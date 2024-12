Çerkes Derneği'nden Çankaya Belediyesi'ne Tepki

Politika

Çerkes Derneği, Çankaya Belediyesi'nin sosyal tesislerine zorla el koyduğunu iddia ederek basın açıklaması gerçekleştirdi. Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen basın açıklamasında sosyal tesislere Çankaya Belediyesi tarafından el koyulduğu iddia edildi. Basın açıklamasına Dernek Başkanı Yusuf Hatuk ve dernek üyeleri katıldı.

"Derneğimiz bir ekol halinde tüm diasporada kültürel çalışmalara öncülük etmiştir"

Bahse konu sosyal tesislerinde önünde basın açıklaması gerçekleştiren Çerkes Derneği Başkanı Yusuf Hatuk, "Derneğimiz bir ekol halinde tüm diasporada kültürel çalışmalara öncülük etmiştir. Halen de birçok farklı alanda kültürel çalışmalarını sürdürmektedir. Önünde durduğumuz Çerkes Derneği Yaşamkent Sosyal Tesisi ve içinde ver aldığı Maykop Parkı Yenimahalle Belediyesi tarafından toplumumuzun ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak üzere tahsis edilen boş alan üzerine, tüm Türkiye'den halkımızın katkılarıyla Çerkes Derneği tarafından inşa edilmiştir. Gerek inşa sürecinin uzaması, gerek pandemi dönemi nedeni ile yapılan yatırımın geri dönüşü de sağlanamamıştır. Ayrıca, tesisin açılış töreni dahil tüm toplantılarda bu tesisin her zaman ilk ihale sürecinde yazılı olarak da belirtildiği üzere 'kültürümüze hizmet için' kullanılacağı CHP'nin ve Çankaya Belediyesinin üst düzey yöneticileri tarafından dile getirilmiştir" diye konuştu.

"Yeni başkan kar amacı gütmeyen bir STK'nın kapısına polis yollayarak tarihe geçmiştir; ama tabi ki en kötü bir şekilde"

Hatuk, sosyal tesis konusunda Çankaya Belediyesi ile yaşanan sorunun çözülmesi için bu güne kadar yaptıkları girişimlerin sonuç vermediğini bildirdi. Mevcut Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ise seçim öncesinde sorunlarının çözüleceği sözü verdiğini dile getiren Hatuk, "Hüseyin Can Güner, seçildikten sonra uzun bir süre randevu vermediği gibi önceki hafta yapılan görüşmede de çözüm önerilerini reddetmiştir. KAFFED Genel Başkanı Ünal Uluçay ve ilgililerin katılımı ile CHP Genel Başkanı özgür Özel ile yaptığımız olumlu görüşme sonrası taleplerimizi gözeten bir çözüme ulaşılacağını beklerken polis gözetiminde tahliye yazısı ile karşılaşmamız süreçte yaşanan haksızlıkları katmerli hale getirmiştir. Yeni Belediye Başkanının Türkiye'nin en büyük bütçeli belediyelerinden birini yönettiği halde buradan alınıp kültürel çalışmalara harcanan cüz'i kiraya göz dikmesi kabul edilebilir bir durum değildir. Ayrıca alınan bu haksız kararın tüm Türkiye Çerkes ve Kafkas toplumlarında uyandıracağı tepkiyi umursamayışı da ayrı bir talihsizliktir. Yeni başkan kar amacı gütmeyen bir kültür sivil toplum kuruluşunun (STK) kapısına polis yollayarak tarihe geçmiştir; ama tabi ki en kötü bir şekilde" ifadelerini kullandı.

"Çerkes Kültürünü korumak ve geliştirmek Çankaya Belediyesinin de görevidir"

Tesisin boşaltılmasına yönelik tebligatın Çerkes halkında doğal bir tepkiye neden olduğuna dikkati çeken Hatuk, "Tesisimizin polis zoruyla boşaltılmasına ilişkin tebligat tüm halkımızda doğal bir tepkiye yol açmıştır. Belediyeler hemşehrilerinin kültürlerini korumak için benzer tesislerin sayısını çoğaltmak, sivil toplumla işbirliğini artırmak ile yükümlü olduğu halde, tam tersi bir adım atılarak halkımızın kendi kaynaklan ile yaptığı tesisin elinden alınmaya çalışılması hiç bir şekilde kabul edilemez. Çerkes Kültürünü korumak ve geliştirmek Çankaya Belediyesinin de görevidir. Üstelik Çankaya Belediyesi bu parka da adını veren anavatanımızdaki Maykop şehrinin belediyesi ile de 30 yıldır kardeş belediye olduğu için bu konuda daha duyarlı olmalıdır. Belediyelerin ve bu arada Çankaya Belediyesinin de başka kültürel STK'lara bu şekilde bir olumsuz yaklaşımının emsalinin olmaması durumun vehametini daha net bir şekilde ortaya koymaktadır. Sosyal belediyecilik anlayışı ile de çelişen bu yaklaşımın tüm Çerkes ve Kafkas toplumunda olduğu gibi genel anlamda demokrat ve vicdanlı tüm kesimler tarafından kabul edilemez bir tavır olarak mahküm edileceği aşikardır. CHP Genel Merkezini, parti üst yönetimini ve bu haksızlığa karsı olan tüm CHP'lileri bu yanlıştan dönülmesi için sürece müdahil olmaya çağırıyoruz" şekilde konuştu. - ANKARA