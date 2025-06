CHP Genel Başkanı Özel: "Bayburt mitingi ile birlikte normal programımıza döneceğiz"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da cuma namazının ardından beraberindeki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte açıklamalarda bulundu. Filistin meselesinin Türkiye'nin ulusal meselesi olduğunu kaydeden Özel, pazar günü Saadet Partisi tarafından düzenlenecek olan Filistin ile Dayanışma Mitingine katılacaklarını açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in taziye programının tamamlanmasının ardından Manisa Lokantacılar Odası eski başkanlarından Mehmet Akgül tarafından Ferdi Zeyrek için verilen hayır yemeğine katılan CHP Genel Başkanı Hatuniye Camiinde kıldığı cuma namazının ardından beraberindeki Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile birlikte açıklamalarda bulundu.

İnce'den ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Özgür Özel, "Bir kez daha hem Manisa yerel basınına, yereldeki ulusal basının temsilcilerine, hem de dışarıdan gelip burada bir haftadadır bizi takip eden basın emekçilerine teşekkür ediyoruz. Manisa'nın yasını Türkiye'ye duyurdunuz. Türkiye'nin taziyesi de Manisa'ya sizler sayesinde taşındı. Büyük emek verdiniz. Bizimle birlikte gündüz, gece uyumadan çalıştınız. Bizim normal programımızda bugün öğlen saatlerinde Memleket Partisi'ni, Sayın Genel Başkan Muharrem İnce'yi ziyaret etmek vardı. Hatta o da şöyle demişti, gün cuma olunca, 'Biraz erken gelin. Birlikte yemek yeriz, cumaya da beraber bizim orada gideriz' demişti. Kendisi Grup Başkanvekiliyken zaman zaman Meclis'te cumaya birlikte giderdik, ben eşlik ederdim. Ben de büyük bir memnuniyetle kabul etmiştim. Programımız öyleydi. Ancak Ferdi Başkanımızın vefatıyla bütün programlar iptal olunca cumayı burada, bizim memleketimizde birlikte kılmak nasipmiş. Böyle yaptık. Şimdi de kabri ziyaret edeceğiz, aileyi ziyaret edeceğiz" dedi.

" İsrail'i kınama mitingine katılacağız"

Bir haftadır bütün programlarını iptal ettiklerini hatırlatan Özel, "Manisa'yı bir haftadır takip ediyorsunuz. Biz burada siyaseti mümkün olan en üst düzey nezaketle ve kimse kimseyi dışlamadan, kötü söz olmadan, herkesin birbirinin iyi gününe, kötü gününe koştuğu şekilde yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün namazı yanımızda Memleket Partisi'nin Genel Başkanı Muharrem İnce, önceki dönem Bakanımız, hemşerimiz, AK Parti İzmir Milletvekili Muharrem Kasapoğlu birlikte kıldık. Her ikisi de bugün taziye için Manisa'dalar. Birazdan da kabristana hep beraber gideceğiz. Her ikisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada çok sayıda program iptal ettik. Buradan bugün akşamüstü ayrılıp Bayburt'a gidiyorum. Bayburt'taki miting programımızla birlikte artık normal programımıza döneceğiz. Saadet Partisi'nin Genel Başkanı tarafından pazar günü Filistin ile Dayanışma Mitingine davet edildim. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüyle birlikte Üsküdar'da Saadet Partisi'nin tertip ettiği Filistin ile dayanışma, İsrail'i kınama mitingine gideceğiz. Orada bir konuşma yapacağız, Sayın Genel Başkan'ın talebi üzerine. Dün akşam saatlerinde gözü dönmüş İsrail'in bu kez İran'a saldırmasını net, kesin bir dille kınıyoruz. Diplomasiye alan açılması lazım. Silahlara alan açılmaması lazım. Her iki tarafı da itidale, barışa davet ediyoruz. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hükümetin, İsrail'e karşı müsamahakar tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini, bir yalan olduğu artık kesin ve net ortaya çıkan 'Filistin'e gidiyor gemiler, İsrail ile ticaret yok' Filistin'e makarna bile götürülmesine izin vermediler, Madleen gemisini, 12 aktivisti aldılar. Tutukladılar, zor serbest bıraktılar. Oradaki iki Türk vatandaşının sağ salim kurtulmuş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

"İsrail sessizlikten cesaret alıyor"

"Bir kez daha söylüyoruz. Bu İsrail sessizlikten, bu İsrail, 'Aman bunlar Trump ile arayı bozamazlar, bize bir şey diyemezler, deseler de işte küçük harflerle konuşurlar' meselesinden cesaret alıyor." diyen Özel, "Filistin'de hayatını kaybeden herkesin de dün İran'a yapılan saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin de dünya barışını tehdit eden, Türkiye'nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın da mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail'i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. Bir kez daha söylüyorum, bir kez de hastane bahçesinde söylemiştim, Madleen saldırısı sırasında. İsrail'in karşısında net olsunlar, dik olsunlar; bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız, arkalarına geçeriz, en net desteği veririz. Ama böyle müsamahakar tutumlar, bugüne kadarki müsamahakar tutumlar İsrail'e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz. Filistin meselesi, Türkiye'nin ulusal meselesidir. Hükümetine buna uygun davranmaya davet ediyorum" diyerek, İsrail'e karşı daha sert tepkiler verilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni başkan pazartesi belli olacak

Genel Başkan Özel, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Pazartesi günü olağanüstü toplantıda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak seçimlere ilişkin soruya yanıt veren Özel, "Arkadaşlar, biz dün belediye meclis grubumuzu buradaki mevlitten sonra topladık. Arkadaşlara 'Sizin bu konudaki görüşlerinizi duymak isteriz' dedik. Çünkü pazartesiye kondu. Ben de buradan ayrılacağım. Ardından da Bayburt'a, oradan Üsküdar'a mitinglere gideceğim. 'Görüşlerinizi duymak isteriz' dedik. Herkes Ferdi Başkan'la anılarını anlattı. 58 arkadaşımız birden dediler ki, 'Pazartesi günü biz sizden bir isim duyarız, emanetiniz namusumuzdur. Kimi söylüyorsa partimiz, biz o arkadaşımızı seçeriz. Bugün ne isim konuşabiliriz, ne de herhangi bir talep söyleriz.' Ki bütün arkadaşların birden değerlendirmesi, 'Bu vakitten sonra Ferdi'nin hatırası önünde saygılı davranacak, ailesine sahip çıkacak, Ferdi'nin hayallerini gerçekleştirecek birine ihtiyaç var. Onu partimiz görevlendirir, biz sahip çıkarız' dediler. Biz de teşekkür ettik. Gözyaşları içinde ve son derece duygulu bir toplantıydı zaten. İşin o kısmını arkadaşlar öyle çözümlemeyi tercih ettiler" şeklinde konuştu.

Özel, "Manisa'da süren soruşturma hakkında yeni bir gelişme var mı" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Bende yok. Ben de yakından takip ediyorum. Oldukça da zaten sizinle hem Başsavcılık hem de Adalet Bakanlığı paylaşıyor. Biz de yakından takip ediyoruz. En titizlikle sürdürülmesini ve her şeyin ortaya çıkarılmasını ben de bekliyorum. Teşekkür ediyoruz."

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise şunları söyledi: "Ferdi kardeşimiz, değerli belediye başkanımız bütün Türkiye'yi üzüntüye boğdu. Ben başta anne babası, eşi, çocukları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer olmak üzere ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına ve tüm Manisalılara başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. Allah mekanını cennet etsin." - MANİSA