Bakan Yerlikaya: "Yangınlardan beşinin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

"Hatay'daki yangında gözaltındaki 2 kişiden biri tutuklandı"

KARABÜK - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşanan orman yangınlarından beşinin sebebinin ortaya çıkartıldığını ve Hatay'da meydana gelen orman yangınının bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanın yakılmasıyla başladığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, Hatay'daki yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını kaydederek, "Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum" dedi.

Karabük'te yaşanan sel afetinin ardından bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karabük Valiliği'nde yaptığı açıklamada meydana gelen orman yangınlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sel afetinin ardından orman yangınlarının meydana geldiğini ifade eden Bakan Yerlikaya, "Güzel şehrimiz Karabük'teyiz. Bildiğiniz üzere maalesef gündemimizde önce sel vardı, şimdi de orman yangınları bulunuyor. Yaşanan küresel iklim değişiklikleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve bunlara eklenen beşeri dikkatsizlikler orman yangınlarına ne yazık ki davetiye çıkarıyor. Bakanlık olarak dünkü yangınların her birinin sebeplerini ortaya çıkarmak üzere titiz bir şekilde çalışıyoruz. Şu ana kadar dünkü yangınlardan beşinin sebebini arkadaşlarımız ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden olduğu, yine ikisinin de kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir. Dün kıymetli kabine üyesi arkadaşım Tarım ve Orman Bakanımızla beraber Hatay Belen'de bahsetmiştik oradaki yangının sebebini. Hatay'da çıkan bu yangının sebebiyle ilgili biraz daha detay bilgi verecek olursak, bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanın yakılmasıydı. Bu yangına yol açan 2 kişi gözaltına alınmıştı. Bugün birinin tutuklandığını, birinin de adli kontrolle serbest bırakıldığını belirtmek istiyorum" dedi.

"Mersin'de çocukların ateşle oynaması orman yangınına yol açmış"

Mersin'in Gülnar ilçesinde çocukların bir evin bahçesinde ateşle oynarken kazaen orman yangınına yol açtığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "Yine Mersin Gülnar'da köy içerisinde bulunan bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangın kazaende olsa maalesef orman yangınına yol açmış bulunmakta. Bugün yine Çanakkale'deki yangın sabahleyin bizi hayli ümitlendirmişti. Sönmesi noktasındaki gelişmeler, fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması, bir anda yangını daha vahim bir noktaya doğru taşıdı. Bakanımız bütün arkadaşlarıyla beraber orada. İçişleri Bakan Yardımcımız hakeza orada. AFAD'daki arkadaşlarımız orada. Valiliğimiz ve tüm kurum ve kuruluşlar seferberlik halinde o yangını söndürmek noktasında gayret gösteriliyor. Tekirdağ Malkara'da, Balıkesir Sındırgı'da aktif iki orman yangını var. Bunlarla da ilgili Bakanlığımız ve Tarım Orman Bakanlığımız gerçekten seferberlik halinde. O yangınları söndürmek noktasında gayret gösteriyor" diye konuştu.

"Karabük'te iki ilçemiz ağırlıklı yağış aldı"

8-9-10 Temmuz'da 10 ili etkileyen sel afetinin ardından yaşananları aktaran Bakan Ali Yerlikaya şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz 8-9-10 Temmuz'da 10 ilimizi etkileyen bir sel oldu. Kuvvetli yağışlar, bunun biliyorsunuz 7'sinde 15 ille ilgili Batı, Orta Karadeniz ve akabinde Doğu Karadeniz'le ilgili turuncu uyarılar olmuştu. Artık hep iklim değişikliği kuvvetli yağışlar, havanın aşırı ısınması hep bunlardan bahsediyoruz ama söylemek istediğim kuvvetli yağışlarla ilgili yapılan uyarılara vatandaşlarımızın tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızdan öncesinde gerçekten hassasiyetli, hazırlıklarının olduğunu gördüm ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Bunun bizim yaşamış olduğumuz olumsuzlukların volümünü olabildiğince düşürdüğünü de sahayı gezdiğimiz zaman görüyoruz. Bugün Karabük'teyiz. Çünkü Karabük'te 150 ve 200 kilogram metrekareye düşen yağış alan yerler var. Daha çok Yenice ile Eskipazar, iki ilçemiz ağırlıklı yağış aldı. Burada bugün incelemelerde bulunduk Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımızla. Gördüğüm şey şu; zarar tespitleriyle ilgili tüm çalışmalar valimizin koordinasyonu ile bitirilmiş. Gerek hanelerin yani konutların eşyaları, zararları, gerek iş yeri zararları, gerekse tarım ve hayvancılıkla ilgili yapılan zarar tespitleri nihayetlendirilmiş. Bunlarla yakın bir zaman içerisinde vatandaşlarımıza bu zararları noktasında ne kadar destek olacağımızı bildireceğiz ve kendilerine bununla ilgili destek ödemelerini yapacağız."

"Süratle aksiyon almamız gereken noktalar var"

Karabük'te aşırı yağışların getirdiği olumsuzlukların giderildiğine dikkat çeken Bakan Ali Yerlikaya, "İkinci olarak şunu belirtmemiz lazım Karabük'te. İl Özel İdare kapsamında olan yol ağımızla ilgili selin, aşırı yağışların getirmiş olduğu olumsuzlukların tamamı giderilmiş. Geçici olarak giderilenler var. Bir de onları kalıcı olarak gidermeye yönelik çalışmalar var. Şu anda Karabük şehrimizde elektrikle ilgili, haberleşmeyle ilgili, yolla ilgili, içme suyuyla ilgili hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bunlar vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize ulaştırılıyor. Ama onlarla görüştüğümüz zaman bizim süratle aksiyon almamız gereken noktalar da var. Köprüyle ilgili, menfezle ilgili, yol sanat yapılarıyla ilgili, yol onarımlarıyla ilgili yapmamız gereken ev ödevlerimiz var. Bunların her biri valiliğimiz, bütün belediyelerimiz, köy muhtarlarımız, hemşehrilerimizle istişare halinde gayet güzel bir hazırlık yapmış. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Bunların her birinin ihale öncesi dosyaları hazırlanmış. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak, AFAD olarak, maddi olarak da yardım etmek durumundayız. Onunla da ilgili kendilerine sözümüzü verdik. Süratle valimiz en kısa zamanda bunların ihalelerini yapacak. İnşallah 4-5 ay almayan bir süre içerisinde bu yapıların her biri tamamlanacak" ifadelerine yer verdi.

"Şeker Kanyonu'nun mutlaka görülmesi lazım"

Karabük'ün Yenice ilçesindeki Şeker Kanyonu'nun tabiatıyla önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz şunu söylemek istiyoruz. Devlet Su İşlerimizin, Karayollarımızın ve diğer ilgili kurumlarımızın da yapması gerekenler var. Onlar da burada yapmış olduğumuz her birini tek tek tespit ettik. Az önce içeride Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla da görüştüm. Bizim Türkiye çapında meşhur Şeker Kanyonumuz var. Şeker Kanyonumuz adı şeker, bir görmeniz lazım. Buradan reklamını da yapıyoruz bütün aziz milletimize. Karabük mutlaka görülmesi gereken güzel bir şehrimiz. Ama Şeker Kanyonu'nu mutlaka görmeniz lazım. Orada bizim bir ev ödevimiz var. Hemen şu anda buraya gelmeden önce görüşmüş olduğumuz kıymetli Abdülkadir Bakanımız bir ekip gönderecek ve o kanyon yolu üzerindeki aksayan yerimizle ilgili o güçlü kuvvetli yağıştan etkilenen o yolla ilgili ne yapabileceğimizi tünel mi yapacağız, yeni köprü mü yapacağız, bunların kararı fizikte raporları ortaya çıktıktan sonra hangisi daha avantajlı o ortaya çıkacak. ve burada da biz inşallah mesafe almak istiyoruz. Bugün Karabük'te misafirdik. Benim için, arkadaşlarım için çok güzel bir değerlendirme fırsatı oldu. Temennimiz orman yangınlarının olmaması. Temennimiz selin olmaması. Temennimiz hiçbir afetin olmaması ama hayatta böyle sınandığımız günler oluyor. Yaptığımız şey sabır, sabır ama ortak akılla birbirinize güç kuvvet vererek bu zorlukların üstesinden devlet-millet el ele, her zaman bu birlikteliği gösterdiğimiz gibi yine Allah'ın izniyle burada da, diğer şehirlerimizde de bu birlikteliği gösterip bunun da üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Son kelam Sayın Cumhurbaşkanımız her meselede olduğu gibi anbean sel olsun, orman yangınları olsun, depremdeki yaraları sarmayla ilgili, hizmet olsun, her an bizi takip ediyor, değerlendirmelerimizi, arzlarımızı alıyor. Ben belki başında söylemeliydim ama bugün öğleden önce yurt dışı seyahatinden önce kendisini aradığımız zaman Karabük'e gideceğimizi de belirttik ve en kalbi selamlarını iletmemi istedi. Bu vesileyle de ben bütün hemşehrilerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum."