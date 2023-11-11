CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
11.11.2023 17:08
- Güncelleme: 17:12
CHP'de yeni MYK belirlendi! Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirildi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. Yeni MYK'da 24 kişi yer aldı. Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, parti sözcülüğüne Deniz Yücel getirildi.
YENİ PARTİ MECLİSİ İLE İLK TOPLANTI
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralan Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kurultay değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması konuları ele alındı.
GÖLGE KABİNE DİYE DUYURDU
Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada 24 kişiden oluşanve gölge kabine olarak nitelendirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. 24 yeni genel başkan yardımcısına aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakanlara karşılık gelen bir görev alanı tanımlandı.
İŞTE CHP'NİN MYK ÜYELERİ
- Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
- Parti Sözcüsü: Deniz Yücel
- Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut
- Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökan Zeybek
- Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
- Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat
- Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Nazlıaka
- Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftçi
- Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tüm
- Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yankı Bağcıoğlu
- Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Yavuzyılmaz
- Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yalçın Karatepe
- İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Bakan
- Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen
- Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gülşah Deniz Atalay
- Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Uzgel
- Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevgi Kılıç
- Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koza Yardımcı
- Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Demir
- Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Zeliha Aksaz Şahbaz
- Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Pınar Uzun
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Suat Özçağdaş
- Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Edem
- Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ulaş Karasu