Bakırhan: Kalıcı Çözümler İçin Yeni Bir İletişim Zamanı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı rapora ilişkin, "Tarihi işler, yeni bir siyasi dille yapılır. Eski dille yeni Türkiye raporu çıkarılamaz. Eski zihniyetle demokratik Türkiye'yi inşa edecek bir rapor oluşturulamaz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Bakırhan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde çağrıda bulunarak, "Tarihin tanıklığı, Öcalan'ın her zaman çözüm adresi olduğunu gösteriyor, biz de gördük. O zaman herkes tutarlı davranmalı, gereken ciddiyeti göstermeli ve rolü oynaması için Öcalan'ın önündeki engellerin kaldırılması için bir çaba içerisinde olmalıdır. Bu, sürecin başarısı ve toplumsal huzur için de artık vazgeçilmezdir. Kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için Öcalan'ın statüsü ve çalışma koşulları fiili değil; resmi ve yasal bir düzenleme ile belirlenmeli, güvence altına alınmalıdır. Fiili düzenlemeler geçicidir ve yüzyıldır Kürtler bu coğrafyada çok fazla sözlü, fiili düzenlemeler gördü ama hep birileri tarafından yok sayıldı, inkar edildi, ortadan kaldırıldı. Adı konmamış, resmi zemini olmayan hiçbir düzenleme artık kalıcı barış için yeterli bir temel oluşturmaz. Bakın dün heyetimiz, İmralı'da Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Öcalan diyor ki, 'Günü değil, tarihi kurtarmaktan söz ediyoruz. Tarih de Kürtsüz olmaz.' Daha ne desin ama bazıları halen günü kurtarmaya çalışıyor. Karşısındaki akılsa yüzyılları kurtarmaya çalışıyor ama yüzyılın demokratik ve barışçıl bir zeminde sürmesi için de Kürt'ün de olması gerektiğini belirtiyor. Biz de tam olarak bundan bahsediyoruz. Mesele bugün değil, tarihi kurmak ve geleceği doğru temeller üzerine kurmak istiyoruz" dedi.

'CUMHURBAŞKANI'NIN EV SAHİPLİĞİNDE BİR LİDERLER ZİRVESİ TOPLANMALI'

'Terörsüz Türkiye' sürecinin, siyasetin dili ve iradesiyle yürütecek bir koordinasyon mekanizmasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Bakırhan, mekanizmanın iktidar ile muhalefetin sürece katılımını sağlamasını, güvenlik ve siyasetin dengesini kuracağını ve sürecin hızlı bir biçimde ilerlemesine katkı sunacağını söyledi. Bakırhan, "Çok önemli bir çağrı yapmak istiyorum; yüzyıllık bir meseleyi tartışıyoruz. Bu meseleyi tartıştığımız bu süreçte tüm siyasi parti liderlerini bir zirvede bir araya gelmeye çağırıyoruz. Artık farklılıklarımızı bir tarafa bırakalım. Türkiye'nin iyiliği ve barışı için siyasi liderler olarak bir araya gelip, çözümü konuşalım. Bugün siyasi parti liderleri olarak bir araya gelmeyeceksek, ne zaman geleceğiz? Kürt meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin temel sorunlarını çözmek için Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde bir liderler zirvesi toplanmalıdır. Kürt meselesinin çözümü ve Türkiye'nin demokratikleşmesi ertelenemez, önüne başka gündemler konulamaz, gündelik siyasetin malzemesi haline getirilemez" diye konuştu.

'KALICI ÇÖZÜMLERE ODAKLANMAK İSTİYORUZ'

Bakırhan, TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarının önemli olduğunu ve komisyonun rapor hazırlıklarını hızlandırıp TBMM'ye sunması gerektiğini ifade etti. Tuncer Bakırhan, "Rapor yeni tariflerle uğraşmamalı, sürecin gerekliliklerine odaklanmalıdır. Rapor, tarihsel korkulara, tabulara sıkıştırılmamalı, yeni bir perspektif içermelidir. Tarihi işler, yeni bir siyasi dille yapılır. Eski dille yeni Türkiye raporu çıkarılamaz. Eski zihniyetle demokratik Türkiye'yi inşa edecek bir rapor oluşturulamaz. Çok açık söylüyorum; 40 yıldır bize vura vura söyletemediklerini bugün bize gül uzatarak asla söyletemezler. Bu rapor, Kürt meselesini terör parantezine almamalıdır. Kürt meselesi bir terör meselesi değil, demokrasi ve özgürlükler meselesidir. Meclis raporu ve buna dayalı olası düzenlemeler meseleyi asimilasyon mantığı ile ele alır ve terör parantezine sıkıştırırsa demokratik çözüm yara alır. Sürecin istikameti, komisyon raporu ve çerçeve yasa temelinde kalıcı çözüm yaklaşımlarıyla belirlenecektir. Biz artık palyatif değil, kalıcı çözümlere odaklanmayı istiyoruz. Kürt meselesini siyasi ve hukuki bir zemine çekecek somut ve kalıcı adımları hayata geçirmeliyiz. Bu sebeple komisyonun raporu; yenilikçi, ezberlerden uzak, algılardan uzak, demokratik ve kapsayıcı olmalıdır ki yeni bir yaşamın kapıları aralansın" dedi.

'RAPORUN SON HALİ ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA DÜŞÜNCELERİMİZİ PAYLAŞACAĞIZ'

Grup toplantısının ardından Bakırhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan, raporun içeriğine ilişkin soru üzerine, "Rapor, büyük uğraşlar ve çalışmalar sonucunda belli bir aşamaya geldi. Biz de kurullarımızda tartışıyoruz, ortaklaştığımız çok önemli başlıklar var. Üzerinde henüz tartıştığımız ve netleşmeye çalıştığımız kimi başlıklar da var. Raporun son hali ortaya çıktıktan sonra düşüncelerimizi paylaşacağız. Ortaklaştığımız, eleştirdiğimiz, önerilerimizin hala olduğu ve görüşmelerimizin devam ettiği bir süreçte toptancı bir yaklaşım benimsemek doğru değil" cevabını verdi.