Başkan Hallaç'tan yeni yıl mesajı - Son Dakika
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Politika

Başkan Hallaç'tan yeni yıl mesajı

Başkan Hallaç\'tan yeni yıl mesajı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

31.12.2024 22:48  Güncelleme: 22:50
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Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, yeni yıl dolayısıyla bir kutlama mesaj yayımladı.

Mesajında Mekke'nin fethinde yaşanan ruhun bugün de yaşanması temennisinde bulunan Başkan Mehmet Can Hallaç, "Yeni yılın, Kahta'ya, milletimize, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Başkan Hallaç, "Mekke'nin fethinde yaşanan kutlu ruhun bugün de yaşanması temennisiyle, tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Üç aylarını, Regaip Kandilini ve yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. 2024 yılını geride bırakırken, yeni umutlar, hedefler ve hayallerle 2025 yılını karşılamanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni yılın ilçemiz, milletimiz, gönül coğrafyamız ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Geçtiğimiz yılda vatanımızın huzuru ve geleceği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 2025 yılına, Kahta'mızın sorunlarını çözme ve ilçemizi daha modern, yaşanabilir bir şehir haline getirme hedefiyle kapsamlı bir hazırlık içinde giriyoruz. En büyük önceliğimiz altyapı sorunlarımızı çözmek olacak. İçme suyu, kanalizasyon ve yağmur drenajı projelerine başlıyor, bu çalışmaların ardından yollarımızı kalıcı ve sağlıklı bir şekilde yenileyeceğiz. Yeni yılda, şeffaf, adil ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla sosyal belediyecilikte çıtayı yükseltmeyi hedefliyoruz. Halkımızın yaşam kalitesini artıracak temizlik, ulaşım, park ve kaldırım gibi hizmetleri iyileştirerek ilçemizin modernleşme yolculuğunu hızlandıracağız. Bugüne kadar sorun olarak görülen pek çok konunun artık gündemden düşmesini sağlayacak projeler için tüm gücümüzle çalışacağız. Kahta'mıza hizmet etmek için büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma ve hizmetlerin en iyisine layık kıymetli hemşerilerime teşekkür ediyorum. 2025 yılı, ilçemizi her yönüyle ileriye taşıma heyecanını yaşayacağımız bir yıl olacak. Ne yazık ki Gazze'deki Filistinli kardeşlerimiz siyonist güçlerin zalim politikaları nedeniyle büyük acılar çekmeye devam ediyor. İsrail'in insanlık dışı saldırılarını ve bu zulme ortak olanları şiddetle kınıyorum. Filistin'de adaletin, barışın ve özgürlüğün hakim olduğu bir dünya için mücadeleye destek olmayı sürdüreceğiz. Suriye'deki sevindirici gelişmeler ise hepimiz için umut vericidir. Esed rejiminin yıkılması ve yıllardır süren zulmün sona ermesiyle Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve güven ortamına adım atacağına yürekten inanıyoruz. Suriye halkının barış ortamını inşa etme yolculuğunda her zaman yanlarında olacağız. Çocuklarımızın mutlu olduğu, savaşsız ve zulümsüz bir dünyaya olan inancımızla, 2025 yılı hepimiz için hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Kahta, Son Dakika

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