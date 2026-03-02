CHP\'den Vergi Reformu ve Yeni Hedefler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Vergi adaleti için kapsamlı bir vergi reformunu hayata geçireceğiz. İlk olarak dolaylı vergilerin, toplam vergiler içindeki payını OECD ülkeleri seviyesine indireceğiz. Yani bugünkü yüzde 65 seviyesinden yüzde 30'lu seviyelere düşeceğiz." dedi.

Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) tarafından CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Milletle Birlikte, Milletin Emrinde" buluşmasında yaptığı konuşmada, bir sonraki genel seçimlerde iktidara gelmeleri durumunda devreye almayı planladıkları hükümet programına dair detayları paylaştı.

Mevcut hükümet sistemini değiştireceklerini, kuvvetler ayrılığını gerçek anlamda tesis edeceklerini, TBMM'nin yasama ve denetim yetkilerinin tahkim edileceğini ve en kısa sürede demokratik parlamenter sisteme geçeceklerini belirten Özel, adalet, dış politika, eğitim ve sağlık, refah ve istihdam, savunma sanayisi, tarımsal üretim gibi alanlarda hayata geçirmeyi hedefledikleri çalışmaları anlattı.

Türkiye'nin geleceğini güvence altına almanın ilk şartının, bağımsız ve tarafsız bir yargı düzenini inşa etmekten geçtiğini aktaran Özel, "Biz, bağımsız, tarafsız, adil, hızlı bir yargı sistemi için kapsamlı bir adalet reformu hazırlıyoruz. Bağımsız yargı karşısında herkes eşit olacak ve eşit muamele görecek. Yargıç ve savcılara her türlü yer ve kürsü güvencesi sağlanacak. Yıllarca süren yargılama çileleri bitecek, yargıda üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğü egemen olacak. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına tam bir uyum sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Vergi, emekli maaşı, emekli ikramiyesi

Türkiye'de insanların çalışıp kazanamadığını, üretip karşılığını alamadığını savunan Özel, "Vergi adaleti için kapsamlı bir vergi reformunu hayata geçireceğiz. İlk olarak dolaylı vergilerin, toplam vergiler içindeki payını OECD ülkeleri seviyesine indireceğiz. Yani bugünkü yüzde 65 seviyesinden yüzde 30'lu seviyelere düşeceğiz." dedi.

Özel, çok kazananın çok, az kazananın az, kazanmayanların ise vergi ödemeyeceği, kazancı ancak kendine yetenlerin ise vergiden büyük oranda muaf tutulacağı adil bir vergi sistemi kuracaklarını belirterek, şu vaatleri paylaştı:

"Temel tüketim ürünlerini vergiden muaf tutacağız. Doğal gazdan, mutfak tüpünden, tırnak makasından, zaruri ev aletlerinden özel tüketim vergisi alınmayacak. Ancak elmastan, pırlantadan, lüks kol saatinden özel tüketim vergisi alınacak. Gelir vergisi dilimleri, yoksulluk sınırı hesabıyla yeniden güncellenecek. En düşük emekli maaşı, asgari ücrete yükseltilecek. Emeklilerimize söz verdiğimiz bayramlarda bir asgari ücret ikramiyeyi derhal hayata geçireceğiz."

Güçlü bir ekonomi ve sağlam bir demokrasinin etkili bir dış politika ile tamamlandığında kalıcı hale geleceğine işaret eden Özgür Özel, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyelik için tüm adımları hızlı ve etkili şekilde atacaklarını söyledi.

Savunma sanayisi

Partisinin iktidar olması durumunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedefine ulaşması için gerekli tüm tedbirleri alacaklarını dile getiren Özel, askeri sağlık sistemini yeniden tesis edeceklerini aktardı.

Refah ve istihdam

CHP Genel Başkanı Özel konuşmasına, partisinin refah ve istihdamı içeren vaatleriyle devam etti.

Ticaret ve sanayide yeni bir kalkınma hamlesini planlı, şeffaf ve stratejik bir anlayışla başlatacaklarını belirten Özel, "Ülke kaynaklarının ihtiyaçlar ve öncelikler doğrultusunda, öngörülebilir, hesap verebilir, verimli şekilde planlamasını sağlamak için Türkiye Planlama Teşkilatını kuracağız. Temel hedefimiz iktidarımızın ilk döneminde AB'ye tam üye olmaktır." şeklinde konuştu.

Tarımsal üretim

Çiftçilerin belirsizlik içinde üretim yaptığını ileri süren Özgür Özel, "Alım garantili üretim modelini hayata geçireceğiz. Çiftçi ürününü satacağı fiyatı ekimden önce bilecek. Planını yapacak, ona göre ekecek. Alıcı ne alacağını, üretici ne üretmesi gerektiğini bilecek." ifadesini kullandı.

Özel, tarımsal destekleri Tarım Kanunu'nun uyardığı şekilde vereceklerini, çiftçi borçlarının faizini sileceklerini, çiftçinin kullandığı mazottan vergiyi tamamen kaldıracaklarını ve yurt dışından et ithalatını bitireceklerini kaydetti.

Sosyal devlet

Herkese belli bir gelir desteğini sağlayan sosyal devleti mutlaka kuracaklarını dile getiren Özel, barınmayı temel bir insan hakkı olarak gördüklerini ifade etti.

Özel, şunları söyledi:

"TOKİ'nin yıllık konut üretimi 45 binden 120 bine çıkarılacak. Üretilen konutların en az yüzde 25'i kiralık sosyal konut olacak. Sosyal konut kira bedeli, hane gelirinin yüzde 25'ini geçmeyecek. Sosyal Enerji Destek Fonunu kuruyoruz. İhtiyaç sahiplerine her ay 300 kilovatsaate kadar elektrik, kışın 80 metreküp ve yazın 30 metreküpe kadar ücretsiz doğal gaz sağlayacağız. Kalıcı yaz saati uygulamasına ilk elden son vereceğiz."

Eğitim ve sağlık

Partisinin eğitim ve sağlık politikasına dair vaatlerini paylaşan Özel, şunları kaydetti:

"Öğrencilere bir öğün ücretsiz okul yemeği ve içme suyu vereceğiz. Kamuda mülakatı kaldıracağız, liyakatı getireceğiz. 100 bin öğretmen, 100 bin temizlik görevlisi ve ataması yapılmamış uzman çavuşlar arasından 65 bin güvenlik görevlisi ile 75 bin okul sağlığı hemşiresini ilk yıl atayacağız. Her okula temel ihtiyaç bütçesi tahsis edeceğiz. Okullarda uyuşturucu, suç çeteleri ve akran zorbalığına karşı kararlı ve etkili önlemler alacağız."

Mevcut şehir hastanelerini koruyacaklarını, yeni hastaneleri ise şehre en yakın, en uygun yerde ve ihtiyaç olan büyüklükte, erişilebilir şekilde yapacaklarını ifade eden Özgür Özel, "Kapatılan devlet hastanelerini ihtiyaca göre yeniden açacağız. 5 yılda 200 bin sağlık çalışanı istihdam edeceğiz. Performans sistemini kaldıracak, emekliliğe yansıyan temel ücret, liyakat esaslı atama ve terfi sistemini getireceğiz. Sağlık çalışanlarına şiddete gerçek bir caydırıcılık sağlayacak düzenlemeleri vakit kaybetmeden yapacağız. Tedavi ve ilaçta katkı payı, ilave ücret, fark ücretlerini kaldıracağız. Aile hekimlerinde ücretsiz ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulacak." diye konuştu.

Turizm, ulaştırma, altyapı

Güvenli turizm yatırımlarına uygun finansman desteği ve KDV istisnası getireceklerini söyleyen Özel, konaklama vergisi gelirlerini yerel yönetimlere ve turizm altyapısına aktaracaklarını, her bölgeden en az bir ürünü dünya markası yapacaklarını ve turizmde yerel kalkınmayı destekleyeceklerini anlattı.

Özel, ulaştırma ve altyapıda da yeni ve güçlü adımlar atacaklarını, organize sanayi bölgeleri ve lojistik merkezlerini doğrudan demir yolu ağına bağlayacaklarını, bölünmüş yolları ilk 5 yılda 40 bin kilometreye ulaştıracaklarını, 9 bin kilometre olan elektrikli ve konvansiyonel ana hat demir yolu ağını ilk beş yılda toplam 14 bin kilometreye çıkaracaklarını belirtti.

Kadına yönelik şiddetin cezasız kalmasını önlemek için yeni ve etkin düzenlemeleri hayata geçirip eksiksiz uygulayacaklarını dile getiren Özel, İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden taraf olacaklarını, her mahallede devlet kreşleri açacaklarını, aile gelirinin yüzde 6'sını aşan kreş giderlerini devletin karşılayacağını söyledi.

Özel, gençler ve öğrencilerle ilgili politikalarını ise şöyle paylaştı:

"Bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine getireceğiz. Cumhuriyet yurtları ile barınma sorununu kökten çözeceğiz. Kiralık sosyal konut uygulamasını gençlerin kullanımına öncelikle sunacağız. 25 yaş altı her gence eğitimini tamamladıktan sonra dört ay içinde iş, staj veya eğitim sunulmasını garanti eden Genç İstihdam Garantisi Programı'nı hayata geçireceğiz. Hangi marka ve model olursa olsun gençlerin aldığı ilk bilgisayar ve ilk cep telefonundan tüm vergileri kaldıracağız."