Bakan Uraloğlu: "Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirdik" - Son Dakika
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Politika

Bakan Uraloğlu: "Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirdik"

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Bakan Uraloğlu: "Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirdik" Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık.

19.10.2024 18:35
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Bakan Uraloğlu: " Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirdik"

MALATYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. 23. yılımızda da umudun, geleceğin ve icraatın adı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve hizmetleri hayata geçirdik" dedi

Bir dizi program ve temaslarda bulunmak için Malatya'da bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin 8. Olağan Battalgazi İlçe Kongresi'ne katıldı.

Kongrede konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'nin milletimizle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8. Olağan Kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere AK Parti'de siyaset sadece hizmet yarışı olduğu için kongreler de belki biraz yarış ama esas nöbet değişimidir. AK Parti, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girdi. 2002 yılında yapılan ilk seçimlerde milletimizin desteğiyle tek başına iktidara geldi. 23. yılımızda da umudun, geleceğin ve icraatın adı olarak yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Havacılıkta çağ atladık"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2002 yılında 6 bin101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanıyla 58'e yükselttik.50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 347 noktaya ulaştık. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya başarıyla fırlattık, test sürecine devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Malatya'da 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 kilometreye çıkardık"

Malatya'nın ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Son 22 yılda Malatya'nın ulaşım ve haberleşme altyapısına 82 milyar 346 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 471 kilometreye çıkardık. 2002 yılında ilimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 349 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya'yı, Elazığ'a, Diyarbakır'a ve Adıyaman'a bölünmüş yollarla bağladık. Malatya- Gölbaşı Yolundaki Erkenek Tüneli'ni hizmete açtık. Malatya- Sivas yolundaki Tohma Köprüsü gibi önemli bir kara yolu projesini tamamladık. Az önce Kale ilçemizdeki kongremizde de detaylıca bahsettiğim Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tünelini inşa ettik. Şu anda yaklaşık 34 milyar 135 milyon lira proje tutarıyla 11 ayrı kara yolu projesine de devam ediyoruz" dedi.

İkizce'ye 3,8 milyar liralık yol projesi

Depremlerden etkilenen bölgelerindeki şehirleri eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için çalışmalara gayretle devam edildiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Karayolları Genel Müdürlüğümüz eliyle 17 farklı lokasyonda 26 milyar lira proje bedeliyle 300 kilometrelik deprem konut yolu projelendirdik. Bugün itibarıyla 78 kilometresini tamamladık, bu yılın sonuna kadar 174 kilometrelik yolun bitirmeyi hedefliyoruz. Malatya İkizce'de de 3,8 milyar liralık proje bedeliyle 37,5 kilometre uzunluğunda yol yapımı, altyapı işleri ve farklı seviyeli kavşak yapacağız. Bugün itibarıyla 35 kilometrelik kesimde çalışmalara devam ediyoruz. 13 kilometrelik kesimi ise tamamladık. Proje bünyesinde bağlantı yolunun devlet yolu ile kesiştiği kesimde Malatya OSB'ye de hizmet edecek farklı seviyeli kavşakta inşa ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Havalimanımızın yolcu kapasitesini 2.5 milyon yolcuya çıkaracağız"

Malatya'nın ulaşım ağının güçlenmesi için hayata geçirilen projelerin kara yolu ile sınırlı olmadığını belirten Bakan Uraoğlu, "Malatya'da hava yolu ulaşımına yönelik yolcu talebinin artması ve yolcu hizmetinde istenilen hizmet kalitesine ulaşılabilmesine yönelik yeni bir terminal binası ve tamamlayıcı yapıların inşasını başlattık. 2023 yılında Malatya Havalimanı'nda iç hatlarda 727 bin 624 ve dış hatlarda 2 bin 771 olmak üzere 730 bin 395 yolcu seyahat etti. 2024 yılı Eylül sonuna kadar ise iç hatlarda 605 bin 701 dış hatlarda ise 11 bin 949 olmak üzere 617 bin 650 yolcu kullandı ve geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısında yaklaşık yüzde 11'lik artış gerçekleşti. Projemiz tamamlandığında Malatya Havalimanımızın 1 milyon 200 bin olan yolcu kapasitesini de 2.5 milyon yolcuya çıkaracağız. Hiç şüphesiz yeni terminal binası ve diğer tamamlayıcı tesisleri ile Malatya hava yolu taşımacılığı ve trafiğinde çok daha önemli bir konum üstlenecektir. Malatya'nın demir yolu ağlarını da geliştiriyoruz. Mevcut konvansiyonel hattın komple bakımını yaptık ve yeniledik. Malatya OSB Yazlak iltisak hattı işini bitirdik. 224 kilometre uzunluğundaki Sivas-Çetinkaya-Malatya Hızlı Demiryolu Etüt Projesi işlerini tamamladık. Elazığ-Malatya Hızlı Demiryolu Etüt Projesi çalışmalarımız da devam ediyor. 2025 yılında bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Uraloğlu: 'Türkiye'mizi geleceğe taşıyacak hizmetleri hayata geçirdik' - Son Dakika

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