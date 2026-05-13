CHP, Ara Seçim İçin Muhalefetle Görüştü

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyet, TBMM'de grubu bulunan muhalefet partilerini ziyaret etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın başkanlığındaki heyette Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen yer aldı. Heyet ilk olarak DEM Parti grubunu ziyaret etti. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ile Antalya Milletvekili Saruhan Oluç, heyeti kapıda karşıladı. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Günaydın ile Temelli, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Günaydın, "Görüşmelerde ana gündemimiz ara seçimdir. Biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi iktisadi, yönetilme sorunları var. Yapılan araştırmalar toplumun 3'te 2'sinin bir erken seçim istediğini gösteriyor. Erken seçim talebini karşılamayan AKP'nin Anayasa'nın 78'inci maddesini hatırlamasında fayda var. Çünkü ara seçim bir tercih değil bir zorunluluktur. Anayasa 78 diyor ki; 'En son yapılan seçimlerin üzerinden 30 ay, bir sonraki seçime de 1 yıl var ve TBMM'de boşluklar varsa ara seçim yapılır.' Peki, Meclis'te boşluklar var mı; evet. Hatırlayınız, bizim Kırıkkale, Afyon, Adıyaman ve Kastamonu milletvekillerimiz istifa etmek suretiyle seçimlere girdiler ve belediye başkanı seçildiler; 4 koltuk boş. Kocaeli Milletvekili Sayın Hasan Bitmez'in kürsüde vefatı sonrasında Kocaeli'de boşluk var. Ayrıca İstanbul 1'inci bölgede Sırrı Süreyya Önder'in vefat etmesi ve Murat Kurum'un da bakan olması nedeniyle boşluklar var. O halde burada ara seçimin yapılması için gerekli koşullar oluşmuştur. Bu çerçevede ara seçimden kaçmanın da bir anlamı yoktur" ifadelerini kullandı.

Günaydın, ara seçim mekanizmasının işlemesi için TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.

'DERHAL SEÇİM KARARINI ALSINLAR'

Günaydın, bu yıl içerisinde baskın seçim yapılabileceğine ilişkin bir soru üzerine, "Temmuz ayında NATO toplantısı ülkemizde yapılacak. Toplantının arkasından AKP'nin bir baskın seçime hazırlandığı konusunu spekülasyon olarak duyuyoruz. Adını ne koyarlarsa koysunlar, 'Baskın seçim' ya da 'Erken seçim' fark etmez. Derhal seçim kararını alsınlar; sandığı milletin önüne getirelim ve millet de iradesini ortaya koysun. Eğer bunu partimizle ilgili bir butlan kararı ya da başka bir deyişle rakiplerine faul yaparak onları ringin dışına atma çabasındalarsa, bu demokratik bir mücadele ortamı yaratmaz. Partimize 1,5 yıldır her gün kumpas kuruluyor. Bu kumpaslar kimi zaman milletvekillerine kimi zaman da partimizin kurumsal kimliğine yöneliyor. Bu kumpasları kurdukları günden bu yana CHP bir adım geri atmadı, oylarında azalma olmadı ama AKP'nin saygınlığı açısından durum nereye evrildi" dedi.

'KURULLARIMIZDA TARTIŞACAĞIZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de ara seçim konusunda istişarelerde bulunduklarını belirterek, "Ara seçim konusunda gerçekten önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Anayasa 78 ortada duruyor. Biz bu konuyu bir an önce kurullarımıza ileteceğiz, tartışacağız ve bu görüşmenin sonuçlarını sizlerle paylaşacağız" diye konuştu.

'SANDIKTAN KAÇMANIN HİÇBİR SİYASAL PARTİYE YARARI OLMAMIŞTIR'

CHP heyeti daha sonra Yeni Yol grubunu ziyaret etti. Heyetin, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ile Grup Başkanvekilleri Selçuk Özdağ ve Mehmet Emin Ekmen ile görüşmesi yaklaşık 30 dakika sürdü. Günaydın, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ara seçim için gerekli şartların sağlandığını kaydederek, "Türkiye demokrasi ve hukukla yönetilmeye devam edecektir, bu inancımızı muhafaza ediyoruz. Sandıktan kaçmanın hiçbir siyasal partiye yararı olmamıştır, olmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

'ARA SEÇİM GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR'

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen ise "Bu konuda Meclis zemininde ister bir yasama faaliyeti ister bir Meclis kararı yoluyla olsun yürütülecek her çalışmaya destek oluruz. Ancak şunu hatırlatmak da gerekiyor ki Meclis'teki çoğunluğu nedeniyle bu karar ancak AK Parti'nin parçası olduğu mekanizmayla olabilir. Buradan AK Parti'ye sesleniyoruz; her gün bir milletvekilini transfer ediyor ve yeni transferler için milletvekilleri üzerinde bir kuşatma uyguluyorsunuz. Bunun aynısı belediye başkanları için de yapıyorsunuz. Bu kadar çok milletvekili ve belediye başkanı merakınız varsa buyurun sandığı ortaya koyun" dedi.

'TOPLUMUN YÜZDE 67'Sİ ERKEN SEÇİM İSTİYOR'

İYİ Parti grubunu da ziyaret eden CHP heyeti, İYİ Parti Grup Başkan Vekilleri Turhan Çömez ve Uğur Poyraz ile görüştü. Günaydın görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Şunu açıklıkla ifade etmek isteriz ki; ülkemizde yapılan kamuoyu araştırmaları toplumun yüzde 67'sinin erken seçim istediğini gösteriyor. Bu daha önce kaydedilmemiş bir oran ve bu oran memleketin yönetilemediğini, yurttaşın sorunlarının çözülemediğini ve yurttaşın ancak başka bir seçim ile başka bir iktidara yönelik talebini çok açık gösteriyor. Siyasal iktidarın erken seçim talebinden kaçtığını yaptıkları açıklamalarla gördük. Ancak ara seçim Anayasa'nın emredici hükmüdür" ifadelerini kullandı.

'HER SANDIĞA DESTEK VERİRİZ'

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez ise AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin her gün irtifa kaybettiğini, ekonomik sorunların çoğaldığını ve bu nedenle tartışmaların seçim yapılana kadar süreceğini ifade etti. Çömez, "Açıkça şunu ifade etmek isterim; milletin önüne konabilecek her türlü sandığa, oradan çıkacak millet iradesine sonsuza kadar destek veririz ve milletimizin iradesinin Ankara'da tecelli etmesine her türlü katkıyı sağlarız" diye konuştu.

Haber-Kamera: Aliekber METE-Muhammet BAYRAM/ANKARA,