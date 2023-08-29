Büyük Taarruz'u anmayan Kılıçdaroğlu eleştirilerin odağında

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 30 Ağustos'ta zafer kazanmasıyla Büyük Taarruz, tarihe altın harflerle yazıldı. 101. yılında taarruzun başladığı tarih olan 26 Ağustos'ta neredeyse CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dışında tüm liderler bir mesaj paylaştı.

ERDOĞAN MALAZGİRT'TE ETKİNLİK YAPTI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 'Büyük Taaruzu' anmaması ise tepki çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2017 yılından itibaren her yıl olduğu gibi bu sene de 23 – 26 Ağustos tarihleri arasında Muş/Malazgirt ve Bitlis/Ahlat merkezli olmak üzere "Anadolu'nun Fethi, 1071 Malazgirt Anma Programı" olarak düzenlenen yıldönümü etkinliklerinde 25 Ağustos'ta Ahlat'ta, 26 Ağustos'ta ise Malazgirt'te bir konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı konuşmalarında Malazgirt Zaferi'nin Türk tarihindeki önemine vurgu yaptı.

AKŞENER, AFYON'A ÇIKARMA YAPTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bu kapsamda Afyonkarahisar'da tarihe geçen bir konuşma yaptı. Akşener burada halkla bir araya gelerek büyük zaferi kutladı.

DAVUTOĞLU, BABACAN VE UYSAL DA ANDI

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu: "#MalazgirtZaferi'yle bu toprakları vatan bildik, #BüyükTaarruz'la da bu topraklardan gitmiyoruz dedik. Bu toprakları bizlere vatan kılan, vatanımızı canları pahasına koruyan başta Sultan Alparslan ve Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanları rahmetle, minnetle anıyorum."

Ali Babacan: "#MalazgirtZaferi'nin 952. yıl dönümünü kutluyor; dünyanın en güzel topraklarını bize yurt yapan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal: "Bu Aziz toprakları Vatan, Vatanı Milletimize ilelebet Devlet yapan zaferlerin, #MalazgirtZaferi'nin ve bizatihi Aziz Atatürk'ün kumandanlığında Afyonkarahisar'da Kocatepe'de başlayan destansı mücadelenin, #BüyükTaarruz unyıldönümü bugün. Vatan için, Millet için, Devlet için şehadete ermiş kahramanlarımızı, Büyük Kumandan Alparslan'ı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Başkomutanımız Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyor, Zafer Haftamızı tebrik ediyorum."