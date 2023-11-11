 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi - Son Dakika

CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi

11.11.2023 17:08  - Güncelleme: 17:12

CHP'de yeni MYK belirlendi! Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke getirildi, Parti Sözcüsü ise Deniz Yücel oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. Yeni MYK'da 24 kişi yer aldı. Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, parti sözcülüğüne Deniz Yücel getirildi.

YENİ PARTİ MECLİSİ İLE İLK TOPLANTI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralan Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kurultay değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması konuları ele alındı.

GÖLGE KABİNE DİYE DUYURDU

Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada 24 kişiden oluşanve gölge kabine olarak nitelendirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. 24 yeni genel başkan yardımcısına aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakanlara karşılık gelen bir görev alanı tanımlandı.

İŞTE CHP'NİN MYK ÜYELERİ

  • Genel Sekreter: Selin Sayek Böke
  • Parti Sözcüsü: Deniz Yücel
  • Medya ve Halkla ilişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Burhanettin Bulut
  • Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökan Zeybek
  • Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ensar Aytekin
  • Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Özgür Karabat
  • Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Aylin Nazlıaka
  • Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gül Çiftçi
  • Yurtdışı Örgütlenmesinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Tüm
  • Milli Savunmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yankı Bağcıoğlu
  • Enerji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Yavuzyılmaz
  • Hazine Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yalçın Karatepe
  • İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Murat Bakan
  • Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gökçe Gökçen
  • Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Gülşah Deniz Atalay
  • Dış ilişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: İlhan Uzgel
  • Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Sevgi Kılıç
  • Kültür Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Koza Yardımcı
  • Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Volkan Demir
  • Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Zeliha Aksaz Şahbaz
  • Sanayi ve Teknoloji Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Pınar Uzun
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Suat Özçağdaş
  • Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Erhan Edem
  • Ulaştırma ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ulaş Karasu

Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Erzurum'da Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklanarak cezaevine gönderildi
17:31 Spalletti Zaniolo hakkındaki kararını verdi
17:08 CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi
16:31 Şarkıcı Ege'den yıllar sonra gelen itiraf: En büyük keşkem eski sevgilim, onun kızı benim olabilirdi
16:23 İsrail güçleri, Gazze'de Şifa Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesini bombaladı
15:46 İş adamı Nurhan Ör cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı: Cesedini parçalara ayırıp asitle eritmişler
15:38 Süper Lig'de 7 gollü düello! Kayserispor seriyi 4 maça çıkardı
15:34 İstanbul'da sır ölüm! 6 aydır kapalı olan restoranda ceset bulundu
15:14 Ibrahimovic golü atan Trabzonspor'un yıldızı Onuachu tüm dünyanın dilinde
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad'daki zirvede böyle seslendi: Gazze'de birkaç saat değil, kalıcı barış gerek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2023 18:03:11. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement