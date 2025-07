CHP Genel Başkanı Özel: "Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, "Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir. Buna kimsenin rahatsızlık duyacağı veya bu konuda olumsuz bir şey söyleyeceği yok" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde Emek Partisi heyetini kabul etti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Özel, enflasyon oranlarının açıklanması ile memura ve emekliye verilecek zam oranlarının yetersiz kaldığını söyledi. Özel, "Doğalgaza yüzde 25 zam yapıyor, kiraya yüzde 42 zam yapıyor. Memur emeklisine yüzde 15 zam yapıyor. Aynı gün. Bağ-Kur emeklisine yüzde 16,6 zam yapıyor. En düşük emekli maaşını ilan etmiş; 16 bin 881 lira. Normalde enflasyonu uyguladığında 16 bin 879. Ne var? 2 lira refah payı vermiş arkadaşlar. Kanunda diyorlar ya 'Enflasyon artı refah payı.' 2 kuruş veriyor, 2 kuruş refah payı veriyor. 80 lira zam veriyor en düşük emekli maaşına. Günlük 80 liraya denk geliyor ve emekliye vermiş olduğu zamla bir tas mercimek çorbası içilemiyor. Türkiye siyasi tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hatta Anadolu medeniyetleri tarihinde maaşa bir tas çorbadan az zam yapıldığı ilk kez görülüyor arkadaşlar. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Geçen sene altın hesabı yapıyorduk. Efendim işte, 'Eskiden 8 çeyrekti, şimdi 3 çeyrek altına düştü' diyorduk. Sonra o çeyrek altın 2,5'lara düşmüştü. Bugün verdikleri zamla emekli, gelecek ay bugünkü altın hiç artmasa 2,5 çeyrek altın alacak" ifadelerini kullandı.

"Orman yangınları hepimizi çok derinden sarstı"

Son günlerdeki orman yangınları hakkında da konuşan Özel, "Orman yangınları hepimizi çok derinden sarstı. Son bir haftada Türkiye'de dört bir yanda 624 orman yangını oldu. İki vatandaşımız ve bir orman işçimizi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Öncelikle bütün bu yangın söndürmede çalışan ama Orman Genel Müdürlüğü'nün, ama hangi belediyede çalışırsa çalışsın bütün arkadaşlarımızın, bütün itfaiyecilerin, bütün gönüllülerin yüreklerine sağlık. Hepsine minnettarız. 2025 yılının ilk altı ayında 3 bin 44 orman yangını çıktı. Son on yılın yıllık ortalaması 2 bin 500. Yani öyle bir şey ki bir yılda yanan ormanı, altı ayda yakmış durumdayız. ve her sene bu artıyor. Demek ki ne oluyor? Nasıl kadın cinayeti artıyor, nasıl çocuk istismarı artıyor, nasıl enflasyon artıyor, yoksulluk artıyor, bu da artıyor. Yani tek adam rejimi ormanlara da iyi gelmiyor. Ormandaki sincaba, börtü böceğe, kuşa iyi gelmiyor. Bu sistem, emekliyi ve emekçiyi yaktığı gibi ormanı ve sincabı da yakan sistemdir" diye konuştu.

"Sizin alamadığınız her haber, 10 gün öncesinden Cumhurbaşkanı'nın elinde"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Özel, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın gözaltına alınması ile İzmir'de aralarında Tunç Soyer'in de yer aldığı 99 kişinin tutuklama talebiyle adli makamlara sevk edilmesine ilişkin de şunları söyledi:

"Haberi ben de şimdi basın toplantısı sırasında öğrendim. Kendisi önceki dönemden de milletvekilimiz. Manavgat'ın çok sevilen bir doktoru. Değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgim şudur; Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan 10 gün önce 'Sadece İstanbul değil, diğer yerlerde de benzer operasyonlar olacak' demesidir. Ama bu operasyonlar, zaten soruşturma, kanunlara göre gizlidir. Kimseye haber verilmez bir soruşturma yapılırken. Ama Akın Gürlek'in her gün gece, saat gözetmeksizin doğrudan telefonla Cumhurbaşkanı'na bilgi verdiğini, hatta gelip doğrudan Cumhurbaşkanı ile görüşme imkanı bulduğunu, Cumhurbaşkanı'nın İstanbul'a uçakla gittiğindeki karşılamalar sırasında baş başa bilgiler verdiğini hep biliyorduk. Ardından da Cumhurbaşkanı evveli gün ve bugün gerçekleşen operasyonları 10 gün öncesinden söyledi. Bu kadar gazetecisiniz, bu kadar tecrübeli muhabirler var. Kuvvetli büroları var gazetelerin ve televizyonların. Sizin alamadığınız her haber, 10 gün öncesinden Cumhurbaşkanı'nın elinde. Demek ki açık kaynaklardan elde edilebilecek bir haber yok. Olsa birinizden birisi diğerlerinden önce bunu bulur, öğrenir. Ama gizli kaynaklar, başsavcılıklar doğrudan Cumhurbaşkanı'na bu konuda bilgi veriyor. O da onun siyasi iletişimini yapıyor. Tabii ki bir kez daha söyleyelim. Hiçbir siyasetçi ve yerel yönetici yargılanmaktan muaf değildir. Ama bu yargılamanın hukuka uygun, adil, açık, çok istisnai şekilde tutuklu ama genel kaide olarak tutuksuz olarak gerçekleştirilmesi lazım."

"Burada nasıl bir kötülük olduğu ortada"

Genel Başkan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'na açılan diploma davası hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şimdi diploma davası ile ilgili; 8 yıl 9 ay zincirleme olarak usulsüzlük yapmaktan. Bu davanın eklerine üniversitenin cevabı girdi arkadaşlar. 'Niye siz üniversite yönetimi olarak diplomayı iptal ettiniz?' Bir önceki hakim sordu ya bunlara. 'Diploma iptali sizin işiniz mi?' diyor. Bunun işi ağaçları falan zehirlemek ve zehir satın almak, duvarları boyamak, ring seferi düzenlemek, üniversitenin yönetim kurulu bu. Onlar öğrenci okutmuyorlar. Öğrencileri fakülteler okutuyor, sınav yapıyor ve diploma veriyor. Üniversite, fakültelerin bulunduğu yere fiziki hizmet veriyor, koordinasyon sağlıyor. 'Niye diplomayı veren okul değil de siz iptal ettiniz?' 'Daha önce 15 kez toplanıp 'Bir usulsüzlük yoktur' dedikleri için hata, noksan yoktur dedikleri için fakülteye değil üniversite yönetim kurulunu toplayıp iptal ettik' diyor. Eskiden fakülte dekanı 'sağlık sebebiyle' diye bir dilekçe vermişti. Diyorlardı ki dekanın istifa sebebi sağlık. Yazıda açıklık getiriyor. 'Sağlık sebebini ileri sürerek istifa etti' diyor. İki paragraf altta diyor; 'Bu dekan bu iptali yapmadığı için istifayı tercih etmişti. Yerine de atama yapılamadı, yeni dekan gelmedi. O yüzden yönetim kurulu toplanamadığı için biz toplandık' diyor bir başka gerekçe olarak da. Oysa ki çarşamba günü toplanacaklardı. Apar topar salı günü yaptılar bunu. ve bu belgeleri isteyen mahkemeyi de, heyeti değiştirdi AK Parti. Yani burada nasıl bir kötülük olduğu ortada" ifadelerine yer verdi.

"Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir. Buna kimsenin rahatsızlık duyacağı ya da veya bu konuda olumsuz bir şey söyleyeceği yok"

Özel, PKK tarafından silah bırakma aşamasına geçileceği duyumlarının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Terör örgütü silah bırakıyorsa iyidir. Buna kimsenin rahatsızlık duyacağı ya da veya bu konuda olumsuz bir şey söyleyeceği yok. Burada terör örgütü sembolik sayıda silah bırakacağını söylüyor. Bir yandan silah bırakma işi başlıyorsa bunun da önemli olduğu söyleniyordu. Bir yandan da demokratik adımlar atılmalı, bu iş geri dönülmeyecek bir şekilde hızlı şekilde, terörsüz ve demokratik Türkiye'ye ulaşılmalıdır. Bununla ilgili yapılması gerekenleri herkes biliyor, hepimiz biliyoruz. O yönden terör örgütünün silah bırakıyor olması zaten ilk başta söylediklerinde de bundan memnuniyet duyduğumuzu söyledik. Tüm silahların bırakılması, silahların tamamen ortadan kalkması en büyük temennimiz. Bir daha da toplumsal barışımızın hiç zedelenmemesi için en ileri demokratik adımların atılması lazım. Bu silah bırakma, silahların bırakılması konusunda ne kadar umutlu ve ne kadar destek veriyorsak, Türkiye'nin demokratikleşmesi konusunda da aynı miktarda ısrarlı ve o kadar destek vermeye hazırız" diye konuştu. - ANKARA