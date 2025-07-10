CHP Genel Başkanı Özel: "Mecliste kanun teklifimiz var, yargılamaları TRT\'den yayınlayın"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mecliste kanun teklifimiz var. Hodri meydan, yargılamaları TRT'den yayınlayın. TRT, bir kanalından öyle oyun yapmadan, iddiayı da cevabı da satır satır, açıldığından, kapanana kadar yayınlasın. Ayrıca, oradan frekans verilip isteyen her kanalın canlı vermesini istiyoruz. Artık iftiradan bıktık. Yapılan saldırıyı geri püskürteceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar için Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen 'Başkanlarımıza Özgürlük' mitingine katıldı.

"Büyük bir haksızlığa karşı toplandık"

CHP Genel Başkanı Özel, konuşmasının başında fenalaşan bir vatandaş için sağlık görevlilerini çağırıp konuşmasına ara verdi. Sağlık görevlilerin müdahalesinin ardından konuşmasına devam eden Özel, "Bugün burada büyük bir haksızlığın karşısında haklıların yanında durmak için, Adana'nın iradesinin yanında durmak, tehditlerinin arkasında durmak, Adana gibi başkan Zeydan Karalar'a, Oya Tekin'e, Kadir Aydar kardeşimize sahip çıkmak için geldiniz" ifadelerini kullandı.

"250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor"

Uğur Mumcu Meydanı'na 250 bin kişinin geldiğini belirten Özel, "Bu büyük haksızlık yaşandığında miting kararı verip sizinle birlikte olmaya karar verdik. Dediler ki, '1 günde o meydan dolmaz. En son Ferdi Tayfur'un tarihi konserinde doldu, başka türlü dolmaz' dediler. Görüyor musun Zeydan başkan; 250 bin hemşerin sana sahip çıkıyor. Adana evlatlarına, iradesine sahip çıkıp kumpaslara itiraz ediyor" diye konuştu.

"Onlar, kendilerini yenenlerini istemiyorlar"

İstanbul Saraçhane'de milyonlarca kişi ile miting yaptıklarını anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bütün illerde de mitingler düzenlemeye başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

" Türkiye'de bir şeyler oluyor. 19 Mart günü sabahın erken saatlerinde 1 gün önce 30 yıllık diplomasını iptal ettikleri Ekrem başkanın kapısına dayananlar bir darbeye giriştiler. Darbe, iktidara, yönetene yapılır. Bu darbe, öyle bir darbeydi ki hem İstanbul'un yerel seçimde seçtiğine, 16 milyonun seçtiğine, bir sonraki cumhurbaşkanına darbeye kalktılar. Bizde darbenin hedef aldığı merkeze, Saraçhane'ye gittik. 19 Mart'ta Saraçhane'ye gelin, toplanın dedik. Korktular, 5 günlük yasak getirdiler, metroları doldurup otobüslere engel oldular. Ancak Saraçhane'de milyonlar olduk, Ekrem başkana, İstanbul'a sahip çıkıp darbeyi geri püskürttük. Bugün, darbenin üzerinden 118 gün geçtikten sonra o darbeyi yapanlar sadece İstanbul ile yetinmeyip Adana, Antalya, Adıyaman ve İzmir'in iradesine göz diktiler. Onlar, kendilerini yenenlerini istemiyorlar. İstanbul'daki bir avuç darbeciye karşı işte Adana'nın iradesi, Adanalıyık, Allah'ın adamıyık diyenler burada."

"Bugün bir şehir iradesine sahip çıkmak için ayağa kalkmış"

Miting alanına otobüslerle gelen kişilerin ücretsiz taşındığını belirten Özgür Özel, "Birileri cumhurbaşkanını kandırmış. 3 sağlam savcım, 3 sağlam hakimim, 3 tane de yalancı şahidim, iftiracım var. Bunları al aşağı ederiz demiş. Ancak iş öyle değil, kazın ayağı öyle değil. Artık, asla ve asla bu darbeye teslim olmayız. Bu darbeye karşı direnmeye hazırız. Bu işin sonunun ülke için, Adana için, yoksullar için, emekliler için iyi olacağını, artık zenginlerin değil, garibanlarının dönemi olacağını göreceğiz. Bugün bir şehir iradesine sahip çıkmak için ayağa kalkmış. Bütün minibüs kooperatifleri karar almış ve herkesi buraya bedava getirmiş. Herkes mitingi duyup buraya koşup gelmiş. İyi ki varsınız" dedi.

"Eskiden ihale ile yapılan işleri artık belediye personeli yapıyor"

Zeydan Karalar'ın 11 yıl önce yaşanan bir olay sonucu tutuklandığını anlatan Özel, "Zeydan Karalar, 11 yıl önce seçildiğinde belediye AK Parti'den kendisine geçti. O dönem yapılan işin parasını Zeydan başkan ödedi ve bu sefer o ödemeler yüzünden tutuklandı. Zeydan Karalar'ın eşi 32 yıldır öğretmen ve halen devlet memuru olarak çalışıyor. Bu kadının kocası mı yaptı yolsuzluk. Oğlunun bir tanesi doktor. Zorunlu hizmet yapıyor. Diğerleri çalışıyor. Belediyeye bulaşan yok. Bugün belediyenin borcu, alacağının 4'te 1'i. Eskiden ihale ile yapılan işleri artık belediye personeli yapıyor. Böyle çalışan birisine utanmadan iftira attılar" diye konuştu.

"Bir partide işler kötü gidiyorsa faturayı iletişimcilere keserler"

"Meydan meydan gezip derdimizi millete anlatacağız" diyen Özgür Özel, "Karşımızda bir organize suç yapısı, ellerinde bulundurdukları bütün yetki ve görevlerle acımasızca saldırıyorlar. Geçen sene Ahmet Özer başkanımızı aldıklarından bu yana saldırıyorlar. Bizde onlara karşı yüreğimizle, bileğimizle meydan meydan gezip derdimizi millete anlatıyoruz. Anketlerde milletin yüzde 25'i, yüzde 30'u ona, yüzde 70'i bize inanıyoruz. Dün akşam İletişim Başkanı'nı değiştirdiler. Bir partide işler kötü gidiyorsa faturayı iletişimcilere keserler. Ben bu milletin ferasetine, yüreğine ve evlatlarına sahip çıkacaklarına hep inandım. Erdoğan'ın arkasında gizli tanıklar, Amerikan devleti Trump, İsrail var. Bizim arkamızda ise millet var" ifadelerini kullandı.

"Meclis, yaraya tuz basmak için var"

Asgari ücretin 30 bin 250 lira olması gerektiğini bunun içinde kanun teklifi verdiklerini anlatan Özel, "30 bin 250 istiyoruz. Kanun teklifini verdik bekliyoruz. Emekliler için 8-8, 16 bin lira seyyanen zam verilsin diye kanun teklifini verdik, bekliyoruz. Emekliler için en az asgari ücret verilsin diye kanun teklifi verdik, bekliyoruz. Meclis, yaraya tuz basmak için var. Bu meclis kapanmadan derhal emekliye sahip çıkmalıdır. Etrafımız ateş çemberi, iç cepheyi güçlendirelim diyeceksin. Diğer yandan muhalefet partilerine elinden geleni yapacaksın. Biz uzun süren tutuklamalardan, yazılmayan iddianamelerden şikayet ediyorduk. Devlet Bahçeli çıkıp 'İddianameler yazılmalı, Özgür Özel'in dediği yapılmalı' dedi. Hodri meydan, yargılamaları TRT'den yayınlayın. Devlet bey böyle deyince Recep Tayyip Erdoğan'da 'İyi olur' demiş. Mecliste kanun teklifimiz var. TRT, bir kanalından öyle oyun yapmadan, iddiayı da cevabı da satır satır, açıldığından, kapanana kadar yayınlasın. Ayrıca, oradan frekans verilip isteyen her kanalın canlı vermesini istiyoruz. Artık iftiradan bıktık. Yapılan saldırıyı geri püskürteceğiz. İşte o zaman herkes, beyazı da, siyahı da görecek. Biz terörsüz ve demokratik Türkiye, tutuksuz yargılanma ve TRT'den yayınlanma. Biz bu 3 şeyin arkasındayız. Getirin kanunu çıkartalım" dedi.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Kasım Pazar günü erken seçim yapılması çağrısını yineledi. - ADANA