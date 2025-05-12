CHP'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var - Son Dakika
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Politika

CHP'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var

CHP\'den PKK\'nın fesih kararına ilk yorum: Olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var

CHP, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını, kararın açıklanmasının hemen ardından düzenlenen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirdi. PKK'nın kararını ve açıklamasını değerlendiren CHP kurmayları, kararı ''barış için olumlu bir adım'' olduğunu vurgularken; yanıtlanması gereken soruların olduğunu belirtti.

12.05.2025 18:01
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Terör örgütünü PKK'nın kendini feshetme kararını değerlendiren CHP kurmayları, "Barış için olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) MYK bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında çevrimiçi olarak toplandı. CHP lideri Özel'in Manisa'dan katıldığı MYK toplantısının en önemli gündem maddesi, terör örgütü PKK'nın toplantıdan saatler önce yaptığı fesih ve silah bırakma kararı oldu.

KURMAYLARDAN İLK YORUM

CHP'nin sürece yönelik ilk değerlendirmelerini anlatan CHP kurmayları, "Silah bırakma kararı barış açısından olumlu bir adım. Türkiye'de barışın sağlanmasını en çok CHP ister. CHP Kürt sorununu hiçbir zaman inkar etmedi" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın bildirisinde Lozan Antlaşması'nın ve 1924 Anayasası'nın geçtiğine dikkati çeken CHP'liler, 1924 Anayasası'nda üniter devlet tanımının yer aldığının altını çizdi. Lozan Antlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu niteliğinde olduğunu vurgulayan CHP kurmayları, "Lozan'ı tartışmaya açmak, yeniden bir Cumhuriyet tanımlaması yapmak demek" ifadesini kullandı.

"TABLOYU KALDIRDIĞIMIZDA ALTINDAN ABD ÇIKACAK"

1 Ekim 2024'te TBMM'de başlayan, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretleriyle devam eden ve terör örgütü PKK'nın fesih açıklamasına evrilen sürecin Orta Doğu'daki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını kaydeden CHP'liler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hem Putin'in yakın zamanda anlaşma yapacak olması hem bugün bu olayın olması... Zamanlama tesadüf değil. YPG ile ilgili hiçbir açıklama yok. PKK kendini feshediyor. Üst tarafta Rusya ve Ukrayna anlaşıyor. Aşağıda Suriye politikası oluşturulmaya çalışılıyor. Günün sonunda tabloyu kaldırdığımızda altından ABD çıkacak. Yeniden bir Orta Doğu projesinin altyapısı."

"KÜRT SORUNU YALNIZCA GÜVENLİK POLİTİKALARI İLE ELE ALINMAMALI"

AK Parti'nin Kürt sorununun çözümüne yönelik adımlarının samimi olmadığına işaret eden CHP'liler, CHP'nin ise Kürt sorununa yönelik tarihsel bir tutarlılık içinde olduğunu vurguladı. Kürt sorununun yalnızca güvenlik politikalarıyla ele alınmaması gerektiğine dikkati çeken CHP'liler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yalnızca Kürt sorunu değil, bunun bir demokratikleşme sorunu olduğunu, birlikte ortak yaşamın sağlanması gerekliliğini on yıllardır söylüyoruz. Düne kadar Kürtlere 'terörist' diyen, düne kadar hesaplaşma kültürüyle, bir öç alma kültürüyle hareket eden, sonra barış sürecini ortaya koyan, barış sürecinden hendek politikasına, Gar Katliamı politikasına gelen, sonra yeniden çark eden; yani bir ileri iki geri yapan bir siyaset var Kürtlerin karşısında."

"YANIT BEKLEYEN SORULAR VAR"

CHP'liler, PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma kararına karşı, yanıt bekleyen sorular olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Metinde, 'Demokratik mücadelenin yolu açılmıştır' deniliyor ama o mücadelenin yolu ne, yöntemi ne, ne verildi? Durup dururken bugüne kadar bu demokratik mücadele ortamıyla ilgili ne değişti de silah bırakmaya evrildi bu süreç? Silahlar ne olacak, nereye teslim edilecek? Silah bırakanlar ne olacak? Bunlar hiç konuşulmadan mı bu kişiler silah bıraktı? 'Hadi, Bahçeli istedi. Silah bıraktık' mı diyecekler? Ne üzerine anlaşıldı? Selahattin Demirtaş ne olacak? Öcalan'ın süreci ne olacak? Bir af getirecekse ki kısmi aftan bahsediliyor, 'Bir genel af olmayacak' deniliyor. Sadecebu af karşılığı mı bu işler yapıldı?"

"AK PARTİ'YE GÜVEN OLMAZ"

Üniter devlet yapısının önemine dikkati çeken kurmaylar, "Kırmızı çizgilerimizi tekrar hatırlatarak, gündemimizden kopmayarak yola devam edeceğiz. AK Parti'ye güven olmaz. Bugün bunları yapacak, kendi oyunu yükseltecek, bir dış politika oyunu kuracak. Ama yarın Kürtleri yine terörize edip farklı bir sürece girmeyeceğinin garantisi yok ki bunları yaşadık. Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuğunu koruduğu, bunun için bir takım pazarlıklar yapıldığı bir sürece destek veremeyiz."

Kaynak: ANKA

Politika, 3-sayfa, Terör, Yaşam, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den PKK'nın fesih kararına ilk yorum: Olumlu bir adım ama yanıtlanması gereken sorular var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Abuzer Kadayıf:
    Sancılılar 28 3 Yanıtla
  • 220198:
    neyin pazarligi mesala?hani cb secimlerin de hirsz ekrum la kilicdaroglu ozerklik veriyordu ya bas bas avrupada bile verilmeli diye bagiriyorlardi sizin pazarliginiz zirveydi size yetisemezler 24 4 Yanıtla
  • Sinan Bayraktar:
    bişey aramasanız olmaz ????standart tebrik ederiz ama ama ne var ama neden ?? 17 4 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    allahın izniyle bu iş bitecek. kardeşlik kazanacak 14 1 Yanıtla
  • Subahan1*:
    işinize gelmedimi.. özerklik veriyorsunuz toprak veriyorsunuz.. hahah işte hiçbir şey vermeden Halle dile biliyormuş demi 13 1 Yanıtla
  • Ergin Akkaya:
    ya dimi senin isteğin bu değildi chp çünkü çok büyük oy kaybedeceksin senin işine gelmez bu durum hayatınız dalga dümen artık chp inek altında buzağı arar yakında kopmle yok olacak chp 11 1 Yanıtla
  • Halis demir:
    oy hortumları kesildi daha çok cıyaklayacaklar iki oy için kent uzlaşısı yapan hainler çıldırıyor. 10 0 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    PKK BİTTİ UZANTISI CHP BİTMEDİ 8 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ama sız bir tane işe yorum yapmazsınız zaten, illa bir ama nız var. 7 0 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    Hala anlamıyor bu Cahil Halt Partisi Kürt sorunu yok terör sorun bunu problem görmelerinin en büyük nedeni oyları gidecek diye 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    koltuk sevdalısı Tayyip yine seçilme derdinde tüm tuşlara basıyor Vahide inse yine seçilmez 0 2 Yanıtla
  • Szka788304:
    bizimde yanıtını beklediğimiz sorular var hdp barajı geçsin diye oy kampanyası niçin yaptınız elli iki vatandaşımızın katili ne neden özgürlük vaad ettiniz yargıdaki bir olaya neden halkı sokağa döktünüz parise kimin parasıyla gittiniz ekonomi yi eleştirip neden konser verdiniz? 1 0 Yanıtla
  • Osman A:
    Ya buna bari amasız fakatsız destek verin beee...Siz nasıl bişeysiniz ya. Ülkenin lehine ne yapılsa,hemen tam tersi bişey söylüyorsunuz. Allah sizi bildiği gibi yapsın. 0 0 Yanıtla
  • istanbul.34:
    CHP nin bakışı olumlu ama cevaplanması gereken kuşkuya dair sorular var ;) 0 0 Yanıtla
  • ahmet demir:
    türkiyenin chp sorunu pkk dan dsha büyüktür 0 0 Yanıtla
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