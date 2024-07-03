Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Suriye'deki saldırıları kınadı - Son Dakika
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Politika

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Suriye'deki saldırıları kınadı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Suriye\'deki saldırıları kınadı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Temmuz Ayı Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye'de Türk Bayrağına ve vatandaşlara yönelik yapılan saldırıları kınadı. Bayrağın şehitlerin emaneti ve bağımsızlığın sembolü olduğunu belirten Durbay, saldırıyı yapan kişi ve gruplara karşı adımların atılmasını ve hesabının sorulmasını talep etti.

03.07.2024 13:45  Güncelleme: 13:47
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Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısında gündeme ilişkin konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Suriye'de Türk Bayrağına ve vatandaşlara yönelik yapılan saldırılara değinerek, "Bayrağımız şehitlerimizin emaneti, bağımsızlığımızın sembolüdür. Her ne sebeple olursa olsun bayrağımıza uzatılan her eli büyük bir öfkeyle lanetliyorum. Bu hadsizliği yapan kişi ve gruplara yönelik gerekli adımların atılmasını ve hesabının sorulmasını yetkililerden talep ediyorum" dedi.

Şehzadeler Belediyesi Temmuz Meclis Toplantısı, dün Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay başkanlığında yapıldı. Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulup akabinde İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayan mecliste Başkan Durbay, önce gündemi değerlendirdi.

"Mehmet Güzgülü unutulmadı"

Haziran ayında yakalandığı amansız hastalık neticesinde hayatını kaybeden Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü'nü anan Başkan Durbay şöyle dedi: "Maalesef bugün bu salonda bir kişi eksiğiz. Uzun yıllardır Manisa'mıza çeşitli hizmetlerde bulunmuş, şehrimizin sevilen simalarından, hemen hemen siyasetle ilgilenen herkesin mutlaka temasının olduğu, MHP'nin sembol isimlerinden Meclis Üyemiz Mehmet Güzgülü'nü kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere MHP'ye bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet ruhu şad olsun."

Suriye'deki çirkin saldırıları değerlendirdi

Suriye'de bazı kişi ve gruplar tarafından vatandaşlarımıza ve bayrağımıza yönelik yapılan saldırılara değinerek konuşmasını sürdüren Başkan Durbay, "Suriye'de bayrağımıza ve vatandaşlarımıza yönelik yapılan çirkin saldırıları sosyal medyada dünden beri görüyoruz. Bayrağımız bize şehitlerimizin emanetidir. Bayrağımız bağımsızlığımızın sembolüdür. Bayrağımız bizim onurumuz ve gururumuzdur. Her ne sebeple olursa olsun bayrağımıza uzatılan her eli büyük bir öfke ile lanetliyorum. Elektriğinden suyuna barınmasından yiyeceğine kadar her ihtiyacının devletimiz tarafından karşılandığı bölgede bu hadsizliği yapan kişi ya da gruplara yönelik gerekli adımların atılmasını ve bunun hesabının sorulmasını yetkililerimizden talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Başkan Durbay'ın konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddelerin görüşülmesine geçildi. 28 gündem maddesi tek tek görüşülerek karara bağlandı. Meclisin Ağustos ayı toplantısının 6 Ağustos Salı günü yapılmasının kararlaştırıldığı toplantıda, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin sözcüleri de söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis'te merhum Mehmet Güzgülü'nün yerine ise MHP sıralarından Mehmet Baskak yeni meclis üyesi oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Suriye'deki saldırıları kınadı - Son Dakika

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