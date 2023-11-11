CHP'de yeni Merkez Yönetim Kurulu belirlendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu. Yeni MYK'da 24 kişi yer aldı. Genel Sekreterlik görevine Selin Sayek Böke, parti sözcülüğüne Deniz Yücel getirildi.

YENİ PARTİ MECLİSİ İLE İLK TOPLANTI

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan genel başkanlık koltuğunu devralan Özgür Özel, 38. Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda kurultay değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca yargıdaki tartışmalar, yeni dönem siyasetinde yapılması gerekenler, yerel seçimlere hazırlık ve yeni parti yönetiminin oluşturulması konuları ele alındı.

GÖLGE KABİNE DİYE DUYURDU

Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada 24 kişiden oluşanve gölge kabine olarak nitelendirdiği yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) açıkladı. 24 yeni genel başkan yardımcısına aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki bakanlara karşılık gelen bir görev alanı tanımlandı.

İŞTE CHP'NİN MYK ÜYELERİ