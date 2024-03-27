BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk milleti teröristlere karşı sabrını taşırmaz - Son Dakika
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Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk milleti teröristlere karşı sabrını taşırmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk milleti teröristlere karşı sabrını taşırmaz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristlere karşı Türk milletinin sabrının olduğunu ve ihanetlerinin bedelini ödeyeceklerini söyledi. Destici ayrıca İsrail'in Gazze'de masum insanları katlettiğini ve Birleşmiş Milletlerin şartsız ateşkes çağrısına rağmen İsrail'in bunu kabul etmediğini belirtti. PKK'nın Türkiye'nin sınırları dışında saldırılar düzenlediğini ifade eden Destici, Avrupa ülkelerine teröre karşı işbirliği yapma çağrısında bulundu. Ayrıca CHP'nin terör örgütünün uzantılarıyla işbirliği yapmasını reddetti ve CHP tabanına teröristlerle işbirliği yapmamaları çağrısında bulundu.

27.03.2024 21:34  Güncelleme: 21:36
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristler şunu bilsinler ki biz Türklerin de bir sabrı vardır. Sabrımızı taşırırlarsa nerede olurlarsa olsunlar, isterse Belçika'da, isterse Almanya'da, isterlerse de Kandil'de de olsalar, Türk milletinin her bir ferdi onları bulur ve ihanetlerinin bedelini er ya da geç bir gün ödetir." dedi.

BBP Eskişehir İl Başkanlığı tarafından kentteki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında konuşan Destici, İsrail'in, Gazze'de 35 bin masum insanı katlettiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'de bir orduyla ve silahlı güçle savaşmadığını belirten Destici, "Kadınları, çocukları, yaşlıları ve masumları katlediyor. 2 gün öncesine kadar Birleşmiş Milletler bir karar alamadı. Nihayetinde 2 gün önce Amerika Birleşik Devletleri sessiz kaldı, veto hakkını kullanmadı. Şartsız ateşkese 'evet' demedi ama en azından veto etmedi. Birleşmiş Milletlerde 5 daimi ülkenin veto hakkı var. Bunlar veto ettiğinde geriye kalan yüzlerce ülke 'evet' dese de o karar oradan çıkmıyor." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin İsrail'e ve Hamas'a tam kesintisiz, şartsız ateşkes çağrısında bulunduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Katil ve terörist İsrail, bunu kabul etmediği gibi bir milletvekili, bir sözcüsü ne diyor? 'Ramazan ayı, Filistinlileri, Gazzelileri öldürmek için en uygun zaman. Çünkü onlar ramazanda aç kalıyorlar, yorgun düşüyorlar.' diyor. Bunlar böyle insanlık dışı yaratıklar, böyle ahlak dışı yaratıklar. Onlar ve dünyadaki bütün zalimler şunu bilsinler ki bu kalplerde iman ateşi yandığı sürece dünyada İslam da Müslümanlar da Türkler de var olacak ve elbet bir gün adaleti getirecektir."

Hain ve katil PKK terör örgütünün Türkiye'nin sınırları dışında saldırılar düzenlediğini ifade eden Destici, "Son birkaç gün içinde bu sefer de Avrupa'da önce Belçika'da daha sonra Almanya'da Türklere karşı, Türk vatandaşlarına karşı milliyetçi, maneviyatçı, yapılarımıza karşı ve konsolosluklarımıza karşı saldırılar düzenlediler. Öncelikle bu saldırıları lanetliyoruz. Elbette ki devletimiz, hükümetimiz, Dışişleri Bakanlığımız, Büyükelçiliklerimiz, konsolosluklarımız gerekli adımları atıyor. Onlara orada hadlerini bildiren kardeşlerimiz de var. Onlarla da gurur duyuyoruz. Onları da tebrik ediyoruz. Avrupalı ülkelerin kendilerini koruyup kollamasından cesaret alan teröristler şunu bilsinler ki biz Türklerin de bir sabrı vardır. Sabrımızı taşırırlarsa nerede olurlarsa olsunlar, isterse Belçika'da, isterse Almanya'da, isterlerse de Kandil'de de olsalar, Türk milletinin her bir ferdi onları bulur ve ihanetlerinin bedelini er ya da geç bir gün ödetir." dedi.

Destici, PKK yandaşlarını koruyan Avrupa ülkelerine seslenerek şöyle konuştu:

"Bakın, Rusya'da yaşananları gördük. Biz, terör kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın lanetliyoruz. Rusya'daki terör saldırısını da lanetliyoruz. Orada ölen insanlar için de üzgünüz. Çünkü onlar da masum insanlar. Onların ailelerine de taziyede bulunuyoruz. Rusya'ya da bir şey söylüyoruz; yıllardan beri PKK terör örgütünü destekledin. Şu anda PYD, YPG'yi destekliyorsun. Moskova'da PKK'nın, PYD'nin büroları var. Eğer ülkende terör saldırısı istemiyorsan teröre karşı her zaman ortak mücadele... Avrupa ülkelerine de sesleniyoruz; bugün terörü kolluyorsunuz ama yarın namluları size döndüğünde, bombaları sizin ülkenizde patladığında aklınız başınıza gelir. O zaman geç kalırsınız. Onun için Türkiye'nin uyarılarını dikkate alacaksınız. Teröre karşı Türkiye'nin yanında işbirliği ve mücadele yapacaksınız."

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP başta olmak üzere bazı siyasi partilerin terör örgütünün uzantılarıyla İstanbul başta olmak üzere Mersin'de ve başka şehirlerde 'kent uzlaşısı' adı altında işbirliği yaptıklarını söyleyen Destici, "Bunları reddediyoruz ve Cumhuriyet Halk Partisinin aklı başında olan yöneticilerine diyoruz ki 'Buna dur' deyin. CHP'nin tabanına diyoruz ki 'Bakın teröristlerle işbirliği yapanlar sizin temsilcileriniz olamaz. Onların her şartta, her dediklerini kabul etmeyin ve buna karşı çıkın ve teröristlerle işbirliğini, terör uzantılarıyla işbirliğini reddedin.' Eğer buna devam ediyorlarsa o zaman oyunuzu gelin, Cumhur İttifakı partilerine verin diyoruz." ifadesini kullandı.

Destici'ye BBP İl Başkanı Taha Baksan tarafından hediye verildi. Programa, AK Parti MKYK Üyesi Ali Demirel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer ve çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türk milleti teröristlere karşı sabrını taşırmaz - Son Dakika

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