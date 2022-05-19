Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? - Son Dakika
Üye Girişi

Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?

19.05.2022 20:24

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen AK Parti MYK toplantısında; BAE ile ilgili sözleri tartışma yaratan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç getirildi. Yaşanan görev değişikli sonrası vatandaşlar, AK Parti'nin yeni Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç'un kim olduğunu merak ediyor. İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Youtube'da katıldığı bir programda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve ikili ilişkilere yönelik "Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü teslim oldu" demişti.

ÖMER ÇELİK TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özkan'ın görüşlerinin parti görüşlerini yansıtmadığını dile getirmişti. Bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında Cahit Özkan görevden alındı. Bartın milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.

Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? İşte yanıtı
Ömer Çelik'in Cahit Özkan'la ilgili paylaşımı

YILMAZ TUNÇ KİMDİR?

1971 Yılında Bartın ili Ulus ilçesi Ulukaya köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Orta ve Lise öğrenimini Kastamonu Göl Öğretmen Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Askerliğini Ege Deniz Bölge Komutanlığında tamamladı. Mesleği Avukat.

AK PARTİ'DE ÇOK SAYIDA GÖREVDE BULUNDU

1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı, 1999-2004 yılları arasında İstanbul Pendik Belediye Meclis Üyeliği, 2001-2007 yılları arasında AK Parti Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 23-24-25-26-27. Dönemler Bartın Milletvekili seçildi. 2007-2018 yılları arasında TBMM Adalet Komisyonu Üyeliği ve Sözcülüğü, 2007-2009 yılları arasında AK Parti Grup Disiplin Kurulu Başkanvekilliği, 2009-2018 yılları arasında AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyeliği, 2010-2012 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve 2012'den bu yana AK Parti Genel Merkez Siyasi Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden önce TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürüyordu.

Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? İşte yanıtı

MECLİS KOMİSYONLARINDA GÖREV ALDI

TBMM 26. Yasama döneminde başta cinsel istismar olmak üzere çocuklara yönelik her türlü istismar olaylarının araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Başkanlığını, 24.Yasama Döneminde 17-25 Aralık Yargı Darbesi girişimi sonrasında TBMM'de kurulan Meclis Soruşturma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, Soma'da meydana gelen Maden kazasının ardından kurulan Maden Kazalarının Araştırılması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanvekilliğini, 23. Yasam Döneminde Haberleşme Özgürlüğüne ve Özel Hayatın Gizliliğine Yönelik İhlallerin Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun sözcülüğünü yürüttü.

BARTIN'I UNUTMADI

TBMM'deki aktif çalışmalarının yanı sıra Bartın'da şehir, belde ve köy demeden her noktada hemşehrileri ile buluşmayı hiç ihmal etmedi. Görev yaptığı sürede Bartın'a AK Parti hükümetlerinin avantajlarını yaşattı. 7,5 milyar lira tutarındaki kamu yatırımının Bartın'a kazandırılmasında ve devam eden 7,5 milyar lira tutarında yeni yatırımın da programa alınarak inşa aşamasına gelmesinde öncülük etti.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Tunç, evli ve üç çocuk babasıdır.

YORUMLAR
500
AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti

Cahit Özkan, Yılmaz Tunç, AK Parti, TBMM, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? - Son Dakika


Son Dakika
20:26 Maymun çiçeği hastalığı iki ülkede daha görüldü
20:24 Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir?
19:27 AK Parti'de görevden alınan Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirildi
19:25 Gençlik bayramında gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Hangi görüşte olursa olsun düşünce suçu diye bir şey olamaz
19:20 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan görevden alındı: BAE açıklamaları partisinin tepkisini çekmişti
19:17 DEVA Partisi Gaziantep'te afiş yasağını böyle deldi: İl başkanı afişleri sırtına asarak sokak sokak gezdi
18:42 Raket tutma tarzı merak ediliyordu! Erdoğan'dan açıklama: Çinliler ve Japonlar da benim gibi tutar
18:39 Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö: Türkiye'nin endişelerini görüşmeye hazırız
18:20 "İktidar yürüyüşünü başlattık diyen" Meral Akşener, Samsun'da: Ey Türk gençliği, yarın değil bugün gücünün farkında olacaksın!
18:07 İsveç ve Finlandiya liderleri Beyaz Saray'da! ABD Başkanı Biden: İki ülke de NATO'nun tüm şartlarını karşılıyor, üyeliklerini destekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 20:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Cahit Özkan'ın yerine getirilen Yılmaz Tunç kimdir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement