 milyar 500 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 2002 yılında 197 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 715 kilometreye, 122 kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğunu ise bin 20 kilometreye yükselttik. Antalya Batı Çevre Yolu'nu açtık. Antalya Kuzey Çevre Yolunda Başköy, Korkuteli, Kirişçiler ve Isparta köprülü kavşaklarını inşa ettik. Akdeniz Batı Sahil Yolu'nu bölünmüş yol olarak tamamladık. Antalya-Kemer-Tekirova- Finike Yolu kapsamında Phaselis Tüneli'ni hizmete aldık. Böylelikle Antalya'nın; Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Kaş ve Kalkan gibi turizm cenneti beldelerin ulaşımını güçlendirdik. Demirkapı Tüneli'ni ve Alanya-Kuşyuvası-Taşkent Yolu Tünellerini inşa ettik. Kızılkaya-Antalya Yolu, Antalya-Alanya- Gazipaşa Yolu, Kumuca-Finike Yolu, Demre Şehir Geçişi, Kaş çevre yolu, Kalkan Şehir Geçişi, Akseki Bağlantı Yolu, Kızılcadağ- Elmalı Yolu, Konaklı- Güzelbağ Yolu ve Antalya Şehir Hastanesi Bağlantı Yolları'nı açtık."

23 ayrı kara yolu projesine devam ediliyor

Bugün itibarıyla 41 milyar 601 milyon lira proje bedeliyle; Antalya Kuzey Çevre Yolu, Alanya Doğu Çevre Yolu, Korkuteli-Elmalı Yolu, Elmalı-Finike Yolu, Antalya-Taşağıl- Konya Yolu gibi 23 ayrı karayolu projesine devam edildiğini açıklayan Bakan Uraloğlu, yaklaşık bir ay önce de Antalya-Alanya Otoyolu yapımı için sözleşme imzalandığını kaydetti. Uraloğlu, "Otoyolumuzu 84 kilometresi ana gövde ve 38 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 122 kilometre uzunluğunda projelendirdik. Projemiz kapsamında; Serik Kavşağı, Taşağıl Kavşağı, Manavgat Kavşağı, Manavgat Doğu Kavşağı, Alarahan Kavşağı, Konaklı Kavşağı ve Alanya Batı Kavşağı olmak üzere 7 adet kavşak, toplam 11 bin 300 metre uzunluğunda 8 tünel, 7 bin 30 metrelik 19 adet viyadük ve 4 adet otoyol hizmet tesisi de inşa edeceğiz. Antalya-Alanya Otoyolumuz özellikle yaz aylarında turizme bağlı olarak artan yolculuk taleplerini, hızlı, konforlu ve güvenli olarak karşılayacak ve bölgedeki ticaret ve tarım sektörüne de hizmet edecek. Ama özellikle Antalya-Alanya otoyolu projesi, bölge turizmi için önemli bir dönüm noktası olacak. Bütün yıla yayılan trafik yoğunluğu, otoyol sayesinde önemli ölçüde azalacağı için bu durum, turistlere ve vatandaşlarımıza daha rahat ve stressiz bir seyahat sağlayacak. Ayrıca, Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamandan 6 milyar lira, akaryakıttan 600 milyon lira olmak üzere yıllık 6,6 milyar lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 47 bin ton azaltarak Antalya'nın ve Torosların eşsiz doğasının korunmasına katkı sağlayacağız" dedi.

"9,5 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarına da süratle devam ediyoruz"

Açılan Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu ile Korkuteli'nin; Burdur, Isparta ve iç kesimlere bağlandığını belirten Uraloğlu, "Mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren Kızılkaya-Bozova-Korkuteli Yolu'nu toplam 45 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Yolun Kızılkaya'dan Korkuteli'ne kadar uzanan 30 kilometrelik kesimini 2 geliş ve 2 gidiş olacak şekilde tamamladık. Açılışını yaptığımız bu kesimin 9 kilometresini Bozova Çevre Yolu oluşturuyor. Bozova Çevre Yolu ile Korkuteli arasında kalan 9,5 kilometrelik kesimin yapım çalışmalarına da süratle devam ediyoruz. Bu projemizle mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol olarak trafiğe hizmet veren güzergahta BSK kaplamalı bölünmüş yol konforu tesis ederek, trafik güvenliğini güçlendirdik. Bozova Çevre Yolunu açarak da transit trafiğin şehir içinde meydana getirdiği yoğunluğun önüne geçtik. Projemizle zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 55,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 87 buçuk milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 4 bin 362 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Ayrıca projemizle İç Anadolu ve Batı Akdeniz arasında en kısa ulaşım imkanını tesis ederek, ülkemizin iç kesimleriyle güney kesimi arasında daha hızlı ve konforlu ulaşımı sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa Yat Limanımızın inşa çalışmalarını bitirdik"

Antalya'daki yatırımların sadece kara yolu çalışmalarıyla sınırlı kalmadığına değinen Bakan Uraloğlu, "Devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan 927 milyon euro yatırım bedeliyle Antalya Havalimanı'nda genişletme çalışmalarına da başlattık. Havalimanımızın kapasitesini 35 milyon yolcudan 82 milyon yolcuya yükselteceğiz. Antalya'yı Doğu Akdeniz'in yat turizmi merkezi yapacak projeleri de hayata geçiriyoruz. Önceki yıllarda Alanya ve Kaş yat limanlarını hizmete açmıştık. Heyecanla beklenen 208 yat bağlama kapasiteli Gazipaşa Yat Limanımızın inşa çalışmalarını da bitirdik ve çok yakında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. - ANTALYA