CHP, Bayramda Siyasi Partileri Ağırladı
21.03.2026 18:36
CHP, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli siyasi partilerin heyetlerini kabul etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programında siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Parti genel merkezinde öğleden önce DSP, DYP, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, DP, MHP heyetlerinin ağırlandığı CHP'ye öğleden sonra Saadet Partisi, Anahtar Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetleri ziyarette bulundu.

Yavuzyılmaz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Akdağoğlu başkanlığındaki heyeti konuk etti.

Heyetin bayramını kutlayan Yavuzyılmaz, milli güvenlik ve milli değerlerin önemine vurgu yaptı.

Akdağoğlu da partisinin genel başkanı Mahmut Arıkan'ın yoğun bir ramazan programı süreci geçirdiğini aktardı.

Anahtar Parti

CHP'ye bir sonraki ziyareti, Anahtar Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Sedat Yalçın başkanlığındaki heyet gerçekleştirdi.

Anahtar Partinin bir ivme yakaladığını ve siyasetteki bir ihtiyacı karşıladığını dile getiren Yavuzyılmaz, "Anahtar Partinin, AKP'nin seçimlerde gidişinin anahtarı olacağını düşünüyorum." dedi.

Yalçın da toplumda büyük bir değişim talebi olduğunu ve bu talep canlı tutulduğu sürece kazanım elde edileceğini ifade etti.

DEVA Partisi

CHP'ye ardından, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan başkanlığındaki heyet konuk oldu.

Yavuzyılmaz, 6'lı masanın demokrasiye önemli katkıları bulunan bir süreç olduğunu ve siyaseti zenginleştirdiğini söyledi.

Altılı masanın TBMM'deki milletvekili aritmetiği açısından en üst düzey sonuçları ürettiğini kaydeden Deniz Yavuzyılmaz, "Türkiye'de demokrasi tarihinde 6'lı masa, çok büyük bir uzlaşı kültürünün yansıdığı bir ortaklaşma olarak geçmiştir." ifadesini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri'nde parti kadrolarının CHP ile kurulan seçim ittifakına önemli katkılar sunduğunu anlattı.

Gelecek Partisi

Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet, bayramlaşma programı kapsamında Gelecek Partisi heyetini ağırladı.

Genel Başkan Yardımcısı Rumi Bekiroğlu başkanlığındaki heyet, Yavuzyılmaz'a, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun editörlüğünü üstlendiği "Gazze'de Soykırım" adlı kitabını hediye etti.

Yavuzyılmaz da hediye için teşekkür ederek, Gelecek Partisi heyetinin bayramını kutladı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına değinen Yavuzyılmaz, şöyle konuştu:

"İnsan şunu düşünüyor, bu kadar acımasızlık nasıl olabilir. Göz göre göre çocukları vuruyorlar, bombalıyorlar. Epstein belgelerinde açıklananlar, kadınlara yapılan o işkenceler, tecavüzler, ayinler... Bunu yapanların rahatlıkla Gazze katliamını da yapabileceğine kanaat getirdim. Gazze üzerinden Epstein belgelerini değerlendirdiğimizde, o suçlara karışanların rahatlıkla bu kararı alıp çocukların ölümüne hiç gözlerini kırpmadan karar verebilecek bir acımasızlıkta olabileceklerini bu şekliyle görmek ve anlamak maalesef mümkün."

Gelecek Partisi heyeti başkanı Rumi Bekiroğlu da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi ziyareti

Ramazan Bayramı dolayısıyla CHP'yi ziyaret eden partilerden bir diğeri de Yeniden Refah Partisi oldu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarına tepki gösteren Yavuzyılmaz, "Okulu bombaladılar, bombalamayla ilgili bir özür ya da hata yaptıklarına dair bir açıklama da duymadık. Gazze sürecinden sonra okul bombalanmasının İran'da da devam etmesi bir tesadüf olamaz. Gazze'de dünya çok kötü bir sınav verdi. Gazze, dünya tarihine geçen insanlığın kara bir lekesidir." değerlendirmesini yaptı.

Yeniden Refah Partisi heyetine başkanlık eden Genel Başkan Yardımcısı Bilal Yıldırım da ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarını eleştirerek, "ABD, siyonistler geliyor komşumuz İran'ı bombalıyorlar, katliam yapıyorlar. Ramazanda kız çocuklarını katlettiler ama biz buna ciddi bir tepki veremedik." dedi.

CHP'de Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen siyasi partilerle bayramlaşma programı, Vatan Partisi, Zafer Partisi, Anavatan Partisi, Milli Yol Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi heyetlerinin ziyaretleriyle sona erdi.

Öte yandan, parti genel merkezinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Yavuzyılmaz, Ankara milletvekilleri, belediye başkanları, Parti Meclisi üyeleri ile il ve ilçe örgüt yöneticilerinin katılımıyla teşkilat mensuplarıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaynak: AA

Advertisement
