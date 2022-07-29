Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren bir zam daha geliyor

"Ne olur kapıyı aç Elif ben geldim" diye yalvardı ama çağrısı sonuçsuz kaldı

CHP'nin gurbetçilere yönelik başlattığı 'Sıla Yolu' projesi, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, beraberindeki heyetle projenin tanıtımı ve gurbetçilerin sorunlarını dinlemek üzere Kapıkule'ye geldi. Tezcan'a Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu , Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer , İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç , Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve partililer eşlik etti. Tezcan, sınır kapısında kurulan stantta ülkeye giriş ve çıkış yapan gurbetçilere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektubunu vererek, sorunlarını dinleyeceklerini dile getirdi.

Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Bülent Tezcan, Türkiye, Sıla, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › CHP'li Tezcan, Kapıkule'de 'Sıla Yolu' projesini başlattı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.