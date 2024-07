Yeni bakanlar Murat Kurum ve Kemal Memişoğlu TBMM\'de yemin etti!

Politika

Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, Anayasanın 106. maddesi gereğince TBMM Genel Kurulunda ant içerek göreve başladı.

YENİ BAKANLARI MİLLETVEKİLLERİ KARŞILADI

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre; görevden affını talep eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerine Kemal Memişoğlu; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin yerine de Murat Kurum atandı. Kurum ve Memişoğlu, ilgili bakanlıklarda düzenlenen devir teslim törenlerinin ardından yemin etmek üzere TBMM'ye geldi. Meclis'e ayrı ayrı gelen Kurum ve Memişoğlu'nu, AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu ve milletvekilleri karşıladı.

"AFETLERDE MİLLETİMİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bakan Kurum, girişte yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle görevine yeniden döndüğünü belirterek, "Daha önce ne yaptıysak; ayinesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Biz de geçmişten daha çok çalışacağız. Daha çok özveri göstereceğiz. Milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Afetlerde milletimizi yalnız bırakmayacağız. Bayrağı devraldığımız Sayın bakanımızdan daha da yukarıya çıkarmak için de ekibimizle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Vatanımıza, milletimize, ülkemize hayırlı olsun diyorum. 'Allah bizi utandırmasın, milletimize mahcup etmesin' diyorum" dedi.

"HER ŞEY HAYAL İLE BAŞLIYOR"

Hiçbir zaman görev beklemediğini kaydeden Kurum, "Her zaman önümüzdeki iş neyse onu en güzeliyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Her zaman da böyle oldu. Yaptığımız her görevde de aldığımız her işte de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Burada da aynı gayretle, motivasyonla çalışacağız. Genel Başkan Yardımcılarımızla, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla uyum içerisinde, önce afetlerden etkilenen 11 ilimizde ardından tüm Türkiye'deki kentsel dönüşüm noktasında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çevre konusundaki hassasiyetimizi de her zaman önde tutacağız. Milletimiz için en iyi olanı önce hayal edeceğiz. Her şey hayal ile başlıyor. Hayal edeceğiz ondan sonra bu hayalleri hep birlikte tek tek gerçekleştirmeye çalışacağız. Cumhur İttifakı'mızla, daha önce uyum içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımızla, kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden herkesi kucaklayıp inşallah çalışmalara devam edeceğiz" diye konuştu.

"ALLAH MAHCUP ETMESİN"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Hayırlı olsun, bayrak değişimi oldu. Allah bizi milletimize, Cumhurbaşkanımıza ve devletimize mahcup etmesin" dedi. Kurum ve Memişoğlu, Genel Kurul oturumuna geçti. Meclis Başkan Vekili Bozdağ, Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum atanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini okuttu. Bozdağ, Murat Kurum'un milletvekilliği görevinin düştüğünü ifade ederek, Memişoğlu ve Kurum'u yemin etmesi için kürsüye davet etti. Kemal Memişoğlu ve Murat Kurum, kürsüye çıkarak yemin etti. AK Parti ve MHP'li milletvekilleri, bakanları tebrik etti.