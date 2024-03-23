BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkarmadık - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkarmadık

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkarmadık

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da yaptığı konuşmada, terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkarmadıklarını belirtti. Destici, ayrıca Cumhur İttifakı'nda bulunan partilere seslenerek, kazanma ihtimali olmayan yerlerde adaylarını çekmelerini ve Cumhur İttifakı adaylarını desteklemelerini istedi.

23.03.2024 23:11
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi kritik olan illerimizde, büyük şehirlerimizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde hassasiyet gösterdik ve aday çıkarmadık." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'da bulunan Destici, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Destici, burada yaptığı konuşmada, seçimlere bir hafta kaldığını belirterek, seçime katılan ve terörle arasına mesafe koyan siyasi parti ve adaylarına başarılar diledi.

Seçim çalışmaları için yurdun dört bir yanına gittiklerini ifade eden Destici, belediye başkan adaylarının yanında olduğunu, seçimden sonra verilen vaatlerin hayata geçilmesi için çalışacaklarını kaydetti.

Yeni dönemde Elazığ'ın Yazıkonak beldesinde kazanacaklarına inandıklarını dile getiren Destici, beldenin Türkiye'deki yüzlerce ilçeden daha büyük bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Destici, "İller idaresinde yapılacak yeni bir yasa değişikliğinde Yazıkonak'ın da ilçe olması önerisini getireceğimizi buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Polis Özel Harekat Başkanlığının 41. kuruluş yıl dönümü olduğunu, özel harekat polislerinin terörle mücadelede önemli mücadeleler verdiğini aktaran Destici, bazı siyasetçilerin jandarma ve polise haksız yere iftira atmaya devam ettiğini belirtti.

Destici, şöyle devam etti:

"En son CHP Genel Başkanı Özgür Özel, jandarmamızı hedef aldı. Jandarmamız bu ülkede asayişin sağlanmasında, terörle mücadelede büyük bir özveriyle adeta destan yazarak mücadelelerine devam ediyorlar. Seçimlerin güvenliğinin sağlanmasında şehir merkezlerinde polisimiz etkin rol oluyor. Kırsal kesimde de görev jandarmamıza düşüyor."

Jandarmanın bugüne kadar bu konuda çok hassas davranarak üst düzeyde seçimlerin güvenliğini kırsalda temin ettiğine dikkati çeken Destici, seçimlerin en güvenli yapıldığı ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini anlattı.

Türkiye'de seçimlerin güvenli bir şekilde yapıldığına işaret eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi kırsala gelince efendim nasıl bir iftirada bulunuyor sayın Özgür Özel? Efendim neymiş, jandarma sandıklara müdahale ediyormuş. Sandıkların başına geliyormuş, sandık başkanları ve sandık görevlilerini darbediyormuş. Yani böyle bir iftira gerçekten çok acımasızca. Bu kabul edilebilecek bir şey değildir. Özgür Özel'e diyoruz ki, jandarmamızdan, askerimizden, polisimizden özür dile ve dolayısıyla da onlarla uğraşmayı bırak. Sen millete dön ve milletin oyunu nasıl alırım hesabını yap.

Terör örgütünün partisiyle kent uzlaşı adı altında İstanbul, Mersin başta olmak üzere bazı il ve ilçelerde seçim işbirliği yapıyorlar. Bu tamamen bir ihanettir. Çünkü terör örgütünün siyasi partisi neyse terör örgütü de odur. Birisine dağda görev verilmiştir, eline silah verilmiştir. Birisine Meclis'te, birisine basında, birisine siyasette görev verilmiştir. Onun için birbirinden farkı yoktur. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir gibi kritik olan illerimizde, büyük şehirlerimizde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki, terör örgütünün partisinin kazanma ihtimali olan yerlerde hassasiyet gösterdik ve aday çıkarmadık."

Başta Yeniden Refah Partisi olmak üzere geçen seçimlerde Cumhur İttifakı'nda bulunup bugün kendi adaylarıyla seçime giren partilere seslenmek istediğini ifade eden Destici, şunları kaydetti:

"Diyoruz ki 'Buralarda kazanma ihtimaliniz yoksa adaylarınızı çekin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarını destekleyin.' Doğrusu budur. Diyelim ki, Şanlıurfa'da, Yeniden Refah Partisinin alacağı oyla eğer Cumhur İttifakı kaybeder ve terör örgütünün partisi kazanırsa, o zaman bu vebalin altından kalkmak kendileri açısından güç olur diye düşünüyorum. Yeniden Refah Partisine yakışan, Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için aday göstermek değildir. Tam tersine Cumhur İttifakı kazansın diyerek adaylarını çekip Cumhur İttifakı adaylarını desteklemeleridir. Kendilerine de bunun çok güzel yakışacağını düşünüyorum."???????

Kaynak: AA

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