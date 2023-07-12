Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

12.07.2023 19:55

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek eleştirilerde bulundu. Özcan, Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yaparak, parti programını güncellemesini ve kurultayda aday olmayacağını açıklamasını istedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 13 yıl boyunca şans verdikleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süre boyunca 11 seçim ve referandum kaybettiğini belirterek, "Yeter artık, yeter." dedi.

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Özcan, 10 gün süren "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün ardından öğle saatlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti.

Daha sonra yürüyüşüne devam eden Özcan, CHP Genel Merkezi yakınlarında mola verdi. Ardından kendisine destek veren vatandaşlarla yürüyerek saat 17.00 civarında parti önüne gelen Özcan, otobüsün üzerinden kalabalığa seslendi.

CHP Genel Başkanlığından istifa etmediği için Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Özcan, "Toplum senden ekonomik konularda çözüm önerileri duymak istiyordu, eğitim konusunda bir şeyler duymak istiyordu, milli savunma konusunda bir şeyler bekliyordu ama sen HDP'yi küstürürüm diye 'terörle mücadele etmeye devam edeceğim' bile diyemedin." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 13 yıldır Genel Başkan olduğunu ifade eden Özcan, "Genel Başkana 13 yıl boyunca şans verdik. 13 yıl boyunca 11 genel, yerel seçim, referandum kaybetti, yeter artık, yeter." diye konuştu.

Seçimi kaybedenin Kılıçdaroğlu olduğunu söyleyen Özcan, "Kendisi genel merkezdeki şatafatlı odasında oturmaya devam ediyor. Bugün yok, kaçtı çünkü duymak istemedi, topukladı, İstanbul'a gitti. TİP milletvekilini görecekmiş. İki buçuk aydır aklın neredeydi?" diye konuştu.

Özcan, Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Sen demokrat falan değilsin. Sen, sadece kendi muhaliflerinden, partililerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.

"Kurultayda aday olmayacağını açıkla"

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi halinde partinin bölünmeyeceğini, daha çok büyüyeceğini dile getiren Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kafayla gitmesi halinde ise 7 ay sonraki yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Hatay ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kaybedilebileceğini" söyledi.

Özcan, "Bu kafayla o belediyeleri de kaybedersek Kemal Bey'in sokağa çıkacak yüzü kalmaz. Kendisine tarihi çağrıda bulunuyorum. Diyorum ki aklını başına al bay Kemal. Hemen görevi bırakacağını açıkla. Kurultay tarihini, kurultayda aday olmayacağını açıkla. Parti programını güncelle. 'Ekim sonunda ben gidiyorum' de, bizleri de rahatlat." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun artık yolun sonuna geldiğini, başarısız olduğunu ve gitmesi gerektiğini savunan Özcan, "75 yaşında yenemedin de 80 yaşında mı yeneceksin? Sen yeneceksin diye biz kaç seçim daha kaybedeceğiz? Çocuklarımızın geleceği gitti. Neymiş? Köylüler TRT'yi izlediği için seçimi kaybetmiş. Senin için biz seçmeni mi değiştireceğiz? Senin kazanacağın seçmen mi bulacağız? Kemal Bey bu kafayla ancak CHP kurultayında Recep Tayyip Erdoğan'ı yener. Başka bir yerde yenemez." dedi.

Özcan, konuşmasının ardından CHP Genel Merkezi önünden ayrıldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Politika Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi - Son Dakika


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